Медиа
Таня Боброва

Минюст внёс «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в реестр «нежелательных организаций» Статьи редакции

Проект уже признан иноагентом и заблокирован в России.

  • Запись о включении в реестр американского «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «РСЕ/РС» (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) появилась на сайте ведомства. Согласно реестру, решение Генпрокуратуры о признании «нежелательной организацией» датировано 2 февраля 2024 года.
  • Минюст внёс «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список иноагентов ещё в 2017 году, а в 2020-м — его российское юрлицо. В начале марта 2022 года сайт проекта заблокировали в России ещё из-за систематического распространения «фейков» о «спецоперации» в Украине.
  • После блокировки издание объявило о приостановке «физической деятельности в Москве». Радиостанция отмечала, что приостановила работу «после того как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения». Московская редакция переехала в Ригу, писал «Интерфакс».
  • Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в марте 2023 года. Следующий отчёт конкурсного управляющего назначен на 27 марта 2024 года.

#новости

2.4K показов
941 открытие
0
49 комментариев
Написать комментарий...
 Невероятный Блондин

А что уже пятница? Что-то я потерялся

Ответить
Развернуть ветку
Иван Помидоров

Это не иноагенты, это уже ступенью выше.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

А зачем им стюардесса?

суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в марте 2023 года
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Вам - все равно, а чиновнику - палка.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Там передатчики ого го стояли раньше, чтобы охватить весь Соцблок. свобода дорого обходилась, и местные жители бастовали в пределах радиовышек что там трава не растет от таких мощностей.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ну вообще-то сигнал не идет в землю, где вышка стоит. Иначе у телебашни бы вообще выжженая земля была, а люди лысые жили.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Все три радиостанции были на полном финансировании конгресса США, но напрямую деньги перечислять было нельзя-юридически радиостанции были частными. Не придумав ничего лучшего, конгресс включил эти расходы в бюджет ЦРУ, откуда деньги и перечислялись радиостанциям. Этим фактом удачно пользовалась коммунистическая пропаганда: "Вот кто истинный Заказчик "Свободы", финансирующий эти радиостанции" .

Передатчики этих радиостанций располагались в ФРГ, Испании, Португалии, на острове Тайвань. Как рассказывали местные нашим туристам в Португалии, передатчики были настолько мощные, что вещание было слышно даже при открывании холодильника)))

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Давайте расставим все точки над «и». Вы за или против?!

Ответить
Развернуть ветку
Илюша

Он явно "вместо".

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

Да они про длинные/средние волны сейчас, там антенны таких размеров, что излучает эффективно: уже хорошо. И мощности были соответствующие.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Simon

Какими антеннами?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И все перенастроились на него.
Отличная реклама 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

Иронично, что почти все иноагенты поначалу так говорили. А потом, не сговариваясь, по судам бегали с просьбой снять «почётный» статус. Видать, где-то дебет с кредитом всё же не сходится под этой плашкой)

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

что не повод для радости на самом деле.

Госаппарат будет искать и находить "предателей", сегодня это всякие Кацы и Навальные, но вы верите, что до вас никогда не доберутся?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

К слову, не обязательно прямых репрессий в отношении вас.

В какой-то момент будет некому выйти на митинг против мусорного полигона, и вы просто будете медленно умирать от плохого воздуха в ряде городов.

Не то чтобы митинг сильно тому помог, но думаете без него лучше станет?

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

А что если… иноагенты для государства это как жалобщики на «меня заблокировал банк» на вц? Всегда же какая-то кака находится, без исключений.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

Только банк вроде не убивает тех кто кричит на ВС про качество услуг

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

Если верить словам — вполне себе убивает. Умирали с голоду неоднократно.

Ответить
Развернуть ветку
Mr. U

это вина банка или того кто выше?)

Ответить
Развернуть ветку
Wow XD

Опять враньё. Почти все, звучит как большинство. На деле же нет.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну не всё так радужно, это да. Но у некоторых дела только в гору пошли. Хотя тут от людей зависит, а не от плашки.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Кто то высказывал мнение что это обязательный промежуточный этап перед подачей исков в международные суды. И там у России можно будет что то оттяпать.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Тут ещё надо понимать что в большинстве случаев снятие этого статуса - дело бесперспективное. Видимо это какой то прицел на будущее.

Ответить
Развернуть ветку
Илюша

А еще нада понимать, что поражение в правах на основе слов или мнения, это н-у-у-у, как там это правильно говорится..., незаконно, в общем. Знаю, звучит смешно, но иногда люди хотят отстоять свои права, а не только что-то оттяпать, учитывая, что вот это как раз невозможно.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

А почему некоторые новости не публикуются, потому что они про политику, а то, что иностранное радио-«иноагента» объявили нежелательным — аж пуш прислали?

Ответить
Развернуть ветку
Иван

@Инспектор , некоторое время назад получил бан на неделю за политоту в комментах. Правильно ли я понимаю, что за коммент к этой статье тоже можно словить бан?

Ответить
Развернуть ветку
Роботы из зубной пасты

@Инспектор тут человек разжигает политическую ненависть в комментариях, несогласием с заслуженным баном администрацией!

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Наверное потому что это подсайт @Медиа ?

Медиа — Cообщество на vc.ru
Новости изданий и медиаплатформ в России и мире.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Нет, не поэтому.
Подумаешь, признали нежелательным. Это же не политическое решение, не так ли?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Давайте тогда поговорим как устроена столь уникальная система радиовещания, без политики. Какие передатчики, на каких волнах вещают, как образовался проект, какие интересные дикторы были. Взлеты и падения радиостанции.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Это же пресловутый "Голос Америки", которой запрещено вещать в самих США. радиво предназначено для конкретного национального пользователя.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Немура

Вячеслав, вы нейросеть?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Не голос Америки? Ну тогда ладно.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Немура

Повторяю вопрос. Вячеслав, вы нейросеть?

Ответить
Развернуть ветку
Трелок

ну если владимир отзывается на вячеслава, то дальше можно не спрашивать :D

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

Ок. гугл

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Внесите, пожалуйста, анус РКН в список нежелательных организаций, может хоть так они себе его заблокируют

Ответить
Развернуть ветку
Федор Завитухин

Да уже легче вести реестр, кто не является иноагентом!

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Да надо вообще все к херам выключить и оставить только зомбоящик.Где одно и тоже каждый божий день.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Свобода слова вроде по Конституции или нет уже

Ответить
Развернуть ветку
Никита Хархардинов

Свобода в России нежелательна(

Ответить
Развернуть ветку
noname

Странно, что этих ублюдосов вообще не выпиздили ещё в начале нулевых.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Таран

И не люстрировали заодно. А то задолбали уже четверть века за власть держаться

Ответить
Развернуть ветку
Александр П

База от Минюста

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Herr Kaput

Роскомпозор в своём репертуаре.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Пронин

Им надо автоматизацию настроить - блокать все организации, у которых в названии есть вхождение "свобода".

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Та лан, с Медузой так же было

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

По кругу...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
46 комментариев
Раскрывать всегда