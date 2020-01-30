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Татьяна Боброва
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Исследование: в 2019 году россияне в среднем смотрели телевизор на 7,4% меньше времени Материал редакции

Но пока телевидение остаётся медиа с самым высоким охватом в России.

3 часа 33 минуты
в сутки проводили в среднем россияне у телевизора в 2019 году
  • Россияне старше четырёх лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 33 минуты в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Mediascope. С учётом данных по просмотру на дачах, включённых в августе 2019 года, показатель составил 3 часа 40 минут.
  • В 2017 году россияне в среднем смотрели телевизор 4 часа 2 минуты в сутки, а в 2018 году — 3 часа 50 минут. Несмотря на снижение времени просмотра ТВ, телевидение остаётся медиа с наиболее высоким охватом в России — ежедневно телевизор включают около 70% населения, отмечают в Mediascope.
  • В августе 2019 года собеседники «Ведомостей» говорили, что за первые шесть месяцев рынок ТВ-рекламы сократился на 9-10%.
Телеканалы переключили на интернет
Зрители стали меньше времени проводить у телевизора
www.kommersant.ru

#новость #исследование #телевидение

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27 комментариев
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Антон Гранд

7

На ютубе тоже говна навалом.

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Денис Демидов

Антон
1

Людям хочется чем-то отвлечься, сжечь время.
А для властей это проблема, ютуб то они не контролируют толком.

Ответить

Николай Демидов

Денис
1

Зато его контролируют алгоритмы мл, которые хотят заставить вас смотреть вас как можно больше и дольше, подсовывая жевачку для мозга, отрезая от новой информации и на блюдечке принося только то, с чем вы согласны.

Это даже хуже пропаганды по центральным каналам.

Ответить

Денис Демидов

Николай
1

Если человек хочет, чтобы ему насрали в мозг, то остановить его не получится. Проблема властей РФ в том, что не они будут срать, а другие. 

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
2

Только команда Верховного правителя имеет право на анестезию для населения.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
2

Вот вот, а она теряет это право каждый день, запасаюсь попкорном, что делать будут? 

Ответить

Алексей Никитенко

Денис
0

Человека формирует среда в больше степени, чем он формирует себя сам. 

Ответить

Денис Демидов

Алексей
0

Это двустороннее движение.

Ответить

Алексей

Денис
0

Куда?

Ответить

Денис Демидов

Алексей
0

В нирвану

Ответить

Станислав

Николай
0

Ну да, лучше пусть подсовывает то, с чем я не "согласен" (эфир федеральных каналов, например) 

Ответить

Igor Lorenz

Станислав
0

Ну покрайней мере это развивает критическое мышление.. :) Лучше чем всё время как нарик на дофамине сидеть.

Ответить

Вадим Моржик

Igor
0

кто-то кто, а либералы совсем не имеют критического мышления.

либерастическую пропаганду распространяют, не рефлексируя

Ответить

sad excuse

Денис
0

Почему же, а как же Дудь?

Ответить

Денис Демидов

sad
0

Это не очень надежно, примерно как Навальный.

Ответить

CAMELj 58

Антон
0

💪😁🤟

Ответить

Alexandr Brovin

4

"Смотрели", телек как радиоприёмник у многих работает, всего лишь генеря белый шум ))

Ответить

Arthur Niazyan

Alexandr
1

Я когда работаю в своём кабинете, на лоджии, в комнате врубаю телек для фона. Помогает меньше прокрастинировать в соседних вкладках браузера :)

Ответить

Денис Демидов

Alexandr
1

25-й кадр никто не отменял ))))

Ответить

Альберт Штерн

1

А как они узнали сколько я смотрел телик? Аа?

Ответить

Александр Привалов

Альберт
0

А как они узнали что вы за Путина голосовали и поддерживаете повышение пенсионного возраста? А? То-то же.

Ответить

Арсений Исаев

Александр
0

для того, чтобы проголосовать за путина, надо просто кивнуть перед экраном телевизора.

Ответить

Денис Демидов

Альберт
0

С - социология, опросили похожих на вас людей и сделали экстраполяцию.

Ответить

fgdgdfgdfg

0

Такими темпами буквально через 15-18 лет телевизор потеряет своё влияние. 😊

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Илья Лебедев

fgdgdfgdfg
0

канеш, лет через 15 будут плазменные экраны на все 3 стены квартиры, так что тв реально уже будет не нужен)

Ответить

Александр Привалов

fgdgdfgdfg
0

А как связано уменьшение времени просмотра и влияние? Условно, на 9часовые новости и Малахова все равно все подтягиваются. А через 15-18 лет ("спасибо" медицине) просто старики вымрут, которые его 24/7 крутят

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Кирилл Вечкасов

0

Уже как лет 5 нет дома телевизора. На ютубе смотрю чаще всего что-то позновательное. От трендов ютуба в РФ отключен :) последнее время на ютубе ток музыку слушаю.

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