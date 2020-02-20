Сам Том Садовски считает, что его история принесёт Apple больше пользы, чем вреда.

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Apple отправила письмо-предупреждение бывшему руководителю App Store в Германии, Австрии и Швейцарии и автору книги App Store Confidential Тому Садовски с требованием прекратить распространение книги. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на немецкое медиа Focus.

В App Store Confidential Том Садовски рассказал о работе в Apple, в том числе о встречах с главой компании Тимом Куком, уточняет AppleInsider.

Amazon.com

Садовски проработал в App Store пять лет и уволился в декабре 2019 года, указано в его профиле в LinkedIn. До этого он в течение пяти лет был главой маркетинга в iTunes: два года в Германии, Австрии и Швейцарии и ещё три — в Центральной и Восточной Европе.

В письме, отправленном Тому Садовски и его издателю Murmann, Apple потребовала, чтобы доставка книг в магазины была прекращена, весь тираж отозван, а рукописи уничтожены, рассказывает Focus. На Amazon книга сейчас недоступна.

В Apple убеждены, что книга содержит коммерческую тайну компании, представляющие значительную экономическую ценность, уточняет AppleInsider.

Apple объяснила в письме The Verge, что Садовски нарушил трудовое соглашение, и рабочий совет решил его уволить. «Все сотрудники рассчитывают на справедливую кадровую политику, все компании должны ожидать, что их практика ведения бизнеса будет конфиденциальной», — цитирует издание.