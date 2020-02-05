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Медиа
Евгений Делюкин
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«Это точно будет катастрофой»: сатирическое медиа ClickHole объявило о своей продаже в релизе с пародией на релизы Материал редакции

Сайт купил создатель настольной игры Cards Against Humanity, который тут же отдал издание его авторам.

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3 февраля компания Cards Against Humanity объявила о покупке сатирического издания ClickHole у предыдущих владельцев — G/O Media (также владеет Gizmodo, Deadspin и The Onion). Стоимость сделки неизвестна, но в ноябре 2019 года Wall Street Journal оценивало возможную продажу менее, чем в $1 млн.

ClickHole запустилось в 2014 году, став ответвлением сатирического новостного издания The Onion. Своим контентом и кликбейтными заголовками оно пародирует подачу публикаций в соцсетях и вирусный контент изданий BuzzFeed и Upworthy.

Владельцы ClickHole опубликовали пресс-релиз о продаже в Google Docs в фирменном стиле — с шутками и ироничными замечаниями.

Мы восхищены тем, что Cards Against Humanity приняла крайне неразумное финансовое решение поддержать нас деньгами, чтобы мы купили столь необходимые бизнес-инструменты, как степлеры и графические калькуляторы TI-83.

из пресс-релиза ClickHole

Также они пообещали, что независимость приведет к банкротству.

Они дали нам редкую возможность работать с полной творческой свободой и бесконтрольно вести бизнес, что, несомненно, приведет к банкротству нашей компании. Это точно будет катастрофой.

из пресс-релиза ClickHole

ClickHole и Cards Against Humanity будут работать независимо друг от друга. У Cards Against Humanity будет небольшая доля в медиа, а основной контрольный пакет перейдёт сотрудникам ClickHole.

ClickHole — большой комедийный сайт с целью создавать самые смешные вещи на свете. Мы верим в эксперименты и пробуем новые идеи для создания уникального контента, который вы не найдете нигде, даже по телевизору и в опере.

Наша цель — быть смешнее животных в зоопарке, и если мы это сделаем, то станем самым сильным сайтом в мире. Кроме того, только на нашем сайте есть «Сокровище», мы ревностно его охраняем. Мы глубоко убеждены, что защита «Сокровища» — это ключ к созданию успешного сайта.

из пресс-релиза ClickHole

По словам сооснователя Cards Against Humanity Макса Темкина, сделка позволит ClickHole продолжить своё дело, расширить команду, которая сейчас насчитывает пять человек, и заняться поиском новых источников дохода.

Мы даём им деньги, если попросят — проконсультируем. В ClickHole собралась уникальная команда талантливых юмористов. Мы не будем рассказывать им, как вести бизнес. Наша цель — дать им любые инструменты, что у нас есть.

Макс Темкин
сооснователь Cards Against Humanity

Причина продажи ClickHole — конфликт руководства G/O Media с сотрудниками подчинённых изданий. Так, в 2019 году G/O Media уволила двух основных редакторов ClickHole из-за критики в адрес главы компании. Конфликты произошли и с журналистами DeadSpin и Splinter, также входящими в G/O Media.

Из-за руководства G/O Media издание Ars Technica внесло компанию в список тех, кто может закрыться в 2020 году.

«Мы благодарны, что Cards Against Humanity оказывает нам поддержку, которая необходима, чтобы оставаться единственным веб-сайтом с «Сокровищем». Оно состоит из золота, рубинов, дублонов, бриллиантов, сапфиров и множества других красивых драгоценных камней и металлов.

Никому не позволено трогать наше Сокровище , но разрешено смотреть на наше Сокровище. Если кто-то попытается украсть наше Сокровище , мы наложим на него проклятие. Спасибо за сотрудничество. Да здравствует ClickHole!»

из пресс-релиза ClickHole

#clickhole #deadspin

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