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Медиа
Евгений Делюкин
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Запустился сервис Scroll: за $5 в месяц он отключает рекламу у изданий и отдаёт им часть денег за каждого пользователя Материал редакции

Среди 300 партнеров сервиса — BuzzFeed, Business Insider, Kotaku, Gizmodo и Vox Media.

15 комментариев
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После периода закрытого бета-теста запустился сервис Scroll, который предлагает доступ к сайтам изданий без рекламы за $5 в месяц (первые полгода — $2,5 в месяц). Сервис работает на десктопах и на мобильных устройствах, пишет The Verge.

После того, как пользователь регистрируется в Scroll и оплачивает подписку, на сайтах-партнерах отключается реклама. В большинстве случаев Scroll не требует установки дополнительных приложений или расширений, а размещает в браузере специальный cookie-файл, который определяется только у партнеров.

The Verge

При этом Scroll не отключает изданиям партнерские ссылки, не дает доступ читателям к текстам платной подписки издания и оставляет рабочими часть аналитических инструментов.

От абонентской платы Scroll забирает себе $1,5, а остальное распределяет между издателями — пропорционально времени, которое пользователь провёл на сайте каждого из них. Например, если подписчик Scroll в течение месяца посетил только BuzzFeed или The Verge — издание получит все $3,5.

График распределения денег подписчика Scroll в зависимости от проведенного на сайтах времени Scroll

Принцип работы Scroll похож на блокировщик рекламы, но основатель Scroll Тони Хейл считает, что сервис будет удобнее для читателей, так как разработчики научились определять блокировщики и просят отключать их для просмотра контента.

Scroll же работает в любых браузерах и на любых мобильных устройствах. Сервис позволяет поддержать издания: потенциально они могут заработать с конкретного пользователя больше, чем при показе ему рекламы, отмечает издание.

Стартап также обещает издателям расчет потенциального дохода, чтобы доказать, что те не теряют деньги, подключив Scroll. По словам Хейла ставки выплат стартапа достаточно высоки: за одного пользователя около $0,016 вместо $0,011 при показе ему рекламы. #новость #scroll #подписка

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15 комментариев
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Арсений Скичовский

4

AdBlock отменили?

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Anton Reut

Арсений
0

Рандомная генерация class="..." в div и твой адблок уже не может поймать рекламу при каждом F5.

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Danil

Anton
2

Данный комментарий говорит о том, что вы не умеете пользоваться AdBlock

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Denis Shiryaev

Danil
0

ФБ пример того, что обойти адблок можно

Ответить

Andrey Azarov

Danil
0

А им нужно ещё как-то пользоваться?

Ответить

Константин Соболев

Арсений
0

Придумали Adblock для чайников за 5 долл в мес.

Ответить

Alexander Matveev

2

Однажды кто-то должен был это сделать. Очень поддерживаю идею и буду следить за продолжением.

Бтв, домен огонь

Ответить

Anton Reut

1

Напоминает рэкет в 90-х: "Они вас не тронут, вы главное нам заплатите, а то..."

Ответить

one you follow

0

А что, так можно было??

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Арсений Петрович

0

За YouTube все равно платить придется - на айос же фиг отключишь рекламу в приложениях

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Danil

Арсений
0

В iOS - да. Но для Android можно скачать YouTube Vanced.

Ответить

designer fake

0

Отлично, пользовался бы при большой базе подключенных сайтов.

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Всеволод Волчанский

0

С ростом числа сайтов-участников 3,5 доллара будут делиться на все большее количество сайтов?

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Евгений Делюкин

Всеволод
0

Если заходите на каждый — да. А если продолжаете читать условный The Verge — издание денег не потеряет

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Andrey Azarov

0

Получается чем больше сайтов я читаю, тем меньше с меня доход?

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