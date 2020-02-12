Бесплатная пробная версия в течение трёх месяцев будет представлена в смартфонах Samsung Galaxy S20, а затем появится и на других устройствах.

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Новостной агрегатор Flipboard добавит рекомендательную ленту с короткими видеороликами под названием Flipboard TV. Услугу можно подключить за $2,99 в месяц, пишет The Verge.

Бесплатная пробная версия появится в новых смартфонах Samsung Galaxy S20 и будет эксклюзивной в течение трёх месяцев. Затем лента с видеороликами появится и на других устройствах.

Flipboard

Алгоритм будет рекомендовать видео для просмотра, исходя из интересов пользователя. Сейчас к Flipboard TV подключены The Wall Street Journal, Bloomberg, Rolling Stone, Variety и другие источники видеоконтента. В некоторых городах доступны видео местных телеканалов, например, в Орландо и Сакраменто.