Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за запрета на рекламу у иноагентов Статьи редакции
Права на новостной Telegram-канал он передаст редакторам и будет вести только личный канал.
- Журналист Алексей Пивоваров заявил, что из-за закона, запрещающего размещать рекламу у иноагентов, он вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект «Редакция».
Юридические права на новостной Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)» и управление им он передаст «команде редакторов, которые вели и ведут его всё последнее время». В «ближайшее время» канал сменит название и логотип.
- Пивоваров — бывший главный редактор RTVI. Он запустил YouTube-канал «Редакция» в марте 2019 года, у него 4,09 млн подписчиков. У Telegram-канала — больше 1 млн читателей. В июне 2022 года Минюст внёс Пивоварова в список иноагентов.
- 28 февраля 2024 года Госдума приняла законопроект, который запрещает гражданам России и компаниям размещать рекламу у иноагентов. За нарушение грозят штрафы.
- После этого Олег Тиньков (признали иноагентом в феврале 2024-го) сообщил, что закроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови. А журналистка Катерина Гордеева (признали иноагентом в сентябре 2022-го) объявила, что YouTube-проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу.
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Скоро будет полная тишина. И только мёртвые с косами стоят.
Обидно, при том, что Пивоваров весьма объективен и сдержан в своих публикациях.
В день смерти Навального он вышел в твиттер с новостью о вреде кетчунеза. Красноречиво
А вот почему умер Навальный... Чтобы возглавить сопротивление на другой стороне.
Умер или всё-таки убили?
Не знаю, команде Навального из Германии виднее, умер он или убили.
Не знаю почему, но вызывает смех. Телеграм канал не требует вложений, это не сайт с оплатой за хостинг и домен. Рекламу со средних веков делать можно в принципе без большого штата, если ты не контора мирового масштаба. Тем более современное поколение журналистов обленились, тупо рерайт делают новостей. А уж когда при этом детский в плане создания и ведения телеграмм-канал заявляет, что страдает, просто смешно становится.
Журналистика мертва была походу и до невойны с Украиной.
Вот наконец то первый серьезный экспертный комментарий !
Помимо рекламы есть ведь ещё другие виды монетизации
кстати да, мог бы просто завести бусти
Давно завел, но частные пожертвования не сравнимы с рекламным бюджетом.
Даванков сделал все, что мог. Но может и больше после 17 марта, а что, а вдруг?
🤣 а после выборов он тут же снимает с себя полномочия и отдает их путину?
Честный знак уже рекламировать не получится?
Бред, все только на пользу идет
короче
все иноагенты, которые закрывают свои проекты - это не иноагенты, а люди с отличным от государства мнением подвергнутые акту цензуры
все иноагенты, которые продолжают вести свои проекты вероятно получают внешнее финансирование и реально являются иноагентами
"передаст «команде редакторов, которые вели и ведут его всё последнее время». В «ближайшее время» канал сменит название и логотип."
Собственно ничего не меняет по сути...
Хорошо, что на западе заморожена значительная часть средств, при определенной воле и желании можно пустить на помощь таким авторам и редакциям, причем даже не деньги цб, а того же потанина и ко, которые здесь на связках с государством принимающих эти законы «покупают» за 3% от стоимости у иногентов бизнесы и все свои «потери» уже компенсировали с лихвой
Это плохо
Какие-то неправильные иноагенты. Если им платят из-за рубежа, зачем им российские деньги. А если закрываются, значит импортных денег у них и не было. Полуучааается, что они агенты Кремля, которые перешли дорогу властьимущим и их лешили финансирования 🥴