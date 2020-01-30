Команда не планирует привлекать внешние инвестиции и собирается монетизировать издание с помощью нативной рекламы.
Команда «Лайфхакера» запустила издание для женщин Burning Hut — оно будет писать про всё, что «влияет на жизнь, работу и положение женщин в обществе». Издание возглавила Татьяна Никитина, которая до этого была шеф-редактором «Лайфхакера» и руководила коммерческой редакцией.
На сайте будет шесть рубрик: «Зарабатывать», «Тратить», «Любить», «Смотреть», «Знать» и «Не болеть». Пока в редакции четыре человека — проект запускается «на очень ранней стадии и ещё многое предстоит сделать, в том числе и с точки зрения команды», пояснил в беседе с vc.ru издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.
«Лайфхакер» начал работать над новым проектом чуть более полугода назад, на дизайн и разработку ушло около двух месяцев, рассказал Пономарь. Проект финасируется из собственных средств компании «Буферная бухта», которая издаёт «Лайфхакер», привлекать сторонние инвестиции команда не планирует.
Издание будет монетизироваться. «Сейчас мы делаем ставку на ту же модель, что и у "Лайфхакера" — основным источником дохода мы видим нативную рекламу», — добавил Пономарь.
Ilya Miroshnichenko
Вместо того, чтобы женщины "вливались" и "становились равными" без привязки новостей, идей и дел к полу, имеем все больше "это вот для них, это вот для вас"..Хоть название норм)
Олег Петров
Меня в лайфхакере больше всего забавляет, как Алексей Пономарь токсично отвечает в комментах на критику содержания статей, где его минусует своя же аудитория. До чего душный дед 😂
Alex PonomarОлег
Я очень не люблю глупых людей, прям не могу им простить этого, есть такой грешок. Работаю над собой, учусь быть максимально терпимым.
Konstantin Smirnov
Burning Butt. Простите
KonstantinKonstantin
Стиль заголовка на скриншоте явно такую ассоциацию провоцирует, да.
Arthur Niazyan
Горящая изба это ПЯТЬ :) Хорошо хоть не горящий *укан 😂
Sergey VlasovArthur
За ними — в комментарии :)
Sergey Vlasov
Главное, чтобы второй "Вандерзин" не получился.
Katty Rebel
зачем мне очередное издание, которое будет писать про то,что я могу прочесть везде? да еще с обилием нативной рекламы.
спасибо, нет.
ниша заполнена. открывать не буду.
John LockKatty
Потому что десять способов чтобы понять что ваша Hut is Burning🤣
Антон Ельников
а точно не «Burning Hat»? «Шляпа дымит» 🌚
вообще странный запуск, конечно
в 2020 году только бы и сегментировать аудиторию по полу