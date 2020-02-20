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Лиана Липанова
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Bloomberg и The Information предложили читателям пакетную подписку за $499 в год Материал редакции

Издания планируют привлечь новую аудиторию и разделить прибыль от подписки поровну.

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Сайты Bloomberg и The Information предложили читателям совместную годовую подписку за $499 (около 31,78 тысяч рублей). Акция продлится один год, пишет Digiday.

В подписку входит доступ ко всему платному контенту обоих изданий, включая приложение The Information, прямые трансляции Bloomberg TV, подкасты, информационные рассылки Bloomberg и так далее.

«Почему это важно? Потому что пакетное предложение — один из немногих приемов, который позволяет обойти психологический барьер "я уже плачу за один источник". Особенно преодоление таких барьеров важно для нишевых и отраслевых ресурсов», — заявил медиаконсультант Александр Амзин в Telegram-канале «Мы и Жо».

Отдельная подписка на The Information стоит $399 в год, на Bloomberg — $415. Читатели, оформившие месячный доступ к The Information, могут обновить подписку и добавить в неё Bloomberg. В будущем обновить подписку смогут и читатели с доступом на год.

Оба издания отказались раскрывать данные о своей аудитории. По данным исследовательской компании Comscore, которые приводит издание, в декабре 2019 года сайт The Information посетили около 103 тысяч уникальных пользователей, аудитория Bloomberg в тот же месяц превысила 26 млн уникальных пользователей.

Издания разделят прибыль от подписки поровну, даже если одно из них привлечёт больше подписчиков, рассказала главный редактор The Information Джессика Лессин. После окончания акции Bloomberg и The Information установят стоимость и условия подписки на следующий год индивидуально для каждого издания.

Пакетную подписку также предлагают издания Digiday и Business Insider за $3 в неделю при оформлении месячной подписки.

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1 комментарий
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Григорий Догонин

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такие цены точно не для России

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