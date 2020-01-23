Виджет с рекомендованными читателю материалами уже протестировали «Фонтанка», Znak.com, Marie Claire и другие.

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23 января 2020 года «Яндекс» запустил новый инструмент для интернет-изданий, партнёров рекламной сети, — это виджет с рекомендациями внутреннего контента сайта и нативными блоками «Яндекс.Директа». Об этом рассказали в компании.

Виджет выглядит как блок на странице сайта с релевантными для каждого пользователя материалами и текстово-графической рекламой. При отборе публикаций система учитывает интересы пользователя, его поведение на сайте и сам контент. Издания могут подключить виджет бесплатно, уточнили vc.ru в «Яндексе».

Степень релевантности рекомендаций возрастает по мере набора статистики, отмечают в компании. Рекламные объявления оформлены так же, как и обычные публикации, но имеют специальную пометку.

​ «Яндекс»

Систему уже протестировали издания Znak, «Фонтанка», Marie Claire и другие. По результатам бета-тестирования средний CTR (click-through rate; показатель кликабельности) виджета составил 19,5%, глубина просмотра при его использовании оказалась выше на 32%, а средний доход от визита одного пользователя — в 2,8 раз, говорят в «Яндексе».

Все материалы для виджета система собирает автоматически. Компания может рекомендовать в виджете публикации всех своих площадок, если сайтов несколько. Подключить и настроить его можно в партнёрском интерфейсе.

«“Яндекс” даёт доступ площадкам к технологиям, с помощью которых они смогут эффективнее рекомендовать свой контент читателям. Это позволит растить глубину просмотра и время на сайте», — отметили в пресс-службе. Пользователь будет просматривать больше страниц с рекламными блоками, что может увеличить средний доход площадки.