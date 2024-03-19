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Евгения Евсеева

Умер спортивный комментатор Василий Уткин — ему было 52 года Статьи редакции

Предварительная причина смерти, по данным СМИ, — оторвавшийся тромб.

Фото: «Российская академия радио»
  • Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов и «Матч ТВ», информацию подтвердила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси», которым владел Уткин.

  • Как сообщает Telegram-канал Baza, Уткин умер в кардиологическом отделении, куда его госпитализировали днём 19 марта. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Предварительная причина смерти: тромбоэмболия лёгочной артерии — у него оторвался тромб. Об этом же пишет Mash.

  • Василий Уткин — известный спортивный комментатор. В 1990-е он работал на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб» (с января 1994-го по декабрь 2012-го, c 2018-го стал выпускать её на собственном YouTube-канале), комментировал футбольные матчи на спутниковых каналах «НТВ-Плюс». С 2010-го по 2015-й был главным редактором «НТВ-Плюс». После создания «Матч-ТВ» перешёл на этот телеканал, где проработал до 2016-го. С 2016 года по май 2017 года — комментатор Eurosport.
  • В последние годы Уткин вёл YouTube-канал (610 тысяч подписчиков), владел любительским футбольным клубом «Эгриси».
  • Последний пост в своём Telegram-канале Уткин сделал 17 марта, где написал о круглой дате: «35 лет назад, 17 марта 1989-го меня взяли на работу во “Взгляд”».

#новости

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21 комментарий
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 INVEST KITCHEN

Вечная память ... очень жаль

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Mr Black

Клевый мужик был, знал его лично,веселый и отзывчивый.Жалко,рано ушел.

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Сергей Игнатов

R. I. P

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N A

Знал лично. Очень жаль. Не только комментатор, но и один из самых сильных полемистов в стране.

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A V

Земля пухом и вечная память. Крутой мужик и отличный комментатор

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A V

Где-то пропагандист соловьев -шапиро и канделаки улыбнулись. Но они и ногтя его не стоят

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Dektor

R.I.P.

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Фанат Полины Лааксо

Я только недавно читал, что он собирался худеть... Мир ему

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Аида Керимова

Так жаль…

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Ant Yak

Жаль (

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Константин Кропачев

Вася… жаль…
Светлая память

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John Johnson

Легенда. Многие выросли на его матчах

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Unknown

Очень жаль...😢

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Константин Свищёв

Легенда спортивных медиа и потрясающе разносторонний человек

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Андрей

Эпоха, Василия не стало
Оставил память
Царства Небесного 😇🙏👼

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Юрий Пепперони

Пиздец,..

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Невероятный Блондин

Press F 🫡

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Boris OMCK

Светлая память! Лучший футбольный комментатор

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Vyacheslav.O

Следите за весом и сердцем, Котаны.

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Иван Краткий

К сожалению, это всё лишний вес. Скольких людей он уже сгубил в таком раннем возрасте! 50 лет — это ещё жить и жить...

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Andrey Gordeev

Да он и актер был хороший!

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18 комментариев
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