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Медиа
Лиана Липанова
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Новостной агрегатор Flipboard добавит рекомендательную ленту с видеороликами под названием Flipboard TV Материал редакции

Бесплатная пробная версия в течение трёх месяцев будет представлена в смартфонах Samsung Galaxy S20, а затем появится и на других устройствах.

2 комментария
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Новостной агрегатор Flipboard добавит рекомендательную ленту с короткими видеороликами под названием Flipboard TV. Услугу можно подключить за $2,99 в месяц, пишет The Verge.

Бесплатная пробная версия появится в новых смартфонах Samsung Galaxy S20 и будет эксклюзивной в течение трёх месяцев. Затем лента с видеороликами появится и на других устройствах.

Flipboard

Алгоритм будет рекомендовать видео для просмотра, исходя из интересов пользователя. Сейчас к Flipboard TV подключены The Wall Street Journal, Bloomberg, Rolling Stone, Variety и другие источники видеоконтента. В некоторых городах доступны видео местных телеканалов, например, в Орландо и Сакраменто.

К моменту запуска в ленту видеороликов добавят более 100 источников, рассказали в Flipboard. Видеоконтент собственного производства выпускать не планируется, сообщил Wired гендиректор компании.

#новость #flipboard

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2 комментария
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Saucedo Puetz

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Есть у меня на телефоне этот flipboard, один раз запустил и потом убрал подальше

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Alexey Nazaroff

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Они еще живы?!

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