Проект появится в марте и будет зарабатывать на нативной рекламе.
- «Газпром-медиа» ищет сотрудников для запуска онлайн-издания «о люксе и влиянии в интернете» SRSLY, пишет «Коммерсантъ». Холдинг планирует запустить проект в марте 2020 года, размер инвестиций в него не раскрываются, источники газеты оценивают подобный запуск в 10 млн рублей.
- SRSLY ориентируется на аудиторию 18-35 лет, которая следит за жизнью блогеров, и планирует составлять свой рейтинг онлайн-знаменитостей. Издание рассчитывает зарабатывать на нативной рекламе, но источники «Коммерсанта» относятся к этому скептично, так как проекту придётся конкурировать за одних и тех же рекламодателей с самими блогерами. В «Газпром-медиа» отметили, что планируют привлечь новых рекламодателей.
- «Газпром-медиа» уже инвестировал в агентства, которые работают с блогерами: холдинг владеет 30% в агентстве Happy Monday Family и 50% в агентстве Bubel MGT.
{
"author_name": "Андрей Фролов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"],
"comments": 0,
"likes": 1,
"favorites": 7,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "media",
"id": 104949,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 04 Feb 2020 08:11:05 +0300",
"is_special": false }