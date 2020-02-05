Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Альберт Хабибрахимов
536

«Азбука вкуса» запустила медиа про осознанное потребление под руководством сооснователя LavkaLavka Бориса Акимова Материал редакции

Предприниматель перешёл в компанию развивать фермерское направление.

  • Ритейлер «Азбука вкуса» запустил блог о полезной еде и осознанном питании. Главным редактором стал сооснователь LavkaLavka Борис Акимов, пишет The Village со ссылкой на пресс-службу компании.
  • Блог поделён на четыре рубрики: «Ферма и ремесло», «Качество жизни», «Экспертиза и наука» и «Ответственное потребление». За материалы отвечает команда «Азбуки вкуса», которая будет привлекать экспертов, журналистов и блогеров.
  • На сайте опубликованы статьи о натуральных продуктах и полезных привычках, серия репортажей в формате «Как это устроено», репортаж с фермы «Азбуки вкуса» в Мосальске в Калужской области и другие материалы.
  • Борис Акимов вышел на работу в «Азбуку вкуса» в конце января 2020 года на должность директора по развитию фермерского направления сети. В 2009 году он с партнёрами основал фермерский кооператив LavkaLavka. С переходом в «Азбуку вкуса» Акимов отошёл от операционного управления, но остался совладельцем LavkaLavka.
  • Последние несколько лет LavkaLavka испытывала финансовые проблемы, сталкивалась с претензиями поставщиков из-за задержек платежей, а в мае 2019 года из компании ушёл один из трёх основателей Александр Михайлов.
Что происходит с LavkaLavka: уход сооснователя…
Два года назад руководство фермерского кооператива увлеклось криптовалютным проектом: он оказался…
vc.ru

#новость #азбукавкуса #lavkalavka

Медиа
Подписан
Отписаться
Три кита, на которых держится контент-маркетинг
Записали краткую версию доклада Максима Ильяхова на конференции ContentSense. Максим рассказывает, почему у компаний не получается сделать «как в Т—Ж» и чем хороший контент-маркетинг отличается от плохого.
3
0
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0437\u0431\u0443\u043a\u0430\u0432\u043a\u0443\u0441\u0430","lavkalavka"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 105287, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 Feb 2020 15:56:14 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офис
Штаб-квартира: офисы банка «Ренессанс Кредит» в Москве
Два пространства занимают 11 тысяч м².
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 105287, "author_id": 53259, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/105287\/get","add":"\/comments\/105287\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/105287"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199130, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Сослан Сакшин

2

Для тех, кому кажется, что в Азбуке цены не очень высокие, Борька Акимов откроет фермерский отдел с огурчиками от Петра Семеновича из Воронежа по 999 р за кг.

Ответить

Сергей Щукин

Сослан
0

Да, Борян булки мять не станет.
Сразу быка за рога ухватил.
Как сеет, так и жнёт.

Ответить

Гала Перидоловна

Сослан
0

Есть же усачевский рынок. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
JOMO, DIY и азиатский стритстайл: AliExpress Россия — о потребительских трендах
Аналитики AliExpress Россия и эксперты по трендвотчингу Redefine выделили главные тенденции в потреблении прошлого года…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Как прошёл девятый лекторий vc.ru в Петербурге про маркетинг: фото, видео и презентации
Следующий — 27 февраля, про наём и управление сотрудниками.
1
Ivideon
Подписан
Отписаться
Бизнес под крылом: как Dream Aero управляет сетью развлекательных авиацентров
Как контролировать качество работы десятков филиалов, в каждом из которых установлено технически сложное оборудование, …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артем Воронков
за день
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
Сергей Камянецкий
за неделю
Телеграм на территории РФ заблокирован. Пользоваться им не представляется возможным - ну а чего, так РКН сказал. Издатели книг что-то напутали))
АЗАПИ: из-за пиратских каналов в Telegram издатели книг недополучили более 55 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Александр Антонов

Samsung заблокировала мой…

Kirill Viktorovi4

Samsung заблокировала мой…

евгений аношин

Samsung заблокировала мой…

Serj Koss

В «Яндексе» произошёл сбой…

Алексей Ватралик

Samsung заблокировала мой…

Даниил Штурвальский

«А вы сайты делаете?» Сайт…

S.Z

И смех и грех. Кажется, где-то…

Max Pashkov

«Яндекс.Дзен» встроит…

Pavel Pavel

Как я переехал в США и запустил…

Vadym Babaiev

Российские банки и…

Артем Фронтиерес

Samsung заблокировала мой…

Sergei Timofeyev

Samsung заблокировала мой…

Oleg Matveenko

Сбой в «Яндексе»: с трудностями…

justwantedtobeenough

Сбой в «Яндексе»: с трудностями…

Сергей Давлятов

Сбой в «Яндексе»: с трудностями…

S.Z

И смех и грех. Кажется, где-то…

Артем Фронтиерес

Samsung заблокировала мой…

Эльдар Муртазин

Samsung заблокировала мой…

Oleh Grigoriev

Samsung заблокировала мой…

Никита Вдовин

Звонит ID*****522: защита…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }