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Медиа
Татьяна Боброва
992

«Лайфхакер» запустил издание для женщин Burning Hut Материал редакции

Команда не планирует привлекать внешние инвестиции и собирается монетизировать издание с помощью нативной рекламы.

  • Команда «Лайфхакера» запустила издание для женщин Burning Hut — оно будет писать про всё, что «влияет на жизнь, работу и положение женщин в обществе». Издание возглавила Татьяна Никитина, которая до этого была шеф-редактором «Лайфхакера» и руководила коммерческой редакцией.
  • На сайте будет шесть рубрик: «Зарабатывать», «Тратить», «Любить», «Смотреть», «Знать» и «Не болеть». Пока в редакции четыре человека — проект запускается «на очень ранней стадии и ещё многое предстоит сделать, в том числе и с точки зрения команды», пояснил в беседе с vc.ru издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.
  • «Лайфхакер» начал работать над новым проектом чуть более полугода назад, на дизайн и разработку ушло около двух месяцев, рассказал Пономарь. Проект финасируется из собственных средств компании «Буферная бухта», которая издаёт «Лайфхакер», привлекать сторонние инвестиции команда не планирует.
  • Издание будет монетизироваться. «Сейчас мы делаем ставку на ту же модель, что и у "Лайфхакера" — основным источником дохода мы видим нативную рекламу», — добавил Пономарь.

#новость #лайфхакер

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11 комментариев
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Ilya Miroshnichenko

4

Вместо того, чтобы женщины "вливались" и "становились равными" без привязки новостей, идей и дел к полу, имеем все больше "это вот для них, это вот для вас"..Хоть название норм)

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Олег Петров

3

Меня в лайфхакере больше всего забавляет, как Алексей Пономарь токсично отвечает в комментах на критику содержания статей, где его минусует своя же аудитория. До чего душный дед 😂

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Alex Ponomar

Олег
3

Я очень не люблю глупых людей, прям не могу им простить этого, есть такой грешок. Работаю над собой, учусь быть максимально терпимым.

Ответить

Konstantin Smirnov

3

Burning Butt. Простите

Ответить

Konstantin

Konstantin
1

Стиль заголовка на скриншоте явно такую ассоциацию провоцирует, да.

Ответить

Arthur Niazyan

2

Горящая изба это ПЯТЬ :) Хорошо хоть не горящий *укан 😂

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Sergey Vlasov

Arthur
1

За ними — в комментарии :)

Ответить

Sergey Vlasov

2

Главное, чтобы второй "Вандерзин" не получился.

Ответить

Katty Rebel

0

зачем мне очередное издание, которое будет писать про то,что я могу прочесть везде? да еще с обилием нативной рекламы.
спасибо, нет.
ниша заполнена. открывать не буду. 

Ответить

John Lock

Katty
0

Потому что десять способов чтобы понять что ваша Hut is Burning🤣

Ответить

Антон Ельников

0

а точно не «Burning Hat»? «Шляпа дымит» 🌚
вообще странный запуск, конечно
в 2020 году только бы и сегментировать аудиторию по полу

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