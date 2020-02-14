Газета пытается увеличить аудиторию и повысить её лояльность.

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Британская The Guardian и воскресная газета The Observer, которая принадлежит изданию, запустили приложение с кроссвордами и головоломками Guardian Puzzles. Оно доступно для iOS и Android.

За 3,49 фунтов стерлингов в месяц (около $4,5) или 32,99 фунтов в год ($42,8) пользователи будут получать по 15 новых кроссвордов и головоломок «Судоку» в неделю, а также доступ к 15 тысячам головоломок из архива The Guardian.

Запуск Guardian Puzzles — один из способов привлечь 2 млн пользователей к 2022 году, отмечается в сообщении издания. Сейчас компания получает больше половины выручки от подписок читателей.