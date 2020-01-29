Среди 300 партнеров сервиса — BuzzFeed, Business Insider, Kotaku, Gizmodo и Vox Media.

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После периода закрытого бета-теста запустился сервис Scroll, который предлагает доступ к сайтам изданий без рекламы за $5 в месяц (первые полгода — $2,5 в месяц). Сервис работает на десктопах и на мобильных устройствах, пишет The Verge.

После того, как пользователь регистрируется в Scroll и оплачивает подписку, на сайтах-партнерах отключается реклама. В большинстве случаев Scroll не требует установки дополнительных приложений или расширений, а размещает в браузере специальный cookie-файл, который определяется только у партнеров.

The Verge

При этом Scroll не отключает изданиям партнерские ссылки, не дает доступ читателям к текстам платной подписки издания и оставляет рабочими часть аналитических инструментов.

От абонентской платы Scroll забирает себе $1,5, а остальное распределяет между издателями — пропорционально времени, которое пользователь провёл на сайте каждого из них. Например, если подписчик Scroll в течение месяца посетил только BuzzFeed или The Verge — издание получит все $3,5.

График распределения денег подписчика Scroll в зависимости от проведенного на сайтах времени Scroll

Принцип работы Scroll похож на блокировщик рекламы, но основатель Scroll Тони Хейл считает, что сервис будет удобнее для читателей, так как разработчики научились определять блокировщики и просят отключать их для просмотра контента.

Scroll же работает в любых браузерах и на любых мобильных устройствах. Сервис позволяет поддержать издания: потенциально они могут заработать с конкретного пользователя больше, чем при показе ему рекламы, отмечает издание.