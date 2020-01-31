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Медиа
Лиана Липанова
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«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег Материал редакции

Телеканал проработал без пейволла полгода.

3 комментария
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Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру на YouTube и на своем официальном сайте. Это связано с недостатком денег, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

Доступ к эфирам для всех был открыт в конце июля 2019 года. С тех пор канал потерял 15% подписчиков. Уходили пользователи, которые в основном смотрели прямой эфир, объяснила Синдеева.

Во время открытия бесплатного доступа к эфиру в июле 2019 года канал ввёл возможность добровольных пожертвований. Поддержать «Дождь» можно было на сумму 500, 1000, 5000 или 10000 рублей ежемесячно или один раз.

Эти полгода мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы текущими постоянными донатами компенсировать отток денег от подписки. К сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение. Если мы оставим доступ открытым, то мы просто не сможем дальше работать.

Наталья Синдеева
гендиректор медиахондинга «Дождь»

Она предупредила, что на YouTube доступ закроется практически сразу после объявления. Время закрытия бесплатного доступа к прямому эфиру на сайте Синдеева не уточнила.

#новость #дождь

Медиа
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3 комментария
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Эдуард Балагуров

3

Ну если интереснее сделать канал не получается, то хороший ход

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fgdgdfgdfg

0

Отписался в этом году.

Подписывался несколько лет, в этом году перестану быть подписчиком. Смотреть канал перестал, т.к. всё забронзовело, развития нет, из других источников получаю информацию интереснее. Но это не главное, наверное купил бы подписку чтобы поддержать, но вот это «мы будем делать всё как 10 лет назад и вместо того, чтобы меняться и искать новые подходы поднимем цены» я поддерживать не хочу. Только подумайте: посещаемость сайта Медузы в 5 раз выше, чем у Дождя, а ведь она и позже появилась и у Дождя ядро преданных пользователей должно быть больше. Смотрю RTVI и вижу как они развиваются, ищут что-то новое. 

И ещё, в группе Дождя администрация считает, что в отношении гостя программы «проститутка, ссаные тряпки и лошадиный помёт» — это нормально, просто не очень красиво. Мне не хочется быть в такой компании и такое поддерживать, уж простите. Надеюсь, что Тихон Дзядко обновит канал, разгонит горе-маркетологов, которые только цены умеют поднимать, вдохнёт новую жизнь в увядающее тельце Дождя, сделает политику редакции более открытой. И желаю всяческих удач.

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Artemy

0

Не очень-то и хотелось 

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