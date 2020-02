Британская The Guardian и воскресная газета The Observer, которая принадлежит изданию, запустили приложение с кроссвордами и головоломками Guardian Puzzles. Оно доступно для iOS и Android .

За 3,49 фунтов стерлингов в месяц (около $4,5) или 32,99 фунтов в год ($42,8) пользователи будут получать по 15 новых кроссвордов и головоломок «Судоку» в неделю, а также доступ к 15 тысячам головоломок из архива The Guardian.

Как отмечает Digiday, издатели обращаются к головоломкам, поскольку создание такого контента не требует больших затрат и помогает повысить лояльность аудитории. Например, с 2016 года «Кроссворды» и «Рецепты» принесли The New York Times 1 млн платных подписчиков, а в 2019 году The Wall Street Journal отмечала, что головоломки помогают сократить отток пользователей.