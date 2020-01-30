Исследование: в 2019 году россияне в среднем смотрели телевизор на 7,4% меньше времени
Материал редакции
Но пока телевидение остаётся медиа с самым высоким охватом в России.
Россияне старше четырёх лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 33 минуты в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Mediascope. С учётом данных по просмотру на дачах, включённых в августе 2019 года, показатель составил 3 часа 40 минут.
В 2017 году россияне в среднем смотрели телевизор 4 часа 2 минуты в сутки, а в 2018 году — 3 часа 50 минут. Несмотря на снижение времени просмотра ТВ, телевидение остаётся медиа с наиболее высоким охватом в России — ежедневно телевизор включают около 70% населения, отмечают в Mediascope.
В августе 2019 года собеседники «Ведомостей» говорили, что за первые шесть месяцев рынок ТВ-рекламы сократился на 9-10%.
Антон Гранд
На ютубе тоже говна навалом.
Денис ДемидовАнтон
Людям хочется чем-то отвлечься, сжечь время.
А для властей это проблема, ютуб то они не контролируют толком.
Николай ДемидовДенис
Зато его контролируют алгоритмы мл, которые хотят заставить вас смотреть вас как можно больше и дольше, подсовывая жевачку для мозга, отрезая от новой информации и на блюдечке принося только то, с чем вы согласны.
Это даже хуже пропаганды по центральным каналам.
Денис ДемидовНиколай
Если человек хочет, чтобы ему насрали в мозг, то остановить его не получится. Проблема властей РФ в том, что не они будут срать, а другие.
Arthur NiazyanДенис
Только команда Верховного правителя имеет право на анестезию для населения.
Денис ДемидовArthur
Вот вот, а она теряет это право каждый день, запасаюсь попкорном, что делать будут?
Алексей НикитенкоДенис
Человека формирует среда в больше степени, чем он формирует себя сам.
Денис ДемидовАлексей
Это двустороннее движение.
АлексейДенис
Куда?
Денис ДемидовАлексей
В нирвану
СтаниславНиколай
Ну да, лучше пусть подсовывает то, с чем я не "согласен" (эфир федеральных каналов, например)
Igor LorenzСтанислав
Ну покрайней мере это развивает критическое мышление.. :) Лучше чем всё время как нарик на дофамине сидеть.
Вадим МоржикIgor
кто-то кто, а либералы совсем не имеют критического мышления.
либерастическую пропаганду распространяют, не рефлексируя
sad excuseДенис
Почему же, а как же Дудь?
Денис Демидовsad
Это не очень надежно, примерно как Навальный.
CAMELj 58Антон
💪😁🤟
Alexandr Brovin
"Смотрели", телек как радиоприёмник у многих работает, всего лишь генеря белый шум ))
Arthur NiazyanAlexandr
Я когда работаю в своём кабинете, на лоджии, в комнате врубаю телек для фона. Помогает меньше прокрастинировать в соседних вкладках браузера :)
Денис ДемидовAlexandr
25-й кадр никто не отменял ))))
Альберт Штерн
А как они узнали сколько я смотрел телик? Аа?
Александр ПриваловАльберт
А как они узнали что вы за Путина голосовали и поддерживаете повышение пенсионного возраста? А? То-то же.
Арсений ИсаевАлександр
для того, чтобы проголосовать за путина, надо просто кивнуть перед экраном телевизора.
Денис ДемидовАльберт
С - социология, опросили похожих на вас людей и сделали экстраполяцию.
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Такими темпами буквально через 15-18 лет телевизор потеряет своё влияние. 😊
Илья Лебедевfgdgdfgdfg
канеш, лет через 15 будут плазменные экраны на все 3 стены квартиры, так что тв реально уже будет не нужен)
Александр Приваловfgdgdfgdfg
А как связано уменьшение времени просмотра и влияние? Условно, на 9часовые новости и Малахова все равно все подтягиваются. А через 15-18 лет ("спасибо" медицине) просто старики вымрут, которые его 24/7 крутят
Кирилл Вечкасов
Уже как лет 5 нет дома телевизора. На ютубе смотрю чаще всего что-то позновательное. От трендов ютуба в РФ отключен :) последнее время на ютубе ток музыку слушаю.