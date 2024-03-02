Несмотря на то, что «Редакция» находится в России, работает «вбелую», и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьёт намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату.