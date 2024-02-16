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Полина Лааксо

«Производство в точке "ноль"»: глава «Синема парк» и «Формулы кино» о неохоте снимать в IMAX и проблемах с оборудованием Статьи редакции

Главное из интервью гендиректора объединённой киносети Алексея Васясина для РБК.

Алексей Васясин. Источник: РБК

О качестве контента в прокате

  • Хорошее кино всегда собирает «много» денег, говорит Васясин, но «его должно быть количественно больше, и оно должно быть качественнее и технологичнее с точки зрения и процесса съёмок, и воспроизведения». Речь в том числе об использовании форматов 3D, ScreenX и IMAX, которые «вообще исчезли» после ухода зарубежных кинокомпаний.

К сожалению, наши «продакшены» сейчас в плане технологий по непонятным мне причинам находятся в точке «ноль» и даже 3D не могут сделать. А ведь когда-то они это прекрасно умели. Фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука снимался не просто в 3D, а в IMAX, а это был 2013 год.

Алексей Васясин
  • Глава объединённой киносети понимает, что производители боятся не окупить растущие затраты, но оправдывать дорожающие билеты в кино нужно в том числе разнообразием качественного контента.
  • На вопрос о том, как обстоят дела с канадской IMAX, которая ушла из России ещё в 2022 году и запретила использовать одноимённый формат для российских фильмов, Васясин ответил коротко: IMAX «ничего запретить не может». В 2023 году суд в Москве обязал компанию исполнять условия договоров с кинотеатрами.

Сейчас у нас стоит 29 условных «мерседесов» в гараже, а мы ездим на условных «ладах» 2000-х, потому что для «мерседесов» у нас нет подходящего «бензина» в виде кино.

Алексей Васясин

О дефиците разнообразия фильмов

  • Российский кинопрокат исторически был разделен на два направления. Первое — национальная идея («Сталинград», «Движение вверх»), второе — комедии («Холоп»).
  • В последние годы компании пытаются также зарабатывать на сказках — те «сейчас пошли в гору». Но однажды и они кончатся, говорит Васясин. Россиянам, по его словам, нужны «эмоциональные технологические ленты» — мелодрамы, трагедии, приключения, ужастики.
  • Открытым остаётся и вопрос о том, что смотреть молодёжной аудитории, которая привыкла к «условным "Мстителям" и "Человеку-пауку"». Шаг в этом направлении — выпуск «Мастера и Маргариты» (собрал 1 млрд рублей за 11 дней), но производителям нужно «бежать, а не шагать».
Аугуст Диль в роли Воланда в «Мастере и Маргарите» Михаила Локшина

О проблемах с оборудованием

  • Оборудование с поддержкой DCP-формата для хранения, передачи и проигрывания цифровых кинокопий в коммерческих кинотеатрах «с каждым днём» дорожает, а купить его «всё проблематичнее».
  • Основными для России производителями киносистем и проекторов остаются американские Dolby Labs и Christie, но они по собственной инициативе приостановили официальные поставки продукции, поэтому приходится возить технику через параллельный импорт, а это «дороже и дольше».
  • Объединённая киносеть находила производителей ламп для проекторов в Китае, но некоторые из них взрываются и тем самым выводят из строя весь проектор, а это «несколько тысяч долларов издержек». В России предприятий по производству таких деталей пока нет.

Что касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом.

Алексей Васясин
  • Так и не заместили и зарубежное оборудование для попкорна. На рынке появляются китайские аппараты, но в тестировании они «не очень и по производительности, и по вкусу». Правда, альтернативы — это «в любом случае хорошо», отмечает Васясин.

О поддержке со стороны государства

  • Рабочих встреч между отраслевыми правительственными ведомствами и производителями, показчиками и дистрибьюторами не было. В основном правительство ограничивалось «различными высказываниями [главы Минкульта] Ольги Любимовой в прессе».
  • В 2022 году власти отказались выделять 6,5 млрд рублей на поддержку кинотеатров. Из-за этого у них нет возможности планировать наперёд. Васясин рассказал, что в 2023 году компания закрыла семь кинотеатров, а на февраль 2024 года сворачивает ещё один в Санкт-Петербурге и думает закрыть одну из точек в Москве. Строить новые кинотеатры при этом будет «безумно дорого».

Если раньше мы закладывали горизонт возврата инвестиций на семь-десять лет, то сейчас этот срок выходит за пределы договора аренды.

При существующей ставке рефинансирования ЦБ надо заниматься какой-то криминальной деятельностью, чтобы надеяться вернуть инвестиции. Когда доходность отрасли 12-15%, она не может кредитоваться под 20%.

Алексей Васясин
  • До сих пор не решена ситуация и с «предсеансными» показами. По закону показывать фильмы без прокатного удостоверения «вроде как» нельзя, «но на это закрывают глаза». Узаконить «серый прокат» тоже не спешат. «Пограничное состояние — худший из вариантов», — говорит Васясин. По его мнению, «министерствам пора определиться с вектором развития».
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Министр культуры России об условиях помощи кинотеатрам: «Им придётся отрабатывать то, что они раньше не делали» Статьи редакции

По словам Ольги Любимовой, ни одна сеть «не предложила родителям забрать на четыре часа в день ребенка и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино».

Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде», режиссёр — Квентин Тарантино

Об ожиданиях и планах на 2024 год

  • По итогам новогодних каникул правительство отчиталось о «рекордных» кассовых сборах, но, по словам Васясина, в некоторых случаях прирост обеспечила не посещаемость, а цена билета. Да и по итогам всего января показатели оказались хуже прошлогодних и по деньгам, и по количеству зрителей, добавил руководитель.
  • Полнота репертуара во многом зависит от Фонда кино и Минкульта. По словам директора сети, именно они могут «напрямую управлять сеткой релизов, чтобы не было сегодня густо, а завтра пусто». Он также надеется, что в 2024 году будет больше легальных зарубежных новинок, потому что «отсутствие конкуренции провоцирует расслабленность».

Когда на одной беговой дорожке с тобой Голливуд, пускай с сильными ограничениями, ты понимаешь, что тебе кто-то дышит в спину, и бежишь быстрее, задумываешься о технологиях, маркетинге. Когда такого движения нет, думаешь: зачем делать качественно или снимать в 3D? И так посмотрят, выбора всё равно нет.

Алексей Васясин
  • По словам Васясина, весной прокату должен помочь выход фильма «Сто лет тому вперёд», но лето «будет тяжёлым». К июню на экраны выйдет «Майор Гром: Игра», но три месяца он «не закроет», даже если соберёт 500 млн рублей (первый «Майор Гром» в 2021-м собрал 317 млн рублей). Чтобы годовая касса кинотеатров составила 40-50 млрд рублей, лето должно принести «хотя бы» 2-2,5 млрд рублей.
  • В планах самой киносети — рассмотреть новые направления бизнеса в рамках единой экосистемы: чтобы человек пришёл на фильм и остался перекусить, купить что-нибудь и «развлечься». Детали Васясин не привёл, но сказал, что первые шаги компания сделает до конца года и заложила в эти инициативы несколько сотен миллионов рублей.
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра» Олега Трофима

#кинотеатры #новости

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 Михаил

Какой же базированный чел, респект

Что касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом.
Так и не заместили и зарубежное оборудование для попкорна. На рынке появляются китайские аппараты, но в тестировании они «не очень и по производительности, и по вкусу».

Прямо как со всем в стране, все горько и невкусно

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Zloy Marketolog
но в тестировании они «не очень и по производительности, и по вкусу

Возвращаемся во времена "жри че дают"

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Mike

А мне кажется чел просто говорить как есть, правду, и это очень хорошо. Этого в стране в принципе мало.

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tbIkworez

Урааа, дали возможность лишний раз сказать, что все плохо

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Слегка Придурковатый

"При существующей ставке рефинансирования ЦБ надо заниматься какой-то криминальной деятельностью, чтобы надеяться вернуть инвестиции"

Звучит как бизнес-план.

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Михаил

Так он дальше заявляет

Узаконить «серый прокат» тоже не спешат. «Пограничное состояние — худший из вариантов», — говорит Васясин. По его мнению, «министерствам пора определиться с вектором развития».

Тобишь разрешите официально воровать > заниматься криминалом и воот тогда, как заживем 😀 (нет)

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Курильщик

"я думал, что мы отстаём в развитии от Запада на сто лет, но мы отстаём от них навсегда"

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Император Нолимоций
Что касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом.

😱 Батюшки-светы, как так-то?

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Zloy Marketolog

Гойда!

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Артур Маслов
наши «продакшены» сейчас в плане технологий по непонятным мне причинам находятся в точке «ноль»

давайте поможем Васясину найти эти непонятные причины

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Пьер Д.

говноеды которые вводят санкции - причина найдена.

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Nikolay Skidanov

киноискусство не равно каналу дистрибуции aka кинотеатрам. полчаса рекламы, хрюкающий колой и чавкающий попкорном зал, чего ради то. комфорт дома сильно лучше, чем в кино, а впечатления от картинки может чуть чуть проигрывает

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Мимо проходивший

Вообще никогда не понимал кинотеатры с ебучим хрустом и шуршанием. Но вот сходив в Ереване на Опенгеймера, увидел как люди уважают друг друга, не хрустят, не шуршат, не разговаривают. Но было громко на эффектах, сидел в наушниках с шумоподавлением.

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Илюша

Кинотеатр и шуршание, разговоры, смешки - это то, ради чего и идут туда. У меня дома проектор с экраном, и как бы ни было круто вечером фильмец посмотреть, но в кино я тоже хожу, ибо хочется разделить впечатления с другими людьми. На хорошем фильме как правило не шуршат и не чавкают лишний раз.

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Кирилл Кириллов

Ну многие люди все же идут в кинотеатр, чтобы не шуршание послушать, а насладиться просмотром в хорошем качестве на большом экране с качественным звуком (не хруста чипсов)

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Мимо проходивший

Именно, отец.

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Мимо проходивший

Не у всех дома проектор с экраном, а кто-то не переносит web-rip качество и уебещную озвучку, как я к примеру. Я не думаю, что у вас дома лазерный проектор в 4к с идеальной цветопередачей и яркостью (а ежели это так, ты вы вне статистики).

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Dmitrii Alekseevich

Может за счёт шумоподавления и не заметили хруста и прочего?

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Мимо проходивший

Шумодав одел минут через 40, когда спецэффекты давить начали, там же взрывы и т.п. были.

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Dmitrii Alekseevich

Ну так многие и ходят похрюкать в зале, поболтать и в телефончике полфильма позависать.

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Nikolay Skidanov

странно, почему кинотеатры себя неважно чувствуют

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Твой друг и товарищ

Ну ладно, в кинотеатр больше не ногой

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dr. Dolittle
И так посмотрят, выбора всё равно нет.

Наша национальная идея

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Fred Han

А вот и богиня заголовков врывается💥

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Griby Lenina

Да ладно вам. Переборщила с кавычками немного, но в борще из кавычек вполне можно выловить смысл :)

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Sokol
надо заниматься какой-то криминальной деятельностью

Я в деле, поехали, вернем 90-е

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Фоксик

Видеосалоны?

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Имам Гаджиев

Неохота им снимать(((

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Вася Пражкин

Смысл статьи вкратце:

И так посмотрят, выбора всё равно нет.
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Владимир Соболев

Ну короче с ними уже давно все было понятно, везде проблемы, с оборудованием проблемы, с сотрудниками проблемы и отечественного нормально кино мы не увидим

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