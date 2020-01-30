Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Татьяна Боброва
2241

Исследование: в 2019 году россияне в среднем смотрели телевизор на 17 минут меньше Материал редакции

Но пока телевидение остаётся медиа с самым высоким охватом в России.

3 часа 33 минуты
в сутки проводили в среднем россияне у телевизора в 2019 году
  • Россияне старше четырёх лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 33 минуты в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Mediascope. С учётом данных по просмотру на дачах, включённых в августе 2019 года, показатель составил 3 часа 40 минут.
  • В 2017 году россияне в среднем смотрели телевизор 4 часа 2 минуты в сутки, а в 2018 году — 3 часа 50 минут. Несмотря на снижение времени просмотра ТВ, телевидение остаётся медиа с наиболее высоким охватом в России — ежедневно телевизор включают около 70% населения, отмечают в Mediascope.
  • В августе 2019 года собеседники «Ведомостей» говорили, что за первые шесть месяцев рынок ТВ-рекламы сократился на 9-10%.
Телеканалы переключили на интернет
Зрители стали меньше времени проводить у телевизора
www.kommersant.ru

#новость #исследование #телевидение

Медиа
Подписан
Отписаться
Запустился сервис Scroll: за $5 в месяц он отключает рекламу у изданий и отдаёт им часть денег за каждого пользователя
Среди 300 партнеров сервиса — BuzzFeed, Business Insider, Kotaku, Gizmodo и Vox Media.
10
14
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435"], "comments": 76, "likes": 14, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 104090, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jan 2020 09:56:02 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Менеджмент AI/BigData-продуктов
курс от практиков рынка, без воды, практика (бонус при регистрации + скидка 30%)
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 104090, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/104090\/get","add":"\/comments\/104090\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/104090"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199130, "last_count_and_date": null }
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон Гранд

26

На ютубе тоже говна навалом.

Ответить

Денис Демидов

Антон
1

Людям хочется чем-то отвлечься, сжечь время.
А для властей это проблема, ютуб то они не контролируют толком.

Ответить

Николай Демидов

Денис
11

Зато его контролируют алгоритмы мл, которые хотят заставить вас смотреть вас как можно больше и дольше, подсовывая жевачку для мозга, отрезая от новой информации и на блюдечке принося только то, с чем вы согласны.

Это даже хуже пропаганды по центральным каналам.

Ответить

Денис Демидов

Николай
8

Если человек хочет, чтобы ему насрали в мозг, то остановить его не получится. Проблема властей РФ в том, что не они будут срать, а другие. 

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
5

Только команда Верховного правителя имеет право на анестезию для населения.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
3

Вот вот, а она теряет это право каждый день, запасаюсь попкорном, что делать будут? 

Ответить

Алексей Никитенко

Денис
0

Человека формирует среда в больше степени, чем он формирует себя сам. 

Ответить

Денис Демидов

Алексей
0

Это двустороннее движение.

Ответить

Алексей

Денис
0

Куда?

Ответить

Денис Демидов

Алексей
1

В нирвану

Ответить

Станислав

Николай
1

Ну да, лучше пусть подсовывает то, с чем я не "согласен" (эфир федеральных каналов, например) 

Ответить

Igor Lorenz

Станислав
1

Ну покрайней мере это развивает критическое мышление.. :) Лучше чем всё время как нарик на дофамине сидеть.

Ответить

Комментарий удален

Виталий Орлов

Николай
1

Верно
Я кучу раз нажимал на YouTube не подсовывать мне в рекомендации видео разных навальных и прочей подобной дряни, но все равно мне постоянно приходит эта хрень в приложении

Ответить

Serj Koss

Виталий
0

2 миллиарда, чувак, 2 миллиарда.
Им пофиг что ты хочешь или не хочешь. Уплочено.

Ответить

Антон Гранд

Виталий
0

А ты что против Навального?

Ответить

Дмитрий Тенетович

Николай
0

Зато можно отключить рекламу. Бесплатно. А дальше уже личное дело каждого что ему смотреть на YT.

Ответить

sad excuse

Денис
0

Почему же, а как же Дудь?

Ответить

Sergey Vlasov

sad
1

Уровень журналистики Дудя: плинтус и немного ниже. Вопросы про размеры членов и кто где валялся пьяным может задавать любой. У него есть харизма, но "альтернативной журналистики", как многие говорят, там нет. Как Шнур — иллюзия неформата, а Лебедев — актуального дизайна.

Ответить

Илья Сазонов

Sergey
0

Уровень журналистики: плинтус и немного ниже... интересная характеристика человека проработавшего на телевидении почти 10 лет , имеющего за плачами должность  глав редактора sport.ru , а в дальнейшем и зам ген. директора издания. И ко всему этому снявший две очень серьёзные документалки, одна из которых про Беслан. И это далеко не весь список его журналистских успехов. А вам запомнилась только  Ивлеева и ее тезис про длину хуя? 

Ответить

Sergey Vlasov

Илья
0

Я сам с дипломом журналиста и шестилетним опытом работы на ТВ. Своих передач не снимал, зато вижу как манипулируют вкусами аудитории. Да, представьте себе, мне это запомнилось. Даже так: бросилось в глаза и отложилось в памяти. Такой вот уровень грязных носков может только снижать внутренний ценз людей это потребляющих и ничего больше. Вчера мы спросили про пьянки-гулянки, а сегодня наш министр культуры в майке с матерным словом на ней. Мне, человеку, окончившему аспирантуру по профилю своего диплома, сложно видеть как люди даже не понимают, что их кормят говном, даже нахваливают руку кормящего.

Ответить

Антон Гранд

Илья
0

Мне рекомендует хороший контент.

Ответить

Денис Демидов

sad
0

Это не очень надежно, примерно как Навальный.

Ответить

Eugene Gultyaev

Антон
1

В ютубе можно хотя бы выбирать. Телек такой возможности не дает.

Ответить

Михаил М

Eugene
–1

Нет, Ютуб сам выбирает, что тебе смотреть. Или ищи через поиск каждые 5 минут новое видео, или жри, что дают.

Ответить

Eugene Gultyaev

Михаил
3

Смотришь говно, Ютуб и будет кормить говном

Ответить

Михаил М

Eugene
0

Если бы, подсовывает или старье или повторы.

Ответить

Юрий Белоножкин

Михаил
2

ищи через поиск каждые 5 минут 

я что-то ХЗ, а что - можно было по-другому что ли? Просто на автопилоте включить Ютуб и смотреться подряд? Открыл Ютуб, посмотрел, что искал, закрыл. Автоплей off.

Ответить

Михаил М

Юрий
0

Представь себе можно. Автоплей удобная штука. По твоему алгоритму можно и ТВ смотреть, прочитал программу, выбрал и смотри то, что тебе надо.

Ответить

Юрий Белоножкин

Михаил
1

Всегда так делаю. И вам советую фильтровать входящую информацию. 

ЗЫ судя по «тыканию» бесконтрольный просмотр Ютуба для вас не прошёл даром.

Ответить

Дрюс Уилис

Михаил
1

Посмотрел несколько роликов по астрономии (кстати рекомендую посмотреть лекции Сергея Попова на ютубе) и теперь в рекомендациях постоянно вываливаются всякие добротные спикеры. Я доволен. Слава алгоритмам!

Ответить

CAMELj 58

Антон
1

💪😁🤟

Ответить

Alexandr Brovin

11

"Смотрели", телек как радиоприёмник у многих работает, всего лишь генеря белый шум ))

Ответить

Денис Демидов

Alexandr
1

25-й кадр никто не отменял ))))

Ответить

Виталий Асташкин

Денис
0

Конечно, нельзя отменить то, чего не существует)

Ответить

Денис Демидов

Виталий
2

Если вы в фоновом режиме слушаете то, какой Путин хороший, и как без него не преодолели бы 90-ые, если не он, то америка нас сразу захватит, то волей не волей будете более лояльны, чем если бы не слушали фоном ТВ

Ответить

Виталий Асташкин

Денис
0

Это скорее уже конформность

Ответить

Arthur Niazyan

Alexandr
1

Я когда работаю в своём кабинете, на лоджии, в комнате врубаю телек для фона. Помогает меньше прокрастинировать в соседних вкладках браузера :)

Ответить

Дрюс Уилис

Alexandr
1

Где же он белый? ) Там ор сплошной. 

Ответить

Sergey Dostovalov

8

Просто для справки что сейчас в трендах ютуба:

- ПРОВЕРКА *ЛАЙФХАКОВ* С ЕДОЙ ИЗ ТИК-ТОКА 

-"Горячая точка". 6 серия  (НТВ, Афганского товарища Таранова мучают воспоминания о войне, и он ночью открывает огонь из оружия в воздух,...)

- СКОЛЬКО МОЖНО ВПИХНУТЬ В СЕБЯ КАЛОРИЙ ЗА 24 ЧАСА? 

- КОНТАКТЫ в телефоне Димы Масленникова: Егор Крид, Ян Гордиенко, Юля Путина

- КОРОЧЕ ГОВОРЯ, Я ДЕЛОВОЙ 

- Вечер с Владимиром Соловьевым от 29.01.2020 

- БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ЕДЫ ЧЕЛЛЕНДЖ ! 

- Солонин не ccы прими бой! Пулеметчик с Чоршанбе    

- Подарки и сюрпризы на День Валентина – 10 идей! 

И прочий шлак, который за пару часов набирает миллионы просмотров. Не ребят, говорить о том, что люди стали меньше смотреть тв в контексте повышения интеллекта крайне неверно, тут скорее наблюдается обратная тенденция, когда тупое говно начало бить изо всех щелей оформленное безграмотными блогерами. Да и люди на ютубе смотрят те же передачи залитые с тв.  

PS. Что б..дь должно быть у людей в голове, чтобы их интересовали видосы, которые сейчас в тренде, чтооо???

Ответить

Данил Семёнов

Sergey
2

Смотрю на вкладку Тренды — достаю из сумки антидепрессанты

Ответить

Sergei Timofeyev

4

 3 часа 33 минуты

Тут пытаешься найти 15 минут времени, чтобы просто посидеть на месте без дела, а люди столько у телеящика сидят. Ладно, каюсь, грешен, в субботу всех "Перевозчиков" по телеку посмотрел под пивко. :)

Ответить

Артем Павлючук

Sergei
1

Наверное в этот момент под каждой новостью отсутствовали ваши комментарии)) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Артем
1

Я через новость обычно пишу комменты. 

Ответить

Михаил М

Sergei
1

Перестань читать vc, будет много времени на пиво.

Ответить

Артем Павлючук

Михаил
0

А если перестать пить пиво, то будет больше времени на водку.

Ответить

Sergei Timofeyev

Артем
0

Ха! На ремонт!

Ответить

Альберт Штерн

1

А как они узнали сколько я смотрел телик? Аа?

Ответить

Александр Привалов

Альберт
3

А как они узнали что вы за Путина голосовали и поддерживаете повышение пенсионного возраста? А? То-то же.

Ответить

Арсений Исаев

Александр
4

для того, чтобы проголосовать за путина, надо просто кивнуть перед экраном телевизора.

Ответить

Денис Демидов

Арсений
1

Если бы снимали инфу с телека, с его оплеванных экранов, то Путину пришлось бы вообще с выборов сняться.

Ответить

Михаил М

Денис
0

Ты можешь судить только по своему окружению, естественно твой вывод не отражает действительность.

Ответить

Денис Демидов

Михаил
0

Первый канал ее отражает?

Ответить

Konstantin_Andreevich

Арсений
0

моргнуть

Ответить

Vitaly Tolstykh

Арсений
0

Моргнуть достаточно)

Ответить

Иннокентий Фефилов

Альберт
1

Ставят людям измерители специальные.

Ответить

Денис Демидов

Альберт
0

С - социология, опросили похожих на вас людей и сделали экстраполяцию.

Ответить

Кирилл Вечкасов

1

Уже как лет 5 нет дома телевизора. На ютубе смотрю чаще всего что-то позновательное. От трендов ютуба в РФ отключен :) последнее время на ютубе ток музыку слушаю.

Ответить

fgdgdfgdfg

Кирилл
2

А кино? Я наоборот, покупаю телевизоры всё больше и больше, вот сейчас колеблюсь между 70'' и 75''.

Ответить

Sergei Soloviev

fgdgdfgdfg
4

У меня дома проектор.
1) Приятно глазам
2) Эффект реально как в кино
3) Есть 3d-очки
4) Размер экрана примерно метра 3, а не 75".
5) Не включаешь из-за ерунды, так как запускается секунд 40, поэтому реально смотришь или кино или что-то нормальное.
6) Пишут про лампы - да, через 5 лет использования купил лампу за тысяч 7, меняется минут 5 (специальный бокс), и все работает снова хорошо.
7) Apple TV — есть и Ivi и Youtube и почти все что надо + стриминг без проводов с ноута или прям телефона

Рекомендую.

Ответить

fgdgdfgdfg

Sergei
2

Да, думал на эту тему. Почему не проектор:

1. Нужно затемнение и экран для хорошей картинки, у телевизора меньше требования.
2. Игры на проекторе похуже, а я редко, но играю на телеке.
3. У меня расстояние до экрана 2,50 и в принципе 70'' на таком расстоянии зашибись.
4. Дороже в 2,5 раза.
5. Проектор должен где-то стоять, висеть и т.д., сейчас есть короткофокусные, но к ним отдельные вопросы.
6. Провода. Да, всё по воздуху можно подключить, но я так пробовал и вывод один — хочешь чтобы было хорошо, это провода.

А плюс только один — размер экрана.

Поэтому телевизор.

P.S. У меня Shield, рядом с ним Apple TV тихо курит в сторонке. 😊

Ответить

Anton Chernykh

Sergei
0

Модель? 

Ответить

Sergei Soloviev

Anton
1

Epson EH-TW9100 — я покупал лет 6 назад, сейчас наверное даже за такие деньги есть лучше. Но для того времени был прям очень хорошим. Да, не дешевый, но мне кажется и телек нормальный тоже стоит прилично. Но я после проектора телек совсем не хочу :) 

Ответить

Кирилл Вечкасов

fgdgdfgdfg
0

На буке обычно смотрю. Не знаю, как-то не было прям нужды смотреть кино в 70-75 дюймов.

Вот если бы покупал плойку, то наверно и задумался о телевизоре...

Ответить

Алексей Ватралик

Кирилл
0

Да, на ютубе много познОвательного ;)

Ответить

fgdgdfgdfg

0

Такими темпами буквально через 15-18 лет телевизор потеряет своё влияние. 😊

Ответить

Илья Лебедев

fgdgdfgdfg
0

канеш, лет через 15 будут плазменные экраны на все 3 стены квартиры, так что тв реально уже будет не нужен)

Ответить

Andrey Shevtsov

Илья
2

Да тут, я смотрю, целое сообщество писателей-фантастов...

Ответить

Serj Koss

Andrey
0

Ну, радиоприемники в третьем рейхе бесплатно выдавали, хотя они были дорогущие в производстве. Так что "Черное зеркало" с сюжетом про "вы невнимательно смотрели рекламу" совсем не нереальный исход. И совсем неважно чья мразотная рожа будет на этих трех экранах - левых, правых, красных, зеленых, белых, синих - все фломастеры одинаковы на вкус.

Ответить

Александр Привалов

fgdgdfgdfg
0

А как связано уменьшение времени просмотра и влияние? Условно, на 9часовые новости и Малахова все равно все подтягиваются. А через 15-18 лет ("спасибо" медицине) просто старики вымрут, которые его 24/7 крутят

Ответить

Arthur Niazyan

Александр
0

И TikTok потеряет своё влияние, на подходе сервис 6-секундного видео :)

Ответить

A.A. Rayskiy

0

А смотреть YouTube на телевизоре это тоже самое что смотреть телевизор?)

Ответить

Philipp Novikov

A.A.
0

Нет, но вот смотреть телевизор на YouTube- уже да. :)

Ответить

Дмитрий Тенетович

0

Очень хорошие данные, я считаю. В них входит в т.ч. "включить телевизор на кухне, пока готовлю, чтобы что-то там болтало на фоне".

Ответить

Артем Акулов

0

видимо я младше 4 лет

Ответить

Olezhka Interesnii

0

Интересно, как они это узнали? 

Ответить

Olezhka Interesnii

Olezhka
0

Я в среднем 0 часов 0 минут провожу в день за телевизором

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Nimax
Подписан
Отписаться
Большая HR-карта
Никита Михеенков о плакате Nimax для компаний, которые соревнуются за специалистов в ИТ, digital, менеджменте и других …
1
Joom
Подписан
Отписаться
Как протестировать две сотни источников трафика и не сойти с ума от фрода
Рассказывает Михаил Битеряков, специалист по трафику Joom.
0
Одноклассники
Подписан
Отписаться
От частных уроков к онлайн-школе и доходу в 200 тысяч рублей в месяц: бизнес-история репетитора из Астрахани
Сработало продвижение в соцсетях.
6

Показать еще

Лучшие комментарии
Anatoliy Larin
за день
То что я перечислил было за 6 лет :)  Работаю на основной работе и есть сбережения, которые я радостно сливаю. За эти полляма получил вагон опыта и эмоций уже.
«Душу» — пробники нишевой парфюмерии по подписке
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Name

Гендиректор издания Rusbase…

Roman Moskovskiy

«Лайфхакер» запустил издание…

Anatoliy Larin

«Душу» — пробники нишевой…

Егор Рублев

А не слишком ли много я учусь

Ёханный Бабай

«Покупаем волосы, дорого…

Irina Stepanova

Как я сделал бота, который…

Роман Петерсон

McDonald’s попытается…

Nik S

Медиамагнат Уоррен Баффетт…

From Siberia to…

«Душу» — пробники нишевой…

Vladimir Pyatkevich

Американская UPS заказала 10…

Olga Krasnova

А не слишком ли много я учусь

Mike Kosulin

«Душу» — пробники нишевой…

Ivan Illyn

«Яндекс» сделает своё…

John Lock

«Опора России» попросила ФАС…

kershell

Энциклопедия контента в…

Ivan Illyn

Замена элементов фотографии…

John Lock

«Опора России» попросила ФАС…

Andrey Dzhilavdarov

Рейтинг значимости факторов…

Sergey Vlasov

«Яндекс» сделает своё…

Mike Kosulin

«Душу» — пробники нишевой…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }