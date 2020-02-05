ClickHole — большой комедийный сайт с целью создавать самые смешные вещи на свете. Мы верим в эксперименты и пробуем новые идеи для создания уникального контента, который вы не найдете нигде, даже по телевизору и в опере.

Наша цель — быть смешнее животных в зоопарке, и если мы это сделаем, то станем самым сильным сайтом в мире. Кроме того, только на нашем сайте есть «Сокровище», мы ревностно его охраняем. Мы глубоко убеждены, что защита «Сокровища» — это ключ к созданию успешного сайта.

