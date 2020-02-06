По словам медиаменеджера, он «уже больше года» не владеет долей в издании.
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Медиаменеджер Демьян Кудрявцев уже больше года не владеет долей в газете «Ведомости», рассказал он в интервью RTVi. Новым владельцем он назвал своего бизнес-партнёра Владимира Воронова.
Кудрявцев добавил, что он остаётся в совете директоров «Ведомостей».
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и американец Мартин Помпадур приобрели 35% издателя «Ведомостей» у финской Sanoma Independent Media в феврале 2015 года. В конце 2015 года семья Кудрявцева стала владельцем 100% «Ведомостей».
Сейчас учредителем АО «Бизнес Ньюс Медиа» числится кипрская компания Delovoi Standart Limited, следует из базы «Контур.Фокус». Кудрявцев никогда не раскрывал полную структуру владения «Ведомостями», однако в феврале 2017 года говорил, что газета принадлежит ему.