Disney и Sony разделят дистрибуцию своих фильмов в России и закроют совместное предприятие
Материал редакции
Компании совместно прокатывали свои фильмы в России с 2007 года.
Совместное предприятие The Walt Disney Company и Sony Pictures в России распалось — компании разделили дистрибуцию своих фильмов на территории страны, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.
Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) с 21 января передаёт права на фильмы двум независимым друг от друга компаниям — «Дисней Студиос» и «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг».
Disney и Sony объединились в СП в 2007 году, пишет издание. С 2011 по 2019 годы WDSSPR была лидером по кассовым сборам в России, следует из данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Доля компании в российском бокс-офисе в 2019 году достигла 36,75% или 20,4 млрд рублей.
Закрытие совместного предприятия связано с покупкой глобальным офисом The Walt Disney Company доли в 21st Century Fox, говорят участники рынка. «У Disney теперь большой набор студий и нет смысла дружить с Sony совместным офисом. Fox компенсирует Disney долю, а Sony в этой ситуации потеряет», — заявил источник издания.
Разделение дистрибуции Disney и Sony приведёт к перераспределению долей на рынке, считает гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. Доля Disney на российском рынке в 2019 году составила 25%, Sony — 9,46%, Fox — 6,5%, объяснил главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.
Aleks Melnik
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