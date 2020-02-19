Шведский стриминговый сервис пока не работает в России.
- Генеральным директором ООО «Спотифай» стал Илья Алексеев, следует из данных «Контур.Фокуса», внимание на которые обратил «Интерфакс». По данным системы, 99% компании принадлежит шведскому музыкальному стриминговому сервису Spotify A.B., еще один 1% у его британской структуры Spotify Ltd. Алексеев и пресс-служба Spotify на момент публикации заметки не ответили на запрос «Интерфакса».
- Илья Алексеев был директором по продажам Facebook в России, а в 2018 году перешёл в топ-менеджмент группы медийных агентств Media Instinct Group, писал Adindex в марте 2019 года. Тогда источники издания говорили, что Алексеев может возглавить российское подразделение Spotify.
- Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано в 2014 году, однако компания отложила запуск. В августе 2019 года источники «Коммерсанта» говорили, что сервис может запуститься в России до конца года, но пока Spotify остаётся недоступен. Один из собеседников уточнял, что Илья Алексеев возглавит компанию. В январе 2020 года часть пользователей заметили в приложении для Android региональные цены для России.
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evilnw
Предлагают добавить поправку в конституцию, которая гарантирует запуск сервиса в 2020.
Mike Kosulinevilnw
хорошая попытка, но нет.
Дмитрий Лаврутов
Спотифай спотифай спотифаюшка! Где ж ты родненький ?
Sergey Vlasov
Слушаю музыку через Ютуб. Особым образом кладу в карман, чтобы случайно не перемотать и не закрыть :) Аккаунт ломаный, без рекламы. То, чего нет на Ютубе (а это редко), слушаю на агрегаторах музыки в ВК (вроде зайцев. нет).
Mykola PetiukhSergey
Тот случай, когда можно заплатить без ебли, но человек не хочет
Sergey VlasovMykola
Меня это не напрягает. Да и я не привык платить за многое в интернете с 99-го. Кстати, на таких сервисах нет многого из того, что интересно людям. Например, записи программ Грува, Цветкова, Дэна и Пименова с Динамита. Или какие-нибудь редкие ремиксы с названием типа "track1 - malchisnik_remix_2009", которые впервые нашел у кого-то в Музыке ВК, добавил к себе и слушаешь.
Юрий ТимковSergey
Я.Музыка 3 месяца бесплатно, наслаждайся
Sergey VlasovЮрий
Если бы она была бесплатной, то я бы ею тоже пользовался. В компании, где я раньше работал, дарили годовые подписки на НГ, меня устраивало.
Дмитрий ЛебедевSergey
Господи, насколько же ты жадный, готов всеми окольными путями идти, лишь не дай бог 150₽ в месяц за музыку не потратить...идёт 2020 год, человек хватается, что он по «особому» кладёт телефон в карман, чтоб музыку слушать с ломаного аккаунта....
Sergey VlasovДмитрий
Не хвастаюсь. Ты сам любишь таким хвастаться, что мне это приписал? И при чем тут год? Про "музыку" я уже написал, что она не вся из нужной мне есть на сервисах. Жопочтец?
Дмитрий ЛебедевSergey
Так я тебе ничего не приписывал, ты сам тут в комментариях рассказываешь, как ты особым образом кладёшь телефон в карман чтоб не перемотать песню и слушаешь со взломанного акка, мне просто интересно насколько ты жадный. Телек ты тоже по особому ставишь, чтоб со взломанных аккаунтов фильмы смотреть?
Sergey VlasovДмитрий
Я РАССКАЗАЛ об этом, а не похвастался. Разница, ты понимаешь? Про телевизор посмешил: его нет у меня с 2004, когда я уехал из дома на учебу в другой город. Больше не заводил, потеряв привычку перед ним сидеть.
Макс МухаревSergey
Держите нас в курсе. Нам крайне интересна ваша жизнь :)
Sergey VlasovМакс
А мне ваша, продолжайте.
KonstSergey
Вполне возможно, что на ту музыку, которой нет, просто нет нормальных правообладателей, чтобы ее выложить, с которым можно договориться, вот и все. Грустно, что есть такие люди как вы, кто не платит за нее из принципа, описывая это как "не привык платить с 90ых" или готов, но только забесплатно. Сервис не может быть полностью бесплатным, у почти всего есть правообладатель, требующий отчислений за свой контент.
ОлегKonst
Теперь есть:)
КонстантинДмитрий
Сама по себе Яндекс.Музыка стоит вовсе 990 рублей в год (легко найти такую промоакцию), человек выше просто не умеет в математику, чтобы понять, что за всё то время, что он потратил на извращения, можно было спокойно заработать и оплатить подписку на YoutubePremium или Я.Музыку на несколько лет.
Sergey VlasovКонстан…
«Извращения». Ясно-понятно.
Shutov Danil
Да норм уже, столько костылей для использования, что уже не напрягает) даже как-то радуюсь американской рекламе текилы
Mihael IsaevShutov
Или отсутствию рекламы в бесплатной версии потому что ее просто нет для РФ
Валентин Колосов
Ещё одна новость о том, что Spotify опять не запустился...
Очень ждём!
Иван Гессе
Dmitry Ilyin
ИНтересно, а я могу зарегить без последствий ооо "Спотифай - Россия", например? Или меня патентные юристы засудят тут же?
Николай НовиковDmitry
Спокойно можете.
Без последствий.
Не путайте название ООО и деятельность под ТМ.
Алексис Второй
Пользуясь случаем, есть ли рабочие схемы миграции (перенос плейлистов) с Google Play Music на Spotify, которые работают и не нарушают пользовательские соглашения (например, не давая доступ к Гугл-аккаунту стороннему ПО)?
— https://community.spotify.com/t5/Accounts/Move-Google-Play-Music-to-Spotify-not-just-playlists/td-p/4533094
— https://www.reddit.com/r/spotify/comments/anjnva/transferring_from_google_play_music_to_spotify/
Mike Zimin
Интересно, чего продавал директор по продажам Facebook Россия?
Если до сих пор нет нормального способа прямой оплаты рекламы Facebook / Instagram со счета российского юрлица )