Исследование: в 2019 году россияне в среднем смотрели телевизор на 17 минут меньше
Материал редакции
Но пока телевидение остаётся медиа с самым высоким охватом в России.
Россияне старше четырёх лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 33 минуты в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Mediascope. С учётом данных по просмотру на дачах, включённых в августе 2019 года, показатель составил 3 часа 40 минут.
В 2017 году россияне в среднем смотрели телевизор 4 часа 2 минуты в сутки, а в 2018 году — 3 часа 50 минут. Несмотря на снижение времени просмотра ТВ, телевидение остаётся медиа с наиболее высоким охватом в России — ежедневно телевизор включают около 70% населения, отмечают в Mediascope.
В августе 2019 года собеседники «Ведомостей» говорили, что за первые шесть месяцев рынок ТВ-рекламы сократился на 9-10%.
Антон Гранд
На ютубе тоже говна навалом.
Денис ДемидовАнтон
Людям хочется чем-то отвлечься, сжечь время.
А для властей это проблема, ютуб то они не контролируют толком.
Николай ДемидовДенис
Зато его контролируют алгоритмы мл, которые хотят заставить вас смотреть вас как можно больше и дольше, подсовывая жевачку для мозга, отрезая от новой информации и на блюдечке принося только то, с чем вы согласны.
Это даже хуже пропаганды по центральным каналам.
Денис ДемидовНиколай
Если человек хочет, чтобы ему насрали в мозг, то остановить его не получится. Проблема властей РФ в том, что не они будут срать, а другие.
Arthur NiazyanДенис
Только команда Верховного правителя имеет право на анестезию для населения.
Денис ДемидовArthur
Вот вот, а она теряет это право каждый день, запасаюсь попкорном, что делать будут?
Алексей НикитенкоДенис
Человека формирует среда в больше степени, чем он формирует себя сам.
Денис ДемидовАлексей
Это двустороннее движение.
АлексейДенис
Куда?
Денис ДемидовАлексей
В нирвану
СтаниславНиколай
Ну да, лучше пусть подсовывает то, с чем я не "согласен" (эфир федеральных каналов, например)
Igor LorenzСтанислав
Ну покрайней мере это развивает критическое мышление.. :) Лучше чем всё время как нарик на дофамине сидеть.
Комментарий удален
Виталий ОрловНиколай
Верно
Я кучу раз нажимал на YouTube не подсовывать мне в рекомендации видео разных навальных и прочей подобной дряни, но все равно мне постоянно приходит эта хрень в приложении
Serj KossВиталий
2 миллиарда, чувак, 2 миллиарда.
Им пофиг что ты хочешь или не хочешь. Уплочено.
Антон ГрандВиталий
А ты что против Навального?
Дмитрий ТенетовичНиколай
Зато можно отключить рекламу. Бесплатно. А дальше уже личное дело каждого что ему смотреть на YT.
sad excuseДенис
Почему же, а как же Дудь?
Sergey Vlasovsad
Уровень журналистики Дудя: плинтус и немного ниже. Вопросы про размеры членов и кто где валялся пьяным может задавать любой. У него есть харизма, но "альтернативной журналистики", как многие говорят, там нет. Как Шнур — иллюзия неформата, а Лебедев — актуального дизайна.
Илья СазоновSergey
Уровень журналистики: плинтус и немного ниже... интересная характеристика человека проработавшего на телевидении почти 10 лет , имеющего за плачами должность глав редактора sport.ru , а в дальнейшем и зам ген. директора издания. И ко всему этому снявший две очень серьёзные документалки, одна из которых про Беслан. И это далеко не весь список его журналистских успехов. А вам запомнилась только Ивлеева и ее тезис про длину хуя?
Sergey VlasovИлья
Я сам с дипломом журналиста и шестилетним опытом работы на ТВ. Своих передач не снимал, зато вижу как манипулируют вкусами аудитории. Да, представьте себе, мне это запомнилось. Даже так: бросилось в глаза и отложилось в памяти. Такой вот уровень грязных носков может только снижать внутренний ценз людей это потребляющих и ничего больше. Вчера мы спросили про пьянки-гулянки, а сегодня наш министр культуры в майке с матерным словом на ней. Мне, человеку, окончившему аспирантуру по профилю своего диплома, сложно видеть как люди даже не понимают, что их кормят говном, даже нахваливают руку кормящего.
Антон ГрандИлья
Мне рекомендует хороший контент.
Денис Демидовsad
Это не очень надежно, примерно как Навальный.
Eugene GultyaevАнтон
В ютубе можно хотя бы выбирать. Телек такой возможности не дает.
Михаил МEugene
Нет, Ютуб сам выбирает, что тебе смотреть. Или ищи через поиск каждые 5 минут новое видео, или жри, что дают.
Eugene GultyaevМихаил
Смотришь говно, Ютуб и будет кормить говном
Михаил МEugene
Если бы, подсовывает или старье или повторы.
Юрий БелоножкинМихаил
ищи через поиск каждые 5 минут
я что-то ХЗ, а что - можно было по-другому что ли? Просто на автопилоте включить Ютуб и смотреться подряд? Открыл Ютуб, посмотрел, что искал, закрыл. Автоплей off.
Михаил МЮрий
Представь себе можно. Автоплей удобная штука. По твоему алгоритму можно и ТВ смотреть, прочитал программу, выбрал и смотри то, что тебе надо.
Юрий БелоножкинМихаил
Всегда так делаю. И вам советую фильтровать входящую информацию.
ЗЫ судя по «тыканию» бесконтрольный просмотр Ютуба для вас не прошёл даром.
Дрюс УилисМихаил
Посмотрел несколько роликов по астрономии (кстати рекомендую посмотреть лекции Сергея Попова на ютубе) и теперь в рекомендациях постоянно вываливаются всякие добротные спикеры. Я доволен. Слава алгоритмам!
CAMELj 58Антон
💪😁🤟
Alexandr Brovin
"Смотрели", телек как радиоприёмник у многих работает, всего лишь генеря белый шум ))
Денис ДемидовAlexandr
25-й кадр никто не отменял ))))
Виталий АсташкинДенис
Конечно, нельзя отменить то, чего не существует)
Денис ДемидовВиталий
Если вы в фоновом режиме слушаете то, какой Путин хороший, и как без него не преодолели бы 90-ые, если не он, то америка нас сразу захватит, то волей не волей будете более лояльны, чем если бы не слушали фоном ТВ
Виталий АсташкинДенис
Это скорее уже конформность
Arthur NiazyanAlexandr
Я когда работаю в своём кабинете, на лоджии, в комнате врубаю телек для фона. Помогает меньше прокрастинировать в соседних вкладках браузера :)
Дрюс УилисAlexandr
Где же он белый? ) Там ор сплошной.
Sergey Dostovalov
Просто для справки что сейчас в трендах ютуба:
- ПРОВЕРКА *ЛАЙФХАКОВ* С ЕДОЙ ИЗ ТИК-ТОКА
-"Горячая точка". 6 серия (НТВ, Афганского товарища Таранова мучают воспоминания о войне, и он ночью открывает огонь из оружия в воздух,...)
- СКОЛЬКО МОЖНО ВПИХНУТЬ В СЕБЯ КАЛОРИЙ ЗА 24 ЧАСА?
- КОНТАКТЫ в телефоне Димы Масленникова: Егор Крид, Ян Гордиенко, Юля Путина
- КОРОЧЕ ГОВОРЯ, Я ДЕЛОВОЙ
- Вечер с Владимиром Соловьевым от 29.01.2020
- БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ЕДЫ ЧЕЛЛЕНДЖ !
- Солонин не ccы прими бой! Пулеметчик с Чоршанбе
- Подарки и сюрпризы на День Валентина – 10 идей!
И прочий шлак, который за пару часов набирает миллионы просмотров. Не ребят, говорить о том, что люди стали меньше смотреть тв в контексте повышения интеллекта крайне неверно, тут скорее наблюдается обратная тенденция, когда тупое говно начало бить изо всех щелей оформленное безграмотными блогерами. Да и люди на ютубе смотрят те же передачи залитые с тв.
PS. Что б..дь должно быть у людей в голове, чтобы их интересовали видосы, которые сейчас в тренде, чтооо???
Данил СемёновSergey
Смотрю на вкладку Тренды — достаю из сумки антидепрессанты
Sergei Timofeyev
3 часа 33 минуты
Тут пытаешься найти 15 минут времени, чтобы просто посидеть на месте без дела, а люди столько у телеящика сидят. Ладно, каюсь, грешен, в субботу всех "Перевозчиков" по телеку посмотрел под пивко. :)
Артем ПавлючукSergei
Наверное в этот момент под каждой новостью отсутствовали ваши комментарии))
Sergei TimofeyevАртем
Я через новость обычно пишу комменты.
Михаил МSergei
Перестань читать vc, будет много времени на пиво.
Артем ПавлючукМихаил
А если перестать пить пиво, то будет больше времени на водку.
Sergei TimofeyevАртем
Ха! На ремонт!
Альберт Штерн
А как они узнали сколько я смотрел телик? Аа?
Александр ПриваловАльберт
А как они узнали что вы за Путина голосовали и поддерживаете повышение пенсионного возраста? А? То-то же.
Арсений ИсаевАлександр
для того, чтобы проголосовать за путина, надо просто кивнуть перед экраном телевизора.
Денис ДемидовАрсений
Если бы снимали инфу с телека, с его оплеванных экранов, то Путину пришлось бы вообще с выборов сняться.
Михаил МДенис
Ты можешь судить только по своему окружению, естественно твой вывод не отражает действительность.
Денис ДемидовМихаил
Первый канал ее отражает?
Konstantin_AndreevichАрсений
моргнуть
Vitaly TolstykhАрсений
Моргнуть достаточно)
Иннокентий ФефиловАльберт
Ставят людям измерители специальные.
Денис ДемидовАльберт
С - социология, опросили похожих на вас людей и сделали экстраполяцию.
Кирилл Вечкасов
Уже как лет 5 нет дома телевизора. На ютубе смотрю чаще всего что-то позновательное. От трендов ютуба в РФ отключен :) последнее время на ютубе ток музыку слушаю.
fgdgdfgdfgКирилл
А кино? Я наоборот, покупаю телевизоры всё больше и больше, вот сейчас колеблюсь между 70'' и 75''.
Sergei Solovievfgdgdfgdfg
У меня дома проектор.
1) Приятно глазам
2) Эффект реально как в кино
3) Есть 3d-очки
4) Размер экрана примерно метра 3, а не 75".
5) Не включаешь из-за ерунды, так как запускается секунд 40, поэтому реально смотришь или кино или что-то нормальное.
6) Пишут про лампы - да, через 5 лет использования купил лампу за тысяч 7, меняется минут 5 (специальный бокс), и все работает снова хорошо.
7) Apple TV — есть и Ivi и Youtube и почти все что надо + стриминг без проводов с ноута или прям телефона
Рекомендую.
fgdgdfgdfgSergei
Да, думал на эту тему. Почему не проектор:
1. Нужно затемнение и экран для хорошей картинки, у телевизора меньше требования.
2. Игры на проекторе похуже, а я редко, но играю на телеке.
3. У меня расстояние до экрана 2,50 и в принципе 70'' на таком расстоянии зашибись.
4. Дороже в 2,5 раза.
5. Проектор должен где-то стоять, висеть и т.д., сейчас есть короткофокусные, но к ним отдельные вопросы.
6. Провода. Да, всё по воздуху можно подключить, но я так пробовал и вывод один — хочешь чтобы было хорошо, это провода.
А плюс только один — размер экрана.
Поэтому телевизор.
P.S. У меня Shield, рядом с ним Apple TV тихо курит в сторонке. 😊
Anton ChernykhSergei
Модель?
Sergei SolovievAnton
Epson EH-TW9100 — я покупал лет 6 назад, сейчас наверное даже за такие деньги есть лучше. Но для того времени был прям очень хорошим. Да, не дешевый, но мне кажется и телек нормальный тоже стоит прилично. Но я после проектора телек совсем не хочу :)
Кирилл Вечкасовfgdgdfgdfg
На буке обычно смотрю. Не знаю, как-то не было прям нужды смотреть кино в 70-75 дюймов.
Вот если бы покупал плойку, то наверно и задумался о телевизоре...
Алексей ВатраликКирилл
Да, на ютубе много познОвательного ;)
fgdgdfgdfg
Такими темпами буквально через 15-18 лет телевизор потеряет своё влияние. 😊
Илья Лебедевfgdgdfgdfg
канеш, лет через 15 будут плазменные экраны на все 3 стены квартиры, так что тв реально уже будет не нужен)
Andrey ShevtsovИлья
Да тут, я смотрю, целое сообщество писателей-фантастов...
Serj KossAndrey
Ну, радиоприемники в третьем рейхе бесплатно выдавали, хотя они были дорогущие в производстве. Так что "Черное зеркало" с сюжетом про "вы невнимательно смотрели рекламу" совсем не нереальный исход. И совсем неважно чья мразотная рожа будет на этих трех экранах - левых, правых, красных, зеленых, белых, синих - все фломастеры одинаковы на вкус.
Александр Приваловfgdgdfgdfg
А как связано уменьшение времени просмотра и влияние? Условно, на 9часовые новости и Малахова все равно все подтягиваются. А через 15-18 лет ("спасибо" медицине) просто старики вымрут, которые его 24/7 крутят
Arthur NiazyanАлександр
И TikTok потеряет своё влияние, на подходе сервис 6-секундного видео :)
A.A. Rayskiy
А смотреть YouTube на телевизоре это тоже самое что смотреть телевизор?)
Philipp NovikovA.A.
Нет, но вот смотреть телевизор на YouTube- уже да. :)
Дмитрий Тенетович
Очень хорошие данные, я считаю. В них входит в т.ч. "включить телевизор на кухне, пока готовлю, чтобы что-то там болтало на фоне".
Артем Акулов
видимо я младше 4 лет
Olezhka Interesnii
Интересно, как они это узнали?
Olezhka InteresniiOlezhka
Я в среднем 0 часов 0 минут провожу в день за телевизором