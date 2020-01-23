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Медиа
Татьяна Боброва
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«Яндекс» запустил рекомендательную систему для интернет-изданий Материал редакции

Виджет с рекомендованными читателю материалами уже протестировали «Фонтанка», Znak.com, Marie Claire и другие.

11 комментариев
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23 января 2020 года «Яндекс» запустил новый инструмент для интернет-изданий, партнёров рекламной сети, — это виджет с рекомендациями внутреннего контента сайта и нативными блоками «Яндекс.Директа». Об этом рассказали в компании.

Виджет выглядит как блок на странице сайта с релевантными для каждого пользователя материалами и текстово-графической рекламой. При отборе публикаций система учитывает интересы пользователя, его поведение на сайте и сам контент. Издания могут подключить виджет бесплатно, уточнили vc.ru в «Яндексе».

Степень релевантности рекомендаций возрастает по мере набора статистики, отмечают в компании. Рекламные объявления оформлены так же, как и обычные публикации, но имеют специальную пометку.

«Яндекс»

Систему уже протестировали издания Znak, «Фонтанка», Marie Claire и другие. По результатам бета-тестирования средний CTR (click-through rate; показатель кликабельности) виджета составил 19,5%, глубина просмотра при его использовании оказалась выше на 32%, а средний доход от визита одного пользователя — в 2,8 раз, говорят в «Яндексе».

Все материалы для виджета система собирает автоматически. Компания может рекомендовать в виджете публикации всех своих площадок, если сайтов несколько. Подключить и настроить его можно в партнёрском интерфейсе.

«“Яндекс” даёт доступ площадкам к технологиям, с помощью которых они смогут эффективнее рекомендовать свой контент читателям. Это позволит растить глубину просмотра и время на сайте», — отметили в пресс-службе. Пользователь будет просматривать больше страниц с рекламными блоками, что может увеличить средний доход площадки.

Похожий инструмент — сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io, запущенный в 2014 году. В июле 2019 года сервис купила Mail.ru Group.

#новость #яндекс

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11 комментариев
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Vyacheslav Anzhiganov

1

Яндекс хочет таки, чтобы все узнали "Что стало со звездой ..."

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Денис Ситников

Vyacheslav
0

И все-таки, че там Меган Маркл из дворца свистнула?

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Ilya Lapenkov

1

В Adsense уже года два такой функционал есть. 

Ответить

Алексей Артамонов

–1

Яндекс.Medium?🤔

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Danil Khasanshin

Алексей
1

Какая связь? Это виджет рекомендаций.
Medium – платформа для публикаций.

Ответить

Алексей Артамонов

Danil
0

Связь - рекомендательная система внутреннего контента сайта.

Ответить

Danil Khasanshin

Алексей
1

Тогда вернее сравнивать с Taboola, Outbrain и т.д.
Эти системы рекомендуют контент площадки, на которой размещается их виджет, контент партнеров (которые в сети и готовы к обмену), ну и рекламные интеграции.

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Сергей Щукин

Алексей
0

Яндекс медиум - это Дзен, если уж на то пошло

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Константин Рогов

0

Очередная мусорная "Пользователь будет просматривать больше страниц с рекламными блоками" бабловыжималка. Нихера я не буду просматривать идите нахер

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Сергей Щукин

Константин
0

Вы нерепрезентативны ;)

у Яндекса даже футболка такая была 😆

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Андрей Языков

0

Аха еще бы он был платный. Очередной способ впихнуть ебучую рекламу

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