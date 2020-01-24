Владельцы отказались продавать издание Medium и разработали свою платформу с блокчейн-функциями для экономии на хостинге.

В закладки

Весной 2018 года независимое издание о технологиях Hacker Noon ушло с платформы Medium из-за снижения доходов от рекламы и отсутствия полноценного контроля над собственным контентом.

Medium предложил купить издание за небольшую сумму, но вместо этого владельцы провели краудфандинговую кампанию на перезапуск и разработку собственной CMS, собрав $1 млн.

Сейчас у Hacker Noon больше 4 млн посетителей в месяц, издание получает 100% доходов от рекламы, а читатели помогают оптимизировать платформу с помощью функций на основе блокчейна — например, хранят у себя в браузере комментарии, чтобы Hacker Noon могло экономить ресурсы.

Как запускался Hacker Noon и что произошло с Medium

В январе 2016 года Дэвид Смок с деловым партнёром Джеем Заловицем и женой Линь Дао открыл на Medium издание Hacker Daily, посвященное технологиям, в частности — блокчейну.

Оно стало популярным среди технических специалистов и энтузиастов, так как было независимой площадкой для публикации любых технологических историй и мнений от профессионалов.

На фоне интереса ИТ-сообщества к блокчейну особое внимание на площадке уделялось этой теме.

В апреле 2016 года владельцы переименовали издание в Hacker Noon, а в 2017 году запустили еженедельный спонсорский пакет, куда входили показ баннеров, ссылок и другие рекламные услуги, чтобы обеспечить стабильный заработок и наращивать бизнес.

В 2018 году на Hacker Noon писали больше 7000 ИТ-специалистов, а ежедневная аудитория издания превысила 200 тысяч посетителей.

Посещаемость Hacker Noon к 2019 году

В дальнейшем Hacker Noon запустила сторонние проекты для развития и расширения источника доходов — подкасты, доску объявлений и обновлённый спонсорский инвентарь.

Блог сотрудничал с образовательными учреждениями, блокчейн-сообществом и технологическими компаниями и, по словам Смок, на протяжении двух с половиной лет работы был стабильно прибыльным.

Осенью 2018 года платформа Medium, на CMS которой работал Hacker Noon, объявила о запрете публикаций любых сторонних объявлений, а это составляло основную часть доходов издания.

После отключения рекламы руководство Medium предложило купить Hacker Noon за сумму «меньше, чем средняя зарплата маркетолога за год», от чего Смок отказался.

Финансовые показатели Hacker Noon

Переход на свою платформу и интеграция блокчейна для экономии

Кроме потенциального падения доходов, Смока не устраивали возможности сторонних CMS — по его словам, издателям не хватает общего контроля за контентом, например, за переадресацией URL-адресов, заголовками и размещением объявлений.

Владельцы Hacker Noon решили рискнуть — разработать собственную платформу и перезапустить издание, превратившись из медиа в компанию-разработчика ПО.

По словам Смока, собственные инструменты дают гораздо больше свободы для развития и технологических улучшений, например, позволяют выпустить тёмную тему, заменить навигацию на сайте или интегрировать блокчейн-протокол для уникальных функций. Hacker Noon 2.0 запустился в июле 2019 года.

22 января 2020 года на Hacker Noon появились первые две функции на базе блокчейн-протокола GUN: возможность оставлять комментарии внутри любого абзаца и аннотации — пользовательские заметки внутри текстов, что может пригодиться для уточнения технических терминов.

GUN позволяет хранить и передавать данные без их размещения на веб-серверах. За счет этого читатели могут добровольно помочь Hacker Noon покрыть расходы на хостинг, храня аннотации и комментарии в своём браузере. Это экономит пропускную способность и оперативную память серверов, так как пользователь не загружает всю базу данных, когда открывает сайт.

Если эксперимент будет успешным, на сайте могут появиться и другие функции с использованием блокчейна, заявил Смок.

Использование GUN — не только вопрос экономии, но и децентрализации интернета, так как крупнейшие хостинги, такие как Google Cloud и Amazon Web Services, обладают слишком большой властью. Дэвид Смок

Переход на собственную платформу окупился, пишет издание Decrypt. Последний квартал стал самым прибыльным в истории Hacker Noon, а компания получает 100% доходов от рекламы.