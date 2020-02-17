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Медиа
Лиана Липанова
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Основатели Skyeng объявили об официальном запуске издания о здоровье и саморазвитии без рекламы Reminder Материал редакции

До этого проект работал в виде блога на Medium.

2 комментария
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Сооснователи онлайн-школы английского языка Skyeng Георгий Соловьёв и Харитон Матвеев официально запустили издание о здоровье и саморазвитии Reminder. Об этом vc.ru сообщил представитель Skyeng. Reminder — отдельный от Skyeng проект, уточнил представитель компании.

Издателем и соучредителем проекта выступил бывший главный редактор Republic и Forbes Максим Кашулинский. Редакцию из четырёх человек возглавляет бывший главный редактор журнала «Будущее» на платформе Republic Полина Потапова.

Издание не будет использовать рекламу в качестве источника доходов, рассказал vc.ru Кашулинский. По его словам, модель монетизации Reminder пока не определена — это может быть подписка или пожертвования читателей.

Сколько стоил запуск проекта и в какую сумму обходится его содержание, представители проекта комментировать отказались.

Reminder работало в виде блога на Medium с сентября 2019 года. Издание специализируется на темах здоровья и долголетия. «Сейчас я делаю ряд проектов в свободное от основной работы время, которые забирают у меня кучу денег, но при этом я считаю этот проект своей миссией. Это для меня благотворительность: около 400 000–500 000 (рублей — vc.ru) в месяц уходит на организацию конференций по продлению жизни, биохакингу и прочему.», — говорил Соловьёв в интервью Forbes в июле 2019 года.

Материалы издания опираются на научные данные, рассказали в компании. Для их создания редакция привлекает учёных, исследователей, предпринимателей и других экспертов. Например, американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски написал для Reminder эссе по лучшим книгам 2019 года, рассказал представитель издания. Эксперты Reminder придерживаются принципов доказательной медицины, отметил Кашулинский.

Reminder развивает и собственный YouTube-канал. Сейчас на нём представлены видеоролики с конференции Better Life/Work, организованной изданием. В феврале 2020 года команда Reminder начала снимать новую серию роликов, добавил Кашулинский.

#новость #skyeng

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2 комментария
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Semyon Efimov

0

Издание не будет использовать рекламу в качестве источника доходов

Запомним, вернемся через пару лет)

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Roman Platonov

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Звучит полезно. Осталось понять насколько

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