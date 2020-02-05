«Азбука вкуса» запустила медиа про осознанное потребление под руководством сооснователя LavkaLavka Бориса Акимова
Материал редакции
Предприниматель перешёл в компанию развивать фермерское направление.
Ритейлер «Азбука вкуса» запустил блог о полезной еде и осознанном питании. Главным редактором стал сооснователь LavkaLavka Борис Акимов, пишет The Village со ссылкой на пресс-службу компании.
Блог поделён на четыре рубрики: «Ферма и ремесло», «Качество жизни», «Экспертиза и наука» и «Ответственное потребление». За материалы отвечает команда «Азбуки вкуса», которая будет привлекать экспертов, журналистов и блогеров.
На сайте опубликованы статьи о натуральных продуктах и полезных привычках, серия репортажей в формате «Как это устроено», репортаж с фермы «Азбуки вкуса» в Мосальске в Калужской области и другие материалы.
Борис Акимов вышел на работу в «Азбуку вкуса» в конце января 2020 года на должность директора по развитию фермерского направления сети. В 2009 году он с партнёрами основал фермерский кооператив LavkaLavka. С переходом в «Азбуку вкуса» Акимов отошёл от операционного управления, но остался совладельцем LavkaLavka.
Последние несколько лет LavkaLavka испытывала финансовые проблемы, сталкивалась с претензиями поставщиков из-за задержек платежей, а в мае 2019 года из компании ушёл один из трёх основателей Александр Михайлов.
Сослан Сакшин
Для тех, кому кажется, что в Азбуке цены не очень высокие, Борька Акимов откроет фермерский отдел с огурчиками от Петра Семеновича из Воронежа по 999 р за кг.
Сергей ЩукинСослан
Да, Борян булки мять не станет.
Сразу быка за рога ухватил.
Как сеет, так и жнёт.
Гала ПеридоловнаСослан
Есть же усачевский рынок.