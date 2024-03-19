Как сообщает Telegram-канал Baza, Уткин умер в кардиологическом отделении, куда его госпитализировали днём 19 марта. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Предварительная причина смерти: тромбоэмболия лёгочной артерии — у него оторвался тромб. Об этом же пишет Mash.