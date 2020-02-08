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ИТ-специалист связывает решение с «нежеланием» выполнять требования для сервисов из реестра ОРИ, но Роскомнадзор может внести в него и иностранную компанию.
Сайт об ИТ-индустрии «Хабр» (бывший «Хабрахабр») перенёс регистрацию юридического лица из России на Кипр, следует из нового пользовательского соглашения на сайте проекта.
При регистрации на сайте или входе в личный аккаунт пользователям сообщают, что с 7 февраля 2020 года действует соглашение с другим юрлицом — Habr Blockchain Publishing LTD («Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД») с офисом в Никосии. До указанной даты пользователи заключали соглашение с ООО «Хабр», зарегистрированным в Москве.
Администрация «Хабра» пока не объяснила причины переноса регистрации юридического лица. На момент написания заметки основатель «Хабра» Денис Крючков не ответил на просьбу vc.ru прокомментировать изменения.
Решение может быть связано с нежеланием выполнять требования, предъявляемые российским законодательством к организаторам распространения информации, предположил член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.
Роскомнадзор внёс сайт habrahabr.ru в реестр ОРИ в сентябре 2014 года. В апреле 2018 года «Хабр» переехал на домен habr.com, его в реестре нет. Крючков объяснял это решением расширить аудиторию и выйти на международный рынок.
По «закону Яровой» сервисы из реестра ОРИ в частности обязаны:
За отказ выполнять эти требования сервисам грозят штрафы и блокировка.
«Мы не скрывали, что одной из причин перестановок было в том числе желание обезопасить "Хабр" от возможных правовых неприятностей», — сообщила администрация сервиса в сентябре 2018 года, первой в России раскрыв статистику запросов от властей о пользователях проекта.
Роскомнадзор может вносить в реестр ОРИ сервисы, зарегистрированные на иностранные компании. К примеру, в июне 2019 года в реестр был внесён сервис для знакомств Tinder, принадлежащий американской Match Group.
Летом 2017 года Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ мессенджер Telegram. С апреля 2018 года ведомство официально блокирует Telegram в России, так как сервис отказался передавать спецслужбам данные для расшифровки переписки пользователей.
Денис Крючков основал «Хабр» в 2006 году. По собственным данным, общая аудитория сервисов компании составляет более 10 млн уникальных пользователей в месяц.
Надеюсь, перенесли (перенесут) не только регистрацию юрлица, но и серверы и ключевых сотрудников.
Хабр уже не тот (с).
«Хабр» (бывший «Хабрахабр») перенёс регистрацию юридического лица из России на Кипр (будущий Кипракипр)
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