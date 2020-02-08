ИТ-специалист связывает решение с «нежеланием» выполнять требования для сервисов из реестра ОРИ, но Роскомнадзор может внести в него и иностранную компанию.

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Сайт об ИТ-индустрии «Хабр» (бывший «Хабрахабр») поменял юридическое лицо с российского на кипрское, следует из нового пользовательского соглашения на сайте проекта.

При регистрации на сайте или входе в личный аккаунт пользователям сообщают, что с 7 февраля 2020 года действует соглашение с другим юрлицом — Habr Blockchain Publishing LTD («Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД») с офисом в Никосии. До указанной даты пользователи заключали соглашение с ООО «Хабр», зарегистрированным в Москве.

Администрация «Хабра» пока не объяснила причины переноса регистрации юридического лица. На момент написания заметки основатель «Хабра» Денис Крючков не ответил на просьбу vc.ru прокомментировать изменения.

Решение может быть связано с нежеланием выполнять требования, предъявляемые российским законодательством к организаторам распространения информации, предположил член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

Роскомнадзор внёс сайт habrahabr.ru в реестр ОРИ в сентябре 2014 года. В апреле 2018 года «Хабр» переехал на домен habr.com, его в реестре нет. Крючков объяснял это решением расширить аудиторию и выйти на международный рынок.

По «закону Яровой» сервисы из реестра ОРИ в частности обязаны:

До полугода хранить содержание всех сообщений пользователей, включая видео, аудио и изображения.

В течение года хранить информацию о фактах передачи любых сообщений друг другу.

Хранить данные пользователя, в том числе логин, IP-адреса и другие сведения.

По запросу передавать переписку и прочие данные ФСБ и другим органам, которые ведут оперативно-розыскную деятельности или обеспечивают безопасность России.



За отказ выполнять эти требования сервисам грозят штрафы и блокировка.

«Мы не скрывали, что одной из причин перестановок было в том числе желание обезопасить "Хабр" от возможных правовых неприятностей», — сообщила администрация сервиса в сентябре 2018 года, первой в России раскрыв статистику запросов от властей о пользователях проекта.

Роскомнадзор может вносить в реестр ОРИ сервисы, зарегистрированные на иностранные компании. К примеру, в июне 2019 года в реестр был внесён сервис для знакомств Tinder, принадлежащий американской Match Group.

Летом 2017 года Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ мессенджер Telegram. С апреля 2018 года ведомство официально блокирует Telegram в России, так как сервис отказался передавать спецслужбам данные для расшифровки переписки пользователей.