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Виктория Сафронова
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«Яндекс» перенесёт экспериментальный агрегатор с лайфстайл-статьями из СМИ «Зеркало» в сервис «Новости» Материал редакции

Но от самого проекта не отказывается.

  • Агрегатор контента «Яндекс.Зеркало» станет одной из рубрик в сервисе «Яндекс.Новости», говорится в письме, которое компания разослала пользователям (есть у vc.ru).
  • Процесс перехода продлится несколько недель. В результате пользователи смогут попасть в сервис «Зеркало» через «Новости», а точки входа в приложении «Яндекса» исчезнут.
  • В «Яндексе» пока не определили название рубрики. «Мы проверяем несколько возможных вариантов, чтобы выбрать лучший», — говорится в письме.
  • «Яндекс» начал эксперимент с «Зеркалом» в мае 2019 года. Агрегатор собирает статьи, фото и видео изданий-партнёров. Критерии качества для отбора контента «Яндекс» предоставляет редакциям по запросу.
  • «Яндекс.Зеркало» продолжит быть экспериментальным проектом, сказала vc.ru представитель агрегатора. Какие-либо детали об изменении формата в «Яндексе» не раскрывают.
​«Яндекс»

#новости #яндекс

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4 комментария
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Alex Petrov

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В Яндексе есть новости?  

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Sasha Korablyov

Alex
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Вы что, таксист?

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Alex Petrov

Sasha
0

Нет. С какой целью интересуетесь? 

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