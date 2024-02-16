Если раньше мы закладывали горизонт возврата инвестиций на семь-десять лет, то сейчас этот срок выходит за пределы договора аренды.

При существующей ставке рефинансирования ЦБ надо заниматься какой-то криминальной деятельностью, чтобы надеяться вернуть инвестиции. Когда доходность отрасли 12-15%, она не может кредитоваться под 20%.