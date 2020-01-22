Издание выделило пять тенденций, которые могли помочь им в этом.

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В 2019 году Business Insider, Vox, Politico, The Information и Axios получили прибыль, сообщает Axios со ссылкой на источники. Некоторые издания — впервые.

The Athletic, BuzzFeed и Vice планируют в 2020 году стать прибыльными. Axios отмечает, что издателям пришлось сократить расходы. Например, BuzzFeed и Vice провели массовые сокращения в надежде получить прибыль.

Axios выделяет несколько тенденций, которые повлияли на цифровые медиа: