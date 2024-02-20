Минюст внёс «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в реестр «нежелательных организаций» Статьи редакции
Проект уже признан иноагентом и заблокирован в России.
- Запись о включении в реестр американского «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «РСЕ/РС» (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) появилась на сайте ведомства. Согласно реестру, решение Генпрокуратуры о признании «нежелательной организацией» датировано 2 февраля 2024 года.
- Минюст внёс «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список иноагентов ещё в 2017 году, а в 2020-м — его российское юрлицо. В начале марта 2022 года сайт проекта заблокировали в России ещё из-за систематического распространения «фейков» о «спецоперации» в Украине.
- После блокировки издание объявило о приостановке «физической деятельности в Москве». Радиостанция отмечала, что приостановила работу «после того как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения». Московская редакция переехала в Ригу, писал «Интерфакс».
- Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в марте 2023 года. Следующий отчёт конкурсного управляющего назначен на 27 марта 2024 года.
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А что уже пятница? Что-то я потерялся
Это не иноагенты, это уже ступенью выше.
А зачем им стюардесса?суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в марте 2023 года
Вам - все равно, а чиновнику - палка.
Там передатчики ого го стояли раньше, чтобы охватить весь Соцблок. свобода дорого обходилась, и местные жители бастовали в пределах радиовышек что там трава не растет от таких мощностей.
Ну вообще-то сигнал не идет в землю, где вышка стоит. Иначе у телебашни бы вообще выжженая земля была, а люди лысые жили.
Все три радиостанции были на полном финансировании конгресса США, но напрямую деньги перечислять было нельзя-юридически радиостанции были частными. Не придумав ничего лучшего, конгресс включил эти расходы в бюджет ЦРУ, откуда деньги и перечислялись радиостанциям. Этим фактом удачно пользовалась коммунистическая пропаганда: "Вот кто истинный Заказчик "Свободы", финансирующий эти радиостанции" .
Передатчики этих радиостанций располагались в ФРГ, Испании, Португалии, на острове Тайвань. Как рассказывали местные нашим туристам в Португалии, передатчики были настолько мощные, что вещание было слышно даже при открывании холодильника)))
Давайте расставим все точки над «и». Вы за или против?!
Он явно "вместо".
Да они про длинные/средние волны сейчас, там антенны таких размеров, что излучает эффективно: уже хорошо. И мощности были соответствующие.
Какими антеннами?
И все перенастроились на него.
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Иронично, что почти все иноагенты поначалу так говорили. А потом, не сговариваясь, по судам бегали с просьбой снять «почётный» статус. Видать, где-то дебет с кредитом всё же не сходится под этой плашкой)
что не повод для радости на самом деле.
Госаппарат будет искать и находить "предателей", сегодня это всякие Кацы и Навальные, но вы верите, что до вас никогда не доберутся?
К слову, не обязательно прямых репрессий в отношении вас.
В какой-то момент будет некому выйти на митинг против мусорного полигона, и вы просто будете медленно умирать от плохого воздуха в ряде городов.
Не то чтобы митинг сильно тому помог, но думаете без него лучше станет?
А что если… иноагенты для государства это как жалобщики на «меня заблокировал банк» на вц? Всегда же какая-то кака находится, без исключений.
Только банк вроде не убивает тех кто кричит на ВС про качество услуг
Если верить словам — вполне себе убивает. Умирали с голоду неоднократно.
это вина банка или того кто выше?)
Опять враньё. Почти все, звучит как большинство. На деле же нет.
Ну не всё так радужно, это да. Но у некоторых дела только в гору пошли. Хотя тут от людей зависит, а не от плашки.
Кто то высказывал мнение что это обязательный промежуточный этап перед подачей исков в международные суды. И там у России можно будет что то оттяпать.
Тут ещё надо понимать что в большинстве случаев снятие этого статуса - дело бесперспективное. Видимо это какой то прицел на будущее.
А еще нада понимать, что поражение в правах на основе слов или мнения, это н-у-у-у, как там это правильно говорится..., незаконно, в общем. Знаю, звучит смешно, но иногда люди хотят отстоять свои права, а не только что-то оттяпать, учитывая, что вот это как раз невозможно.
А почему некоторые новости не публикуются, потому что они про политику, а то, что иностранное радио-«иноагента» объявили нежелательным — аж пуш прислали?
@Инспектор , некоторое время назад получил бан на неделю за политоту в комментах. Правильно ли я понимаю, что за коммент к этой статье тоже можно словить бан?
@Инспектор тут человек разжигает политическую ненависть в комментариях, несогласием с заслуженным баном администрацией!
Наверное потому что это подсайт @Медиа ?
Нет, не поэтому.
Подумаешь, признали нежелательным. Это же не политическое решение, не так ли?
Давайте тогда поговорим как устроена столь уникальная система радиовещания, без политики. Какие передатчики, на каких волнах вещают, как образовался проект, какие интересные дикторы были. Взлеты и падения радиостанции.
Это же пресловутый "Голос Америки", которой запрещено вещать в самих США. радиво предназначено для конкретного национального пользователя.
Вячеслав, вы нейросеть?
Не голос Америки? Ну тогда ладно.
Повторяю вопрос. Вячеслав, вы нейросеть?
ну если владимир отзывается на вячеслава, то дальше можно не спрашивать :D
Ок. гугл
Внесите, пожалуйста, анус РКН в список нежелательных организаций, может хоть так они себе его заблокируют
Да уже легче вести реестр, кто не является иноагентом!
Да надо вообще все к херам выключить и оставить только зомбоящик.Где одно и тоже каждый божий день.
Свобода слова вроде по Конституции или нет уже
Свобода в России нежелательна(
Странно, что этих ублюдосов вообще не выпиздили ещё в начале нулевых.
И не люстрировали заодно. А то задолбали уже четверть века за власть держаться
База от Минюста
Роскомпозор в своём репертуаре.
Им надо автоматизацию настроить - блокать все организации, у которых в названии есть вхождение "свобода".
Та лан, с Медузой так же было
По кругу...