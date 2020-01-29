На фоне новостей о сделке акции покупателя Lee Enterprises подорожали более чем на 81%.

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Инвестфонд Berkshire Hathaway продаст 30 газет медиахолдинга BH Media Group (BHMG), а также The Buffalo News издательству Lee Enterprises за $140 млн. Основным владельцем холдинга является американский миллиардер Уоррен Баффет.

The Buffalo News принадлежал Баффету с 1977 года. Газета не входит в холдинг, но также принадлежит Berkshire Hathaway. Также стороны заключат договор аренды недвижимости — Lee будет платить $8 млн в год, рассказали в компании.

Закрыть сделку планируется в марте 2020 года после одобрения регуляторов. Покупка увеличит количество изданий Lee Enterprises до 81, а аудиторию — вдвое, отмечают в компании. Сделка приведёт к росту выручки на 87%, рассчитывают в Lee Enterprises.

Кроме того, фонд предоставит Lee Enterprises кредит на сумму $576 млн под 9% годовых на 25 лет, $400 млн издательство потратит на погашение долгов. В результате Berkshire Hathaway станет единственным кредитором компании.

На фоне новостей о сделке акции Lee Enterprises подорожали на 81,75% к 22:06 по мск.

В BHMG входит 30 ежедневных газет, 49 еженедельных изданий с цифровой версией и 32 других печатных издания.

Выручка BHMG за 2019 год составила $373,4 млн. Lee Enterprises в соответствии с соглашением компаний управляет изданиями холдинга с июля 2018 года.