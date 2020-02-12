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Медиа
Галина Мубаракшина
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СМИ: кандидатура главы Роскомнадзора Александра Жарова обсуждается на пост главы «Газпром-медиа» Материал редакции

Его может заменить Андрей Липов из управления президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи, говорят источники.

4 комментария
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров может покинуть пост, пишут «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники в надзорном органе и правительстве.

​Александр Жаров Кремль 

В качестве нового места работы СМИ указывают медиахолдинг «Газпром-медиа». Среди других кандидатур Жаров «один из самых вероятных», рассказали газете несколько человек, близких к компании. Однако финального решения пока нет, отмечают медиа.

Заменой действующему главе Роскомнадзора может стать начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов, уточняют «Ведомости». Об этом же говорят два собеседника РБК.

Жаров на вопрос «Ведомостей», переходит ли он в «Газпром-медиа», ответил, что ему ничего об этом не известно. С Липовым газете связаться не удалось. Представитель «Газпром-медиа» отказался от комментариев.

Два собеседника «Ведомостей» в администрации президента опровергли возможную отставку Жарова. Руководители двух медиакомпаний знают, что решение о главе «Газпром-медиа» в ближайшие дни не примут, пишет газета.

После отставки правительства в январе 2020 года были назначены новые вице-премьеры и министры, напоминает РБК. Документов о назначении глав федеральных служб, в том числе Роскомнадзора, пока нет.

Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером России. Медиахолдинг Чернышенко возглавлял с 2015 года.

Александр Жаров руководит Роскомнадзором с 2012 года.

#новость #роскомнадзор #газпроммедиа

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4 комментария
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Константин Рогов

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А на пост ударника труда на лесопилке в Сибири она почему не обсуждается?

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Nick Sidorov

0

Ну надо создать иллюзию изменений

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Alexandr Simonov

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Робинович ещё не все кровати борделе передвинул

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alex twit

0

президента по развитию ИКТ
ИТК*

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