- Сервис онлайн-книг «Литрес» изучил российский рынок книг в 2019 году. По данным компании, продажи электронных и аудиокниг выросли на 35% и достигли 6,5 млрд рублей — это 10% от всего книжного рынка за исключением учебников, пишет «Коммерсантъ». На аудиокниги пришлось 1,5 млрд рублей.
- В группе «Эксмо-АСТ» оценили весь рынок книг с учётом учебников в 92 млрд рублей в 2019 году — это на 7% больше, чем годом ранее.
- Глава сервиса онлайн-книг Bookmate Андрей Баев считает, что если издатели договорятся с поисковиками об удалении пиратских книжных сайтов из выдачи, как это сделали медиакомпании в случае с видео и музыкой, доля онлайн-продаж на рынке книг может вырасти до 30%. «Проблема даже не в существовании порталов вроде "Флибусты" и торрент-трекеров, а в их положении в поисковиках», — пояснил Баев.
- В 2019 году выручка «Литреса» выросла на 43,5% до 4,4 млрд рублей. Оборот Bookmate вырос почти вдвое и составил 500 млн рублей благодаря увеличению каталога, сообщили в компании.
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Максим Толмачев
читать народ стал? )) Думаю платит начинают привыкать за книги... Я вот уже пару лет активно покупаю, а не качаю пиратские.
Антон ЛисинМаксим
Просто книги выросли в цене.
Георгий Донадин
В 2019 год появилось рекордное количество инфобизнесменов, которые подчеркивают свою экспертность через публикацию своих книг. В данном случае предложение рождает спрос.