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Медиа
Полина Лааксо

Выручка российских онлайн-кинотеатров от подписок и рекламы достигла 80,9 млрд рублей в 2023 году — TelecomDaily Статьи редакции

В 2022 году она составила 55,8 млрд рублей.

  • Данные привело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily (результаты есть у vc.ru). Оно изучило более 40 проектов, «реализованных в России», проанализировало открытые и закрытые данные и провело «экспертный опрос».
  • Рост общей выручки за год составил 45%, хотя за 2022 год не превысил и 10%. Тогдашнюю динамику объясняли уходом зарубежных компаний и снижением покупательской активности. После этого российские сервисы «нашли новые источники контента» и активнее продвигали свои услуги, заключил глава TelecomDaily Денис Кусков.
«Без L&P» — без учёта лицензирования и партнёрств. Источник: TelecomDaily — здесь и далее
  • Позиции лидирующих кинотеатров с 2022 года не изменились. В первую пятёрку вошли «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko и Kion. Они же на конец 2023 года были лидерами рынка по количеству подписчиков.
  • «Кинопоиск» нарастил долю по общей выручке с 26,9% в 2022 году до 35,6%. Wink — c 13% до 15,3% (Wink вместе со Start показывали «Слово пацана» — vc.ru). У «Иви», Okko и Kion доля немного снизилась.
«Без L&P» — без учёта лицензирования и партнёрств
  • Лидерами по динамике роста выручки от подписок и рекламы, без учёта лицензирования и партнёрств, стали Premier (+117%), «Кинопоиск» (+93%), Start (+76%), Wink (+71%) и Kion (+32%).
  • Выручка от лицензирования и партнёрств — это партнёрские интеграции, продажа оригинального контента платформам и телеканалам, а также от традиционного кинопроката выросла на 30%: с 10,9 млрд рублей в 2022 году до 14,2 млрд рублей в 2023-м.
  • В этом сегменте пятёрка немного другая: Start (31%), «Амедиатека» (27%), «Кинопоиск» (18%), «Иви» (13,5%) и viju (6%).
  • В январе 2024 года TelecomDaily также делилось данными о количестве подписчиков у российских онлайн-кинотеатров. На конец 2023 года оно превысило 45,2 млн человек. В пятёрку лидеров вошли «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink и Kion.
  • Число подписок росло благодаря тому, что сервисы чаще выпускали оригинальный контент, повышали эффективность рекомендаций и улучшали интерфейсы сервисов.

#новости #стриминги

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14 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Есть только один флаг, и он такой же чёрный, как черны наши сердца.

Только торренты, только хардкор!

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Вадим Д.

Ещё бы фильмы и сериалы вернули нормальные - цены бы не было.

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Алена Ванилева

Нормальные есть, просто в общей массе их искать надо и это тяжело

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Dima Tsurkan

Графики какие красивые у telecomDaily 😂 прям 99 год

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Невероятный Блондин

Профильная новость для VC — не взлетит.

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Minimalist

А в каком больше фильмов и сериалов на языке оригинала?

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ЯжПрограммист

нетфликс

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Запопу Кусь

Люди ленятся заморачиваться с торрентами 💁

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Alex Shevchenko

В наше время такого позора не было!)

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Запопу Кусь

Люди вообще тупеют. Чего только стоит исчезновение мп3 плееров. Я видела как девушка бегала с 6 дюймовым смартфоном, привязанным к руке. 💁

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ЯжПрограммист

Все верно, большинство даже не способно понять связь между этими предметами

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Alex Shevchenko
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Александр

мне в перекрестке дали 5 этикеток на кион. не одну не активировал. вот он и поплыл ..

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Валентин Солодченко

Смотреть не пересмотреть.. все переключились на российские онлайн кинотеатры. Оно и понятно после ухода зарубежных компаний. Главное что контент обновляют, делают его более оригинальным. А самое главное что не забывают об улучшении интерфейса сервисов. Удобство, всё для клиента.

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11 комментариев
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