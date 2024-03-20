«Впрямую запрещать книги регуляторы не могут — они создают условия, по которым эти книги вымываются из-за самоцензуры» Статьи редакции
Сооснователь независимого книжного магазина и одноимённого издательства «Подписные издания» Михаил Иванов поговорил с «Фонтанкой» о положении дел на рынке. Пересказали главное.
Состояние российского книжного рынка
- В России «нет ни одной индустрии», которой со времён пандемии Covid-19 «досталось» бы так же, как книжной, считает Иванов. Даже у кинотеатров, «отлегло» благодаря кассовым фильмам, а по книжникам «стучат изо всех орудий».
- Цены на книги за последние четыре года выросли примерно на 50%, а нагрузка на юристов «Подписных» — «раз в 30». Если раньше в отделе работал один специалист и обращаться к нему приходилось два раза в месяц, то теперь их пять, а вопросы возникают постоянно: по авторскому праву, экстремизму, иноагентам, налогам.
- Налоги при этом — одна из самых острых проблем на рынке. Книжники платят «в пять-шесть» раз больше, чем, например, общепит, которому разрешили не уплачивать НДС при обороте до 2 млрд рублей (выручка «Подписных» за 2023 год, по словам Иванова, составила около 500 млн рублей).
- По закону ставка НДС на все книги — 20%. Если они не рекламные и не эротические, можно запросить льготную ставку в 10%. Но издательства этого не делают, чтобы «не привлекать внимание»: на рынке всё больше книг на спорные темы или от спорных авторов. По этому принципу многие издатели по умолчанию ставят «18+» даже на классику из школьной программы.
- Платить НДС за книги «олигополических» издательств, которые можно «купить в любом супермаркете», не нужно. А за издания «классных маленьких» издательств приходится: те в основном работают по упрощённой системе налогообложения, поэтому за них платит магазин.
Цензура в книжной отрасли
- Регуляторы пока не просили «Подписные издания» убирать отдельные книги с полок. Иванов понимает, что запрос может поступить в любой момент, но мыслит позитивно: исторически «за любыми отменами шли разрешения, нужно дождаться рассвета».
- Предприниматель также отмечает: российские ведомства «не запрещают, а настоятельно рекомендуют, создавая определённый шум в обществе». Бизнес принимает это за подсказку — «не стоит связываться». Читатели же реагируют иначе и быстро скупают то, что только-только «запретили».
- Новые тиражи таких книг печатать не спешат, чтобы не рисковать. Но есть и ещё одно препятствие — сложности с выплатами, если автор входит в реестр иноагентов или экстремистов.
- Чтобы действительно цензурировать книги, нужно выстроить целую систему и «методически всё прорабатывать», потому что наименований — «сотни тысяч». Пока её нет, «как и в СССР, что-то будет проскакивать, каким-то образом функционировать, пока им там самим не надоест», говорит Иванов.
Отношения с зарубежными правообладателями
- С европейским рынком работать проще, чем с американским, — если «вынести за скобки» Великобританию, Литву, Латвию и Эстонию, рассказал Иванов. Правда, речь преимущественно о небольших предприятиях.
- При этом проблемы всё равно возникают — с платежами. По словам Иванова, «это каждый день квест». Некоторые правообладатели ждут оплаты от россиян «годами». Но ещё на работе сказываются и изменения в соглашениях о двойном налогообложении.
- Таких нюансов очень много, но выступать против них «единым фронтом» рынок пока не может: он маленький, консолидации нет — все «бьются за свой кусочек».
Необходимость «перед всеми оправдываться»
- В западных странах к культуре отмены стали относится проще, а в России режим самоцензуры «прогрессирует» — ещё со времён пандемии Covid-19, говорит Иванов. Книжники тратят время на оценку рисков и мысли о том, «как им достанется за то и другое», хотя могли направить его на развитие рынка.
- Всё это при том, что спрашивать с книжников «по большому счёту» нечего: «они в какой-то степени блаженны, поскольку занимаются делом, которое съедает всю нервную систему и приносит не очень много денег».
- «Подписные» придерживаются более центристской позиции и поэтому «получают ото всех», сетует предприниматель. По его словам, на магазин постоянно пишут доносы, но претензий больше к тому, что тот якобы слишком «хорошо живёт».
Возможность работы за рубежом
- Закрывать «Подписные» или перевозить бизнес за рубеж Иванов не собирается, потому что там его опыт «не применим». По его словам, работать за границей только на русскую аудиторию — это «мгновенно обрекать себя на закрытие магазина».
- По словам предпринимателя, сам он несёт ответственность перед своими сотрудниками. А сам магазин — перед читателями, для которых он более десяти лет развивался как «островок безопасности». После этого уходить от своих принципов, «испугавшись», было бы странно, считает Иванов.
Будущее культуры чтения в России
- Давний тезис про то, что когда-то Россия была самой читающей страной, теперь далёк от правды, считает Иванов. По его подсчётам, российский книжный рынок «то ли равен, то ли чуть поменьше, например, турецкого», где ставка рефинансирования «скачет», а население — меньше.
- Предприниматель также напоминает, что «чтение зависит в том числе от достатка». Люди тратятся на книги, когда располагают «свободными» деньгами. Стоит доходам упасть, сокращается и процент читающих.
- Втягивать в книжную культуру должны магазины — взаимодействуя с посетителями в офлайне. Малые и средние предприятия «намного лучше работают с аудиторией и знают, как её привлечь», поэтому их стоило бы поддерживать материально, заключает Иванов.
*Речь о владельце «Читай-города», «Буквоеда» и «Литреса» Олеге Новикове.
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неэрудированное население выгодно его управленцам) особенно в последние года это очень выгодно) Те кто не читают книги,зато слушают и смотрят новости и верят всему ,что по ним скажут
Им если хотя бы дать выдержки из чего нибудь типа Мобилизованной нации или Язык Третьего рейха, то мир изменится
Ну да, газеты уже никто не читает, к их сожалению
Советские читают
А я всегда говорил книги для дураков.
Читайте телевизор.
дай бог здоровья первому каналу
Запрещают же
https://vc.ru/claim/966368-yula-blokirovka-knig-akunina
Суворова тоже забанили
Ну да, каждый так про себя думает :)
Сначала наиздают пропагандистской литературы, потому что:им как книжникам важнее всего книжное дело и деньги
А потом удивляются, как же так, нас то за что цензурируют и почему налоги 40%?!
Читая книги на айпэде экономлю гигантское количество денег. Пример, книга издательства Питер "Scala. Профессиональное программирование. 4-е изд." бумажная 4400 руб, электонная 800 руб. Но у меня еще скидка 25% на эл. версию.
Итого 3600 разница. 3600 того рот. Три тысячи шестьсот рублей.
если читаете на планшете, не думали купить электронную читалку? говорят вроде, что глаза меньше устают. спрашиваю из любопытства — сама читаю бумажные книги
Ipad 12.9 диагональ + пенсил. Ничего лучше придумать нельзя. В книгах рисую, подчеркиваю, делаю заметки пенсилом, ставлю закладки, копирую из нее в макбук код (внутри экосистемы это работает из коробки) + полная синхронизация приложения Books на всех apple устройствах (все что ты сделал с книгой будет на всех устройствах). Это дает +99% к удобству работы с книгой. Ну и разделение экрана, где на одной стороне полноформатная книга (12.9 показывает ее в натуральную величину) и приложение где веду записи и схемы пенсилом (типа конспекта, если нужно).
А для глаз очки с УФ защитным покрытием и покрытием от синего света.
Электронная читалка рядом не стояла по удобству, а по цене выходит те же 100к (большая).
Ну вы скорее про учебник, читатать книги (художественные или гуманитарные дисциплины) реально удобнее на читалке. У меня как раз и Киндл, и айПад:)
И такие тоже читаю на айпеде, просто беру не pdf, а epub, по умолчанию в Books темная тема + размер шрифта по больше делаю и убираю засечки. Экран перевожу в TrueTone и все ок.
Не мучаетесь с распознаванием почерка при внесении заметок стилусом?
Не преобразую, прямо так пишу в книге, это как в школьные годы в книге рисовать.
а как потом этим пользуетесь? я тоже с ipad 12.9 читаю, хайлайчу прямо в книге куски, потом приходится по хайлайтам руками проходится и копировать в заметочник
Тоже хайлайчу часто, но копирую в заметочник очень редко, в основном страницу с хайлайтом добавляю в заметки, а далее, чтобы повторить/вспомнить основные момент прохожу по заметкам, или просто быстро листаю книгу и прохожусь по хайлайтам.
Любая читалка топ, если много читаете — обязательно берите. Единственное, там экраны довольно хрупкие. Оставил книгу на диване, сел неаккуратно и нет читалки.
Да. Это правда. Открыл для себя чтение электронок и радуюсь жизни и сэкономленными деньгами
И таких примеров целая куча. Но некоторые получают удовольствие от бумажных версий. Эстетика типа
Захожу в книжный, столько всякого говна продается. Сразву вопрос, нахер это выпускать и кто, мля, это говно читает?
Захожу в Телегу/Ютуб/Свежее vc. ru - столько всякого говна форсится. Сразву вопрос, нахер на это подписываться и кто, мля, это говно покупает?
Не все такие умные, пора уже это признать
На тоже самое можно сказать про все: игры, фильмы, сериалы
За последние десять лет мне попадались новые книги и в наших часто кровоточили глаза: от корректуры, гуляющей от страницы к странице; от орфографических ошибок, на которых спотыкается глаз - по этим причина книги просто перестал покупать, а ищу их в интернете.
Если брать подписку на ЛитРес на год (использую для аудиокниг), плюсом идет большая скидка на электронные книги, выходит даже дешевле, чем покупать на сайте Питер (речь про проф. литературу) + 4 книга в подарок (обычно беру по 3 шт). Экономия от бумажных примерно 80%. Точно вижу по опыту себя и знакомых, бумажные книги свое отживают, тем более с текущей ситуацией, ценами и банальным неудобством бумажной книги для мобильности человека.
Чел, бумажные книги отживут тогда, когда отживут люди находящие удовольствие в общении с книгой = чтении.
Я хз как можно получать кайф от хорошей книжки, СЛУШАЯ хер пойми какого-то чтеца...
Если, конечно, это не проф литература, или тренировка навыка иностранного языка.
Хочу лишь напомнить, что те кто уничтожал книги, в будущем докатились до гей-парадов. Совпадение?
п приоритеты.
сил вам дорогие подписные
да уж вот так скоро и книг у нас даже не останется , все вымоют
да уж вот так скоро и книг у нас даже не останется , все вымоют
Грустно, но факт. Книжных магазинов почти не осталось… как они вообще выживают
ну и какой смысл от этого, если по этого они все равно запрещают не важно какими путями
Цензура в книгах - это пиздец...
Лучший книжный в России это точно, а на мой взгляд еще и в мире. Каждый раз заходя туда, выходу довольный, с пакетами книг и отрицательным балансом карты :)
Ну а с подбором книг, вообще никто не сравнится с ними
Так нехер, извините, драть космические цены в подписных. Как открылись, уж не помню когда, на литейном - в мягком/твердом переплете за адекватные деньги все продавалось/покупалось. Оттуда, как раз, собрана неплохая библиотека, трудился как раз рядом. Еще до ковида зашел, осмотрелся, выбрал (мягкий) , гони 700 рубчиков
Вечером того же дня благополучно в буквожуе была куплена на восстания та же самая. 200
Аренда видимо заставляет