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Сам Том Садовски считает, что его история принесёт Apple больше пользы, чем вреда.
Apple отправила письмо-предупреждение бывшему руководителю App Store в Германии, Австрии и Швейцарии и автору книги App Store Confidential Тому Садовски с требованием прекратить распространение книги. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на немецкое медиа Focus.
В App Store Confidential Том Садовски рассказал о работе в Apple, в том числе о встречах с главой компании Тимом Куком, уточняет AppleInsider.
Садовски проработал в App Store пять лет и уволился в декабре 2019 года, указано в его профиле в LinkedIn. До этого он в течение пяти лет был главой маркетинга в iTunes: два года в Германии, Австрии и Швейцарии и ещё три — в Центральной и Восточной Европе.
В письме, отправленном Тому Садовски и его издателю Murmann, Apple потребовала, чтобы доставка книг в магазины была прекращена, весь тираж отозван, а рукописи уничтожены, рассказывает Focus. На Amazon книга сейчас недоступна.
В Apple убеждены, что книга содержит коммерческую тайну компании, представляющие значительную экономическую ценность, уточняет AppleInsider.
Apple объяснила в письме The Verge, что Садовски нарушил трудовое соглашение, и рабочий совет решил его уволить. «Все сотрудники рассчитывают на справедливую кадровую политику, все компании должны ожидать, что их практика ведения бизнеса будет конфиденциальной», — цитирует издание.
В интервью Der Spiegel Том Садовски рассказал, что до публикации показывал рукопись Apple. Он предположил, что книга принесёт компании больше пользы, чем вреда, и удивился реакции своего бывшего работодателя, отмечает The Verge.
на русском будет?
Есть электронная версия https://www.amazon.com/App-Store-Confidential-persönlicher-wichtigstem-ebook/dp/B082XJGKPG
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