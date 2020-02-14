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Медиа
Татьяна Боброва
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WSJ: Google ведёт переговоры со СМИ о выплатах за публикации новостей в сервисе компании Материал редакции

Похожие соглашения есть, например, у Facebook и Apple.

  • Google ведёт переговоры с издателями в США и Европе о выплатах за публикацию контента в новостном сервисе компании, рассказали источники The Wall Street Journal. По их словам, переговоры находятся на ранней стадии и соглашения могут быть не достигнуты.
  • О финансовых условиях возможных соглашений пока неизвестно. По словам одного из собеседников, компания рассматривает лицензирование контента, который будет показываться в одном из бесплатных продуктов Google, но детали ещё обсуждаются.
  • WSJ отмечает, что подобное соглашение может стать ключевым для издателей, которые просят компенсации за показ их контента в результатах поиска. Google является источником трафика для многих СМИ, но до сих пор не платила компаниям за контент напрямую. В Google не ответили Reuters на запрос о комментарии.
  • В марте 2019 года сервис с новостями и журналами по подписке запустила Apple. За $9,99 в месяц пользователи могут смотреть материалы The Wall Street Journal, The New Yorker, Esquire и других СМИ.
  • В октябре раздел с новостями от Bloomberg, Fox News и других запустила Facebook. По данным WSJ, соцсеть будет платить партнёрам за публикации от нескольких сотен тысяч долларов до $3 млн в год, но выплаты получат не все издания.
WSJ News Exclusive | Google in Talks to Pay…
Most of the publishers in talks with Google are outside the U.S., including in France and Europe.
www.wsj.com

#новость #google

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5 комментариев
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Alexander Zhikh

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Настало время кликбейтов?

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Ilya Brin

Alexander
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И курсов «Как зарабатывать по 50’000 в неделю на публикации статей сидя дома с ребёнком»

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Vl Al

Ilya
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На переводах реально. На мартышкином труде, который называется "копирайтинг" - нет.

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Menthing Alexey

Alexander
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Помогите с работой но только удаленная ( я пенсионер по инвалидности 2 группа, тяжело в Москве на 15 тысяч прожить ).
Спасибо

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Получите, узнаете, много не прибавят.

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