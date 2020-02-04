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Андрей Фролов
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«Газпром-медиа» запустит издание о блогерах SRSLY Материал редакции

Проект появится в марте и будет зарабатывать на нативной рекламе.

  • «Газпром-медиа» ищет сотрудников для запуска онлайн-издания «о люксе и влиянии в интернете» SRSLY, пишет «Коммерсантъ». Холдинг планирует запустить проект в марте 2020 года, размер инвестиций в него не раскрываются, источники газеты оценивают подобный запуск в 10 млн рублей.
  • SRSLY ориентируется на аудиторию 18-35 лет, которая следит за жизнью блогеров, и планирует составлять свой рейтинг онлайн-знаменитостей. Издание рассчитывает зарабатывать на нативной рекламе, но источники «Коммерсанта» относятся к этому скептично, так как проекту придётся конкурировать за одних и тех же рекламодателей с самими блогерами. В «Газпром-медиа» отметили, что планируют привлечь новых рекламодателей.
  • «Газпром-медиа» уже инвестировал в агентства, которые работают с блогерами: холдинг владеет 30% в агентстве Happy Monday Family и 50% в агентстве Bubel MGT.

#новость #газпроммедиа

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