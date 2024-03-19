Умер спортивный комментатор Василий Уткин — ему было 52 года Статьи редакции
Предварительная причина смерти, по данным СМИ, — оторвавшийся тромб.
- Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов и «Матч ТВ», информацию подтвердила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси», которым владел Уткин.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Уткин умер в кардиологическом отделении, куда его госпитализировали днём 19 марта. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Предварительная причина смерти: тромбоэмболия лёгочной артерии — у него оторвался тромб. Об этом же пишет Mash.
- Василий Уткин — известный спортивный комментатор. В 1990-е он работал на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб» (с января 1994-го по декабрь 2012-го, c 2018-го стал выпускать её на собственном YouTube-канале), комментировал футбольные матчи на спутниковых каналах «НТВ-Плюс». С 2010-го по 2015-й был главным редактором «НТВ-Плюс». После создания «Матч-ТВ» перешёл на этот телеканал, где проработал до 2016-го. С 2016 года по май 2017 года — комментатор Eurosport.
- В последние годы Уткин вёл YouTube-канал (610 тысяч подписчиков), владел любительским футбольным клубом «Эгриси».
- Последний пост в своём Telegram-канале Уткин сделал 17 марта, где написал о круглой дате: «35 лет назад, 17 марта 1989-го меня взяли на работу во “Взгляд”».
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Вечная память ... очень жаль
Клевый мужик был, знал его лично,веселый и отзывчивый.Жалко,рано ушел.
R. I. P
Знал лично. Очень жаль. Не только комментатор, но и один из самых сильных полемистов в стране.
Земля пухом и вечная память. Крутой мужик и отличный комментатор
Где-то пропагандист соловьев -шапиро и канделаки улыбнулись. Но они и ногтя его не стоят
R.I.P.
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Я только недавно читал, что он собирался худеть... Мир ему
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Так жаль…
Жаль (
Вася… жаль…
Светлая память
Легенда. Многие выросли на его матчах
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Очень жаль...😢
Легенда спортивных медиа и потрясающе разносторонний человек
Эпоха, Василия не стало
Оставил память
Царства Небесного 😇🙏👼
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Пиздец,..
Press F 🫡
Светлая память! Лучший футбольный комментатор
Следите за весом и сердцем, Котаны.
К сожалению, это всё лишний вес. Скольких людей он уже сгубил в таком раннем возрасте! 50 лет — это ещё жить и жить...
Да он и актер был хороший!