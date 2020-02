Сайт купил создатель настольной игры Cards Against Humanity, который тут же отдал издание его авторам.

3 февраля компания Cards Against Humanity объявила о покупке сатирического издания ClickHole у предыдущих владельцев — G/O Media (также владеет Gizmodo, Deadspin и The Onion). Стоимость сделки неизвестна, но в ноябре 2019 года Wall Street Journal оценивало возможную продажу менее, чем в $1 млн.