Vice Media перестанет публиковать материалы на vice.com и сократит несколько сотен человек Статьи редакции
Компания оптимизирует ресурсы, чтобы стать более конкурентноспособной в долгосрочной перспективе.
- Об этом сотрудникам рассказал гендиректор компании Брюс Диксон. По его словам, Vice выпускает «первоклассный» цифровой контент, однако распространять его «привычными способами» стало невыгодно.
- Компания перестанет размещать новости и статьи на «флагманском» сайте vice.com и сосредоточится на развитии «соцканалов», а в будущем надеется заключить партнёрство с крупными медиафирмами, чтобы публиковать материалы на их платформах. Отключат ли сайт или же оставят как архив — неизвестно.
- «Несколько сотен» сотрудников сократят (всего в штате чуть больше 900 человек). Их уведомят на неделе с 26 февраля 2024 года. Как пишет CNN, новостная редакция Vice славилась репортажами с места событий, а само издание в целом — дерзким стилем повествования и необузданными «коммерческими» амбициями, добавляет NBC News.
- По словам Диксона, «финансовые партнёры» Vice одобрили обновлённую операционную модель и согласились в неё инвестировать. Сотрудники же в разговоре с CNN сравнили ситуацию с крушением «Титаника», признав, что и так понимали: «спасательных шлюпок на всех не хватит».
- Vice запустили Шейн Смит, Суруш Алви и Гэвин МакИннес в 1994 году как журнал Voice of Montreal. Первые крупные инвестиции группа получила в 2011 году от коммуникационного холдинга WPP — сумму не раскрывали, но активы оценили в $34,3 млн (Axios отмечало, что это только активы, а не полная стоимость всего бизнеса).
- В 2013 году в компанию вложился медиахолдинг Руперта Мёрдока 21st Century Fox: инвестиции составили $70 млн, а оценка — $1,4 млрд. После были сделки с A&E Networks, Walt Disney Company, инвестфирмой TPG и другими. Уже в 2017 году Vice Media оценили в $5,7 млрд.
- С тех пор группа не получала публичной переоценки, а объём денежных вливаний в неё сокращался. В 2017 году она столкнулась с обвинениями в домогательствах на рабочем месте. В 2018-м Disney списала $157 млн из первоначальных инвестиций в $400 млн. А в 2019 году Vice сократила 10% штата.
- В том же 2019-м Vice купила журнал Refinery29 за $400 млн, надеясь, что с его помощью увеличит выручку, но заметных успехов не сыскала и теперь думает его продать. Дальше инвестиции она привлекала уже в виде долга. Выйти на биржу через слияние с «пустышкой» тоже не получилось.
- В 2023 году стало очевидно, что компания «отчаянно ищет покупателя», но покупать бизнес больше чем за $1 млрд никто не хотел. Она испытывала проблемы с выходом на прибыль, несла растущие убытки, сократила подразделение Vice World News и лишилась нескольких руководителей.
- 15 мая группа подала заявление о банкротстве (в аукционе победила Fortress Investment Group, предложив $350 млн), а в ноябре объявила, что закроет ряд проектов и сократит около 100 человек.
- В последние годы некогда «модные» медиа всё чаще сталкиваются с трудностями. Vox Media в 2023 году отказалась от бренда NowThis и сократила более 10% штата. Buzzfeed продала бренд Complex и тоже объявила о сокращениях. Yahoo уже в 2024 году сократила нескольких ведущих редакторов Engadget в рамках реструктуризации.
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Потому что все читают новую публикацию Невероятного Блондина на vc.ru
Так так стоп, не вижу маркировки на вашей рекламе? Штраф!
иновероятный
Ссылочку видишь? Нет.
Значит это не реклама 😝🤓
Соевая либерда не получила финансирование, ну как же так???
Братишк, а для тебя существует что-то кроме "соевой либерды"? У тебя какой-то пунктик
Правильно он сделал - этих неудачников нужно почаще упоминать, чтобы большинство понимало, что проекты, рассчитанные на эту аудиторию будут и дальше подыхать.
Порой прикольные материалы в рус. версии выкладывали, да и видео документалки тоже.
И у нас раньше прикольные аналоги были - furfur.me и lookatme
Бесславная "смерть" любителей распространять повесточки)
Кризис официальной журналистики в США. Крупные медиаимперии находятся на грани банкротства с миллиардными долгами и существуют лишь на дотации государства. 49% американцев не верит официальным СМИ.
Да ладно. В РФ она тоже сдохла - распространяют в большинстве своём только чернуху и фейки, т.к. это привлекает трафик.
Крупнейшие Российские СМИ, ссылаясь на мифических экспертов и инсайдерскую информацию, понаписали кучу бредовых новостей, что не будет туалетной бумаги, белой бумаги, кофе, чая, бананов и др. Никуда это не делось.
Только выиграли!
Тут сложная ситуация
1) Если говорить правду, за это не заплатят, так как правда никому не нужна, деньги платят за пропаганду / рекламу чего-то.
2) Если говорить одну ложь, повестку, быть рупором, то без спонсора, ради которого ты все это озвучиваешь ты труп
Как-то так если очень упрощенно
Умер Максим - да и хуй с ним.