«Производство в точке "ноль"»: глава «Синема парк» и «Формулы кино» о неохоте снимать в IMAX и проблемах с оборудованием Статьи редакции
Главное из интервью гендиректора объединённой киносети Алексея Васясина для РБК.
О качестве контента в прокате
- Хорошее кино всегда собирает «много» денег, говорит Васясин, но «его должно быть количественно больше, и оно должно быть качественнее и технологичнее с точки зрения и процесса съёмок, и воспроизведения». Речь в том числе об использовании форматов 3D, ScreenX и IMAX, которые «вообще исчезли» после ухода зарубежных кинокомпаний.
- Глава объединённой киносети понимает, что производители боятся не окупить растущие затраты, но оправдывать дорожающие билеты в кино нужно в том числе разнообразием качественного контента.
- На вопрос о том, как обстоят дела с канадской IMAX, которая ушла из России ещё в 2022 году и запретила использовать одноимённый формат для российских фильмов, Васясин ответил коротко: IMAX «ничего запретить не может». В 2023 году суд в Москве обязал компанию исполнять условия договоров с кинотеатрами.
О дефиците разнообразия фильмов
- Российский кинопрокат исторически был разделен на два направления. Первое — национальная идея («Сталинград», «Движение вверх»), второе — комедии («Холоп»).
- В последние годы компании пытаются также зарабатывать на сказках — те «сейчас пошли в гору». Но однажды и они кончатся, говорит Васясин. Россиянам, по его словам, нужны «эмоциональные технологические ленты» — мелодрамы, трагедии, приключения, ужастики.
- Открытым остаётся и вопрос о том, что смотреть молодёжной аудитории, которая привыкла к «условным "Мстителям" и "Человеку-пауку"». Шаг в этом направлении — выпуск «Мастера и Маргариты» (собрал 1 млрд рублей за 11 дней), но производителям нужно «бежать, а не шагать».
О проблемах с оборудованием
- Оборудование с поддержкой DCP-формата для хранения, передачи и проигрывания цифровых кинокопий в коммерческих кинотеатрах «с каждым днём» дорожает, а купить его «всё проблематичнее».
- Основными для России производителями киносистем и проекторов остаются американские Dolby Labs и Christie, но они по собственной инициативе приостановили официальные поставки продукции, поэтому приходится возить технику через параллельный импорт, а это «дороже и дольше».
- Объединённая киносеть находила производителей ламп для проекторов в Китае, но некоторые из них взрываются и тем самым выводят из строя весь проектор, а это «несколько тысяч долларов издержек». В России предприятий по производству таких деталей пока нет.
- Так и не заместили и зарубежное оборудование для попкорна. На рынке появляются китайские аппараты, но в тестировании они «не очень и по производительности, и по вкусу». Правда, альтернативы — это «в любом случае хорошо», отмечает Васясин.
О поддержке со стороны государства
- Рабочих встреч между отраслевыми правительственными ведомствами и производителями, показчиками и дистрибьюторами не было. В основном правительство ограничивалось «различными высказываниями [главы Минкульта] Ольги Любимовой в прессе».
- В 2022 году власти отказались выделять 6,5 млрд рублей на поддержку кинотеатров. Из-за этого у них нет возможности планировать наперёд. Васясин рассказал, что в 2023 году компания закрыла семь кинотеатров, а на февраль 2024 года сворачивает ещё один в Санкт-Петербурге и думает закрыть одну из точек в Москве. Строить новые кинотеатры при этом будет «безумно дорого».
- До сих пор не решена ситуация и с «предсеансными» показами. По закону показывать фильмы без прокатного удостоверения «вроде как» нельзя, «но на это закрывают глаза». Узаконить «серый прокат» тоже не спешат. «Пограничное состояние — худший из вариантов», — говорит Васясин. По его мнению, «министерствам пора определиться с вектором развития».
Об ожиданиях и планах на 2024 год
- По итогам новогодних каникул правительство отчиталось о «рекордных» кассовых сборах, но, по словам Васясина, в некоторых случаях прирост обеспечила не посещаемость, а цена билета. Да и по итогам всего января показатели оказались хуже прошлогодних и по деньгам, и по количеству зрителей, добавил руководитель.
- Полнота репертуара во многом зависит от Фонда кино и Минкульта. По словам директора сети, именно они могут «напрямую управлять сеткой релизов, чтобы не было сегодня густо, а завтра пусто». Он также надеется, что в 2024 году будет больше легальных зарубежных новинок, потому что «отсутствие конкуренции провоцирует расслабленность».
- По словам Васясина, весной прокату должен помочь выход фильма «Сто лет тому вперёд», но лето «будет тяжёлым». К июню на экраны выйдет «Майор Гром: Игра», но три месяца он «не закроет», даже если соберёт 500 млн рублей (первый «Майор Гром» в 2021-м собрал 317 млн рублей). Чтобы годовая касса кинотеатров составила 40-50 млрд рублей, лето должно принести «хотя бы» 2-2,5 млрд рублей.
- В планах самой киносети — рассмотреть новые направления бизнеса в рамках единой экосистемы: чтобы человек пришёл на фильм и остался перекусить, купить что-нибудь и «развлечься». Детали Васясин не привёл, но сказал, что первые шаги компания сделает до конца года и заложила в эти инициативы несколько сотен миллионов рублей.
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Какой же базированный чел, респектЧто касается проекторов, есть инициатива якутских производителей, но пока это очень сырая разработка, которая больше напоминает китайский маломощный проектор с наклеенным сверху якутским лейблом.
Так и не заместили и зарубежное оборудование для попкорна. На рынке появляются китайские аппараты, но в тестировании они «не очень и по производительности, и по вкусу».
Прямо как со всем в стране, все горько и невкусно
Возвращаемся во времена "жри че дают"
А мне кажется чел просто говорить как есть, правду, и это очень хорошо. Этого в стране в принципе мало.
Урааа, дали возможность лишний раз сказать, что все плохо
"При существующей ставке рефинансирования ЦБ надо заниматься какой-то криминальной деятельностью, чтобы надеяться вернуть инвестиции"
Звучит как бизнес-план.
Так он дальше заявляетУзаконить «серый прокат» тоже не спешат. «Пограничное состояние — худший из вариантов», — говорит Васясин. По его мнению, «министерствам пора определиться с вектором развития».
Тобишь разрешите официально воровать > заниматься криминалом и воот тогда, как заживем 😀 (нет)
"я думал, что мы отстаём в развитии от Запада на сто лет, но мы отстаём от них навсегда"
😱 Батюшки-светы, как так-то?
Гойда!
давайте поможем Васясину найти эти непонятные причины
говноеды которые вводят санкции - причина найдена.
киноискусство не равно каналу дистрибуции aka кинотеатрам. полчаса рекламы, хрюкающий колой и чавкающий попкорном зал, чего ради то. комфорт дома сильно лучше, чем в кино, а впечатления от картинки может чуть чуть проигрывает
Вообще никогда не понимал кинотеатры с ебучим хрустом и шуршанием. Но вот сходив в Ереване на Опенгеймера, увидел как люди уважают друг друга, не хрустят, не шуршат, не разговаривают. Но было громко на эффектах, сидел в наушниках с шумоподавлением.
Кинотеатр и шуршание, разговоры, смешки - это то, ради чего и идут туда. У меня дома проектор с экраном, и как бы ни было круто вечером фильмец посмотреть, но в кино я тоже хожу, ибо хочется разделить впечатления с другими людьми. На хорошем фильме как правило не шуршат и не чавкают лишний раз.
Ну многие люди все же идут в кинотеатр, чтобы не шуршание послушать, а насладиться просмотром в хорошем качестве на большом экране с качественным звуком (не хруста чипсов)
Именно, отец.
Не у всех дома проектор с экраном, а кто-то не переносит web-rip качество и уебещную озвучку, как я к примеру. Я не думаю, что у вас дома лазерный проектор в 4к с идеальной цветопередачей и яркостью (а ежели это так, ты вы вне статистики).
Может за счёт шумоподавления и не заметили хруста и прочего?
Шумодав одел минут через 40, когда спецэффекты давить начали, там же взрывы и т.п. были.
Ну так многие и ходят похрюкать в зале, поболтать и в телефончике полфильма позависать.
странно, почему кинотеатры себя неважно чувствуют
Ну ладно, в кинотеатр больше не ногой
Наша национальная идея
А вот и богиня заголовков врывается💥
Да ладно вам. Переборщила с кавычками немного, но в борще из кавычек вполне можно выловить смысл :)
Я в деле, поехали, вернем 90-е
Видеосалоны?
Неохота им снимать(((
Смысл статьи вкратце:И так посмотрят, выбора всё равно нет.
Ну короче с ними уже давно все было понятно, везде проблемы, с оборудованием проблемы, с сотрудниками проблемы и отечественного нормально кино мы не увидим