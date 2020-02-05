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Сайт купил создатель настольной игры Cards Against Humanity, который тут же отдал издание его авторам.
3 февраля компания Cards Against Humanity объявила о покупке сатирического издания ClickHole у предыдущих владельцев — G/O Media (также владеет Gizmodo, Deadspin и The Onion). Стоимость сделки неизвестна, но в ноябре 2019 года Wall Street Journal оценивало возможную продажу менее, чем в $1 млн.
ClickHole запустилось в 2014 году, став ответвлением сатирического новостного издания The Onion. Своим контентом и кликбейтными заголовками оно пародирует подачу публикаций в соцсетях и вирусный контент изданий BuzzFeed и Upworthy.
Владельцы ClickHole опубликовали пресс-релиз о продаже в Google Docs в фирменном стиле — с шутками и ироничными замечаниями.
Также они пообещали, что независимость приведет к банкротству.
ClickHole и Cards Against Humanity будут работать независимо друг от друга. У Cards Against Humanity будет небольшая доля в медиа, а основной контрольный пакет перейдёт сотрудникам ClickHole.
По словам сооснователя Cards Against Humanity Макса Темкина, сделка позволит ClickHole продолжить своё дело, расширить команду, которая сейчас насчитывает пять человек, и заняться поиском новых источников дохода.
Причина продажи ClickHole — конфликт руководства G/O Media с сотрудниками подчинённых изданий. Так, в 2019 году G/O Media уволила двух основных редакторов ClickHole из-за критики в адрес главы компании. Конфликты произошли и с журналистами DeadSpin и Splinter, также входящими в G/O Media.
Из-за руководства G/O Media издание Ars Technica внесло компанию в список тех, кто может закрыться в 2020 году.
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