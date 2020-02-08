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Альберт Хабибрахимов
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«Хабр» поменял в пользовательском соглашении юрлицо с российского на кипрское Материал редакции

ИТ-специалист связывает решение с «нежеланием» выполнять требования для сервисов из реестра ОРИ, но Роскомнадзор может внести в него и иностранную компанию.

15 комментариев
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Сайт об ИТ-индустрии «Хабр» (бывший «Хабрахабр») поменял юридическое лицо с российского на кипрское, следует из нового пользовательского соглашения на сайте проекта.

При регистрации на сайте или входе в личный аккаунт пользователям сообщают, что с 7 февраля 2020 года действует соглашение с другим юрлицом — Habr Blockchain Publishing LTD («Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД») с офисом в Никосии. До указанной даты пользователи заключали соглашение с ООО «Хабр», зарегистрированным в Москве.

Администрация «Хабра» пока не объяснила причины переноса регистрации юридического лица. На момент написания заметки основатель «Хабра» Денис Крючков не ответил на просьбу vc.ru прокомментировать изменения.

Решение может быть связано с нежеланием выполнять требования, предъявляемые российским законодательством к организаторам распространения информации, предположил член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

Роскомнадзор внёс сайт habrahabr.ru в реестр ОРИ в сентябре 2014 года. В апреле 2018 года «Хабр» переехал на домен habr.com, его в реестре нет. Крючков объяснял это решением расширить аудиторию и выйти на международный рынок.

По «закону Яровой» сервисы из реестра ОРИ в частности обязаны:

  • До полугода хранить содержание всех сообщений пользователей, включая видео, аудио и изображения.
  • В течение года хранить информацию о фактах передачи любых сообщений друг другу.
  • Хранить данные пользователя, в том числе логин, IP-адреса и другие сведения.
  • По запросу передавать переписку и прочие данные ФСБ и другим органам, которые ведут оперативно-розыскную деятельности или обеспечивают безопасность России.

За отказ выполнять эти требования сервисам грозят штрафы и блокировка.

«Мы не скрывали, что одной из причин перестановок было в том числе желание обезопасить "Хабр" от возможных правовых неприятностей», — сообщила администрация сервиса в сентябре 2018 года, первой в России раскрыв статистику запросов от властей о пользователях проекта.

Роскомнадзор может вносить в реестр ОРИ сервисы, зарегистрированные на иностранные компании. К примеру, в июне 2019 года в реестр был внесён сервис для знакомств Tinder, принадлежащий американской Match Group.

Летом 2017 года Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ мессенджер Telegram. С апреля 2018 года ведомство официально блокирует Telegram в России, так как сервис отказался передавать спецслужбам данные для расшифровки переписки пользователей.

Денис Крючков основал «Хабр» в 2006 году. По собственным данным, общая аудитория сервисов компании составляет более 10 млн уникальных пользователей в месяц.

#новость #хабр

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15 комментариев
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Artemy

21

«Хабр» (бывший «Хабрахабр») перенёс регистрацию юридического лица из России на Кипр (будущий Кипракипр)

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Skank Hunt42

Artemy
0

Из Россисии*

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Алексей Кучер

16

Правильно сделали.

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Anton Chernykh

5

Хабр уже не тот (с).

Ответить

Vl Al

Anton
8

Любовь к родине сильнее заграницей.

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Скрипач не нужен

6
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Юрий Белоножкин

5

Надеюсь, перенесли (перенесут) не только регистрацию юрлица, но и серверы и ключевых сотрудников.

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Станислав

3

Ну поменял и поменял

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Vlad Limbo

2
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Mikhail Bobko

2

Хабр блокчейн. 

А почему не биткой, ИИ, машин лернинг?

Ответить

Ivano Digital

1

Пусть старое лого вернут :-)

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Инокентий Смирнов

1

Моё личное мнение такое - родине нужны лишь люди обслуживающие добычу, охрану и отправку полезных ресурсов нашим заграничным друзьям.  Остальные обуза. 

Ответить

Andy Lenty

0

Всё правильно сделали.

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ave ego

0

за 2019 год у них нет отчетов по транспаренси, почему?

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Антон Лисин

0

Молодцы.

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