Медиа
Евгения Евсеева

Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за запрета на рекламу у иноагентов Статьи редакции

Права на новостной Telegram-канал он передаст редакторам и будет вести только личный канал.

  • Журналист Алексей Пивоваров заявил, что из-за закона, запрещающего размещать рекламу у иноагентов, он вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект «Редакция».

Несмотря на то, что «Редакция» находится в России, работает «вбелую», и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьёт намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату.

Алексей Пивоваров

  • Юридические права на новостной Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)» и управление им он передаст «команде редакторов, которые вели и ведут его всё последнее время». В «ближайшее время» канал сменит название и логотип.

  • Пивоваров — бывший главный редактор RTVI. Он запустил YouTube-канал «Редакция» в марте 2019 года, у него 4,09 млн подписчиков. У Telegram-канала — больше 1 млн читателей. В июне 2022 года Минюст внёс Пивоварова в список иноагентов.
  • 28 февраля 2024 года Госдума приняла законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу у иноагентов. За нарушение грозят штрафы.
  • После этого Олег Тиньков (признали иноагентом в феврале 2024-го) сообщил, что закроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови. А журналистка Катерина Гордеева (признали иноагентом в сентябре 2022-го) объявила, что YouTube-проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу.
Алексей Пивоваров. Фото из личного Telegram-канала 

#новости #редакция

246 показов
914 открытий
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 TVRU

Скоро будет полная тишина. И только мёртвые с косами стоят.

Ответить
Развернуть ветку
Адвокат Павел Козюков

Обидно, при том, что Пивоваров весьма объективен и сдержан в своих публикациях.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

В день смерти Навального он вышел в твиттер с новостью о вреде кетчунеза. Красноречиво

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

А вот почему умер Навальный... Чтобы возглавить сопротивление на другой стороне.

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

Умер или всё-таки убили?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Не знаю, команде Навального из Германии виднее, умер он или убили.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Не знаю почему, но вызывает смех. Телеграм канал не требует вложений, это не сайт с оплатой за хостинг и домен. Рекламу со средних веков делать можно в принципе без большого штата, если ты не контора мирового масштаба. Тем более современное поколение журналистов обленились, тупо рерайт делают новостей. А уж когда при этом детский в плане создания и ведения телеграмм-канал заявляет, что страдает, просто смешно становится.
Журналистика мертва была походу и до невойны с Украиной.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Горький

Вот наконец то первый серьезный экспертный комментарий !

Ответить
Развернуть ветку
Марат Ганиев

Помимо рекламы есть ведь ещё другие виды монетизации

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Che

кстати да, мог бы просто завести бусти

Ответить
Развернуть ветку
Максим Горький

Давно завел, но частные пожертвования не сравнимы с рекламным бюджетом.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Даванков сделал все, что мог. Но может и больше после 17 марта, а что, а вдруг?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

🤣 а после выборов он тут же снимает с себя полномочия и отдает их путину?

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Я.

Честный знак уже рекламировать не получится?

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Бред, все только на пользу идет

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Che

короче

все иноагенты, которые закрывают свои проекты - это не иноагенты, а люди с отличным от государства мнением подвергнутые акту цензуры

все иноагенты, которые продолжают вести свои проекты вероятно получают внешнее финансирование и реально являются иноагентами

Ответить
Развернуть ветку
Жгучий Лук

"передаст «команде редакторов, которые вели и ведут его всё последнее время». В «ближайшее время» канал сменит название и логотип."
Собственно ничего не меняет по сути...

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Хорошо, что на западе заморожена значительная часть средств, при определенной воле и желании можно пустить на помощь таким авторам и редакциям, причем даже не деньги цб, а того же потанина и ко, которые здесь на связках с государством принимающих эти законы «покупают» за 3% от стоимости у иногентов бизнесы и все свои «потери» уже компенсировали с лихвой

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Это плохо

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Какие-то неправильные иноагенты. Если им платят из-за рубежа, зачем им российские деньги. А если закрываются, значит импортных денег у них и не было. Полуучааается, что они агенты Кремля, которые перешли дорогу властьимущим и их лешили финансирования 🥴

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
17 комментариев
Раскрывать всегда