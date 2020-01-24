Но от самого проекта не отказывается.
- Агрегатор контента «Яндекс.Зеркало» станет одной из рубрик в сервисе «Яндекс.Новости», говорится в письме, которое компания разослала пользователям (есть у vc.ru).
- Процесс перехода продлится несколько недель. В результате пользователи смогут попасть в сервис «Зеркало» через «Новости», а точки входа в приложении «Яндекса» исчезнут.
- В «Яндексе» пока не определили название рубрики. «Мы проверяем несколько возможных вариантов, чтобы выбрать лучший», — говорится в письме.
- «Яндекс» начал эксперимент с «Зеркалом» в мае 2019 года. Агрегатор собирает статьи, фото и видео изданий-партнёров. Критерии качества для отбора контента «Яндекс» предоставляет редакциям по запросу.
- «Яндекс.Зеркало» продолжит быть экспериментальным проектом, сказала vc.ru представитель агрегатора. Какие-либо детали об изменении формата в «Яндексе» не раскрывают.
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Alex Petrov
В Яндексе есть новости?
Sasha KorablyovAlex
Вы что, таксист?
Alex PetrovSasha
Нет. С какой целью интересуетесь?
Номер 13
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