Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнёра Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ [«Бизнес ньюс медиа»), которая издаёт газету «Ведомости».

Мы создали ситуацию, при которой «Ведомости» стали устойчивы и независимы, потому что перестали терять деньги <…>. Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем.

