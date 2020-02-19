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Татьяна Боброва
2398

Бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев стал гендиректором российского юрлица Spotify Материал редакции

Шведский стриминговый сервис пока не работает в России.

  • Генеральным директором ООО «Спотифай» стал Илья Алексеев, следует из данных «Контур.Фокуса», внимание на которые обратил «Интерфакс». По данным системы, 99% компании принадлежит шведскому музыкальному стриминговому сервису Spotify A.B., еще один 1% у его британской структуры Spotify Ltd. Алексеев и пресс-служба Spotify на момент публикации заметки не ответили на запрос «Интерфакса».
  • Илья Алексеев был директором по продажам Facebook в России, а в 2018 году перешёл в топ-менеджмент группы медийных агентств Media Instinct Group, писал Adindex в марте 2019 года. Тогда источники издания говорили, что Алексеев может возглавить российское подразделение Spotify.
  • Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано в 2014 году, однако компания отложила запуск. В августе 2019 года источники «Коммерсанта» говорили, что сервис может запуститься в России до конца года, но пока Spotify остаётся недоступен. Один из собеседников уточнял, что Илья Алексеев возглавит компанию. В январе 2020 года часть пользователей заметили в приложении для Android региональные цены для России.

#новость #spotify

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26 комментариев
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evilnw

25

Предлагают добавить поправку в конституцию, которая гарантирует запуск сервиса в 2020.

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Mike Kosulin

evilnw
0

хорошая попытка, но нет.

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Дмитрий Лаврутов

5

Спотифай спотифай спотифаюшка! Где ж ты родненький ?

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Sergey Vlasov

–6

Слушаю музыку через Ютуб. Особым образом кладу в карман, чтобы случайно не перемотать и не закрыть :) Аккаунт ломаный, без рекламы. То, чего нет на Ютубе (а это редко), слушаю на агрегаторах музыки в ВК (вроде зайцев. нет).

Ответить

Mykola Petiukh

Sergey
14

Тот случай, когда можно заплатить без ебли, но человек не хочет

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Sergey Vlasov

Mykola
1

Меня это не напрягает. Да и я не привык платить за многое в интернете с 99-го. Кстати, на таких сервисах нет многого из того, что интересно людям. Например, записи программ Грува, Цветкова, Дэна и Пименова с Динамита. Или какие-нибудь редкие ремиксы с названием типа "track1 - malchisnik_remix_2009", которые впервые нашел у кого-то в Музыке ВК, добавил к себе и слушаешь.

Ответить

Юрий Тимков

Sergey
1

Я.Музыка 3 месяца бесплатно, наслаждайся 

Ответить

Sergey Vlasov

Юрий
–1

Если бы она была бесплатной, то я бы ею тоже пользовался. В компании, где я раньше работал, дарили годовые подписки на НГ, меня устраивало.

Ответить

Дмитрий Лебедев

Sergey
7

Господи, насколько же ты жадный, готов всеми окольными путями идти, лишь не дай бог 150₽ в месяц за музыку не потратить...идёт 2020 год, человек хватается, что он по «особому» кладёт телефон в карман, чтоб музыку слушать с ломаного аккаунта....

Ответить

Sergey Vlasov

Дмитрий
0

Не хвастаюсь. Ты сам любишь таким хвастаться, что мне это приписал? И при чем тут год? Про "музыку" я уже написал, что она не вся из нужной мне есть на сервисах. Жопочтец?

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Дмитрий Лебедев

Sergey
2

Так я тебе ничего не приписывал, ты сам тут в комментариях рассказываешь, как ты особым образом кладёшь телефон в карман чтоб не перемотать песню и слушаешь со взломанного акка, мне просто интересно насколько ты жадный. Телек ты тоже по особому ставишь, чтоб со взломанных аккаунтов фильмы смотреть?

Ответить

Sergey Vlasov

Дмитрий
0

Я РАССКАЗАЛ об этом, а не похвастался. Разница, ты понимаешь? Про телевизор посмешил: его нет у меня с 2004, когда я уехал из дома на учебу в другой город. Больше не заводил, потеряв привычку перед ним сидеть.

Ответить

Макс Мухарев

Sergey
0

Держите нас в курсе. Нам крайне интересна ваша жизнь :)

Ответить

Sergey Vlasov

Макс
0

А мне ваша, продолжайте.

Ответить

Konst

Sergey
1

Вполне возможно, что на ту музыку, которой нет, просто нет нормальных правообладателей, чтобы ее выложить, с которым можно договориться, вот и все. Грустно, что есть такие люди как вы, кто не платит за нее из принципа, описывая это как "не привык платить с 90ых" или готов, но только забесплатно. Сервис не может быть полностью бесплатным, у почти всего есть правообладатель, требующий отчислений за свой контент. 

Ответить

Олег

Konst
–1

Теперь есть:)

Ответить

Константин

Дмитрий
0

Сама по себе Яндекс.Музыка стоит вовсе 990 рублей в год (легко найти такую промоакцию), человек выше просто не умеет в математику, чтобы понять, что за всё то время, что он потратил на извращения, можно было спокойно заработать и оплатить подписку на YoutubePremium или Я.Музыку на несколько лет.

Ответить

Sergey Vlasov

Констан…
–1

«Извращения». Ясно-понятно.

Ответить

Shutov Danil

3

Да норм уже, столько костылей для использования, что уже не напрягает) даже как-то радуюсь американской рекламе текилы

Ответить

Mihael Isaev

Shutov
0

Или отсутствию рекламы в бесплатной версии потому что ее просто нет для РФ

Ответить

Валентин Колосов

1

Ещё одна новость о том, что Spotify опять не запустился...

Очень ждём!

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Иван Гессе

0
Ответить

Dmitry Ilyin

0

ИНтересно, а я могу зарегить без последствий ооо "Спотифай - Россия", например? Или меня патентные юристы засудят тут же?

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Николай Новиков

Dmitry
0

Спокойно можете.
Без последствий.
Не путайте название ООО и деятельность под ТМ.

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Алексис Второй

0

Пользуясь случаем, есть ли рабочие схемы миграции (перенос плейлистов) с Google Play Music на Spotify, которые работают и не нарушают пользовательские соглашения (например, не давая доступ к Гугл-аккаунту стороннему ПО)?
 
https://community.spotify.com/t5/Accounts/Move-Google-Play-Music-to-Spotify-not-just-playlists/td-p/4533094
— https://www.reddit.com/r/spotify/comments/anjnva/transferring_from_google_play_music_to_spotify/

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Mike Zimin

0

Интересно, чего продавал директор по продажам Facebook Россия?

Если до сих пор нет нормального способа прямой оплаты рекламы Facebook / Instagram со счета российского юрлица )

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