Видеосервис стремится увеличить аудиторию, а потом может вновь пересмотреть цены или ввести плату за отдельные сериалы, считают аналитики.

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Онлайн-кинотеатр Premier снизил стоимость доступа к сервису со 129 рублей до 29 рублей в месяц для российских пользователей, сообщили vc.ru в компании.

Акция не временная, уточнил представитель Premier. «Сумма в 29 рублей была выбрана для того, что сделать наш контент максимально доступным для жителей России», — объяснили в компании.

Новая цена будет доступна и старым, и новым подписчикам из России. В других странах стоимость подписки остаётся прежней.

На конец 2019 года Premier насчитывал 1,3 млн активных подписчиков, за год их число выросло вдвое, рассказал представитель видеосервиса. По его словам, общее количество просмотров превысило 275 млн, а сериалы собственного производства смотрят «десятки миллионов» зрителей.

«Снижение цены обычно практикуется для привлечения аудитории, это нормальная практика. Мы полагаем, что это, безусловно, временная мера», — заявила директор по проектам «ТМТ Консалтинг» Елена Крылова в разговоре с vc.ru.

«Premier активно рос весь 2019 год и заметно увеличил свою долю на рынке. Снижение цены направлено в большей степени на увеличение числа пользователей — аудитория сейчас очень важна. Я думаю, цена будет модифицироваться. Наверняка появится контент с дополнительной оплатой, который в основную подписку не будет входить», — рассказал vc.ru гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Telecom Daily