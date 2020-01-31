Эти полгода мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы текущими постоянными донатами компенсировать отток денег от подписки. К сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение. Если мы оставим доступ открытым, то мы просто не сможем дальше работать.