Предложение занять должность главреда рассматривает медиаменеджер Дмитрий Солопов.

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Илья Булавинов покинет пост главного редактора «Ведомостей», сообщил Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» со ссылкой на источники и подтвердил «Открытым медиа» источник в редакции этого издания.

Вместе с Булавиновым компанию покинет шеф-редактор сайта издания Максим Товкайло, указывает канал. Близкий к Товкайло источник РБК подтвердил и его уход, и уход Булавинова. Сам Товкайло отказался от комментариев.

По словам источников канала, место Булавинова может занять основатель коммуникационного агентства Progress и сооснователь Business FM, медиаменеджер Дмитрий Солопов. Сам Солопов подтвердил в беседе с РБК, что «рассматривает предложение» занять пост главреда «Ведомостей». Об этом рассказал и близкий к медиахолдингу источник издания.

В апреле 2019 года «Ведомости» продлили двухлетний контракт с Булавиновым ещё на год, сообщил глава редакции газеты «Открытым медиа». Действующий контракт истекает в апреле 2020 года. «Я не комментирую фантазии Telegram-каналов», — добавил Булавинов.

Член совета директоров газеты Демьян Кудрявцев заявил изданию, что совет не предлагал должность Солопову. «Мой товарищ Дима Солопов, вероятно, стал жертвой пранка. Так как он больше года меня не видел и не слышал, ему легко было ошибиться. Я уверен, что Дима был бы прекрасным редактором какого-либо СМИ, как и был — КоммерсантъFM, например, просто это СМИ не "Ведомости"», — написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.

«Перед каждым сроком окончания контракта главного редактора пишут ерунду», — прокомментировал Кудрявцев «Открытым медиа». По его словам, такие же сообщения были перед окончанием контракта Булавинова в 2019 году. На вопрос, будет ли продлён контракт Булавинова, Кудрявцев не ответил.