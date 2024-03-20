Сколько раз мы писали в Минэк: «Друзья, ну посмотрите, в огромном количестве и стран, которые нам не близки, и стран, которые нам близки, в частности в Латинской Америке, — нулевая ставка НДС».

У нас оборот всего рынка — 80 млрд рублей, то есть там этого НДС кот наплакал. Но только если для большей части рынка это нормальная соразмерная нагрузка, то для магазинов, как наш, или для издательств — это естественный барьер для развития.