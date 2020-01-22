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Медиа
Виктория Сафронова
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Axios: Business Insider, Vox, Politico и другие цифровые медиа стали прибыльными в 2019 году Материал редакции

Издание выделило пять тенденций, которые могли помочь им в этом.

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В 2019 году Business Insider, Vox, Politico, The Information и Axios получили прибыль, сообщает Axios со ссылкой на источники. Некоторые издания — впервые.

The Athletic, BuzzFeed и Vice планируют в 2020 году стать прибыльными. Axios отмечает, что издателям пришлось сократить расходы. Например, BuzzFeed и Vice провели массовые сокращения в надежде получить прибыль.

Axios выделяет несколько тенденций, которые повлияли на цифровые медиа:

  • Появление новых законов об авторском праве. Платформам придется платить авторам за право размещать контент, даже если публикация — заголовок или фрагмент текста.
  • Требования конфиденциальности, которые побуждают рекламодателей полагаться на использование собственных данных. Так, в конце 2019 года Vox Media запустила Forte — платформу для таргетированной рекламы, которая помогает рекламодателям издания работать с аудиторией без методов обработки данных.
  • Поддержка технологических компаний. Facebook платит отдельным издателям за распространение контента до нескольких миллионов долларов в год. Apple, Twitter и Snapchat позволяют издателям получать небольшой доход от рекламы через продажу контента.
  • Растущий спрос на авторов для создания контента — подкастов, телевизионных шоу, сериалов — в связи с появлением новых стриминговых платформ.

  • Появление теневых торговых интернет-магазинов стимулирует потребителей обращаться к проверенным издателям за рекомендациями, создавая новый источник дохода.

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