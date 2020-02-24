Обзор от лаборатории журналистики Нимана при Гарвардском университете.

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​Колонка NYT о кроссвордах

Лаборатория NiemanLab изучает будущее медиа, новые форматы и помогает журналистам разобраться в том, как изменилась работа изданий с появлением интернета и какие digital-инструменты применяют современные издания.

Её автор Сара Сире изучила кейсы, с помощью которых New York Times, The Wall Street Journal и другим известным медиа удалось привлечь больше платных подписчиков.

Почему медиа стоит сформировать привычку

Когда газеты выходили на бумаге, издатели полагались на ежедневную привычку людей начинать утро с чтения новостей за чашкой кофе.

«Сейчас эта модель поведения в прошлом, но издатели понимают, что их успех будет зависеть от того, смогут ли они привить своей аудитории новые сценарии поведения», — рассуждает Сире.

Например, успешные в последние годы почтовые рассылки приходят с определённой частотой и в конкретное время, как и бумажные газеты ранее.

Издатели рассчитывают, что их медиа станут такой же неотъемлемой частью жизни читателей, как и чистка зубов.

Согласно отчёту издательской компании Twipe за 2020 год, ключевая метрика, которая определяет намерение пользователя подписаться или отписаться — количество дней, которое читатель пользовался продуктами издания. Особенно важно, чтобы новый читатель чаще посещал издание в первые недели, когда он только привыкает к продукту.

Кроме того, в 2019 году исследователи из проекта Medill Local News Initiative американского университета Northwestern проанализировали данные изданий Chicago Tribune, Indianapolis Star и San Francisco Chronicle.

Они обнаружили, что вероятность конверсии читателей в платных подписчиков определяет именно частота, с которой они возвращаются на сайты изданий — а не количество прочитанных статей или время, проведённое на сайте.

Увеличение «частотности» среди новых читателей — задача маркетинга и онбординга. Издателю важно убедиться, что новые пользователи знают о функциях продукта, а также получают контент в подходящем темпе и в подходящее время.

Чтобы увеличить «частотность», издатели применяют такие механики:

Ежедневные паззлы (daily puzzles) — ежедневные головоломки, кроссворды, судоку и другие игры, которые иногда идут в отдельном приложении издания.

(daily puzzles) — ежедневные головоломки, кроссворды, судоку и другие игры, которые иногда идут в отдельном приложении издания. Пакеты «окончательных новостей» (“finishable news” packages) — ограниченная по объёму подборка новостей, которую можно прочесть и не переживать, что лента бесконечна и постоянно обновляемая.

(“finishable news” packages) — ограниченная по объёму подборка новостей, которую можно прочесть и не переживать, что лента бесконечна и постоянно обновляемая. Уведомления с фиксированной частотой (fixed-frequency notifications) — уведомления, которые приходят через определённый промежуток времени.

С их помощью издатели создают привычки, повышают вовлечённость и удерживают подписчиков. В качестве примеров Сире приводит кейсы четырёх изданий.

Опыт The Telegraph

Вместе с компанией Twipe издание запустило проект “Project Habit”. Изучив привычки и поведение аудитории, компания ускорила загрузку главной страницы с 9 до 5,5 секунд и запустила подкаст The Briefing в четырёх каналах — Apple Podcasts, Spotify, Alexa и WhatsApp.

The Briefing выходит утром и вечером в рабочие дни. В нём ведущие за две минуты рассказывают о самых важных новостях.

The Briefing в Apple Podcasts

После того, как главная страница стала «легче», конверсия читателей веб-версии издания в платных подписчиков выросла на 49%, а конверсия пользователей из WhatsApp с запуском подкаст-рассылки выросла в 12 раз.

Опыт The Wall Street Journal

Изучив данные о поведении пользователей, маркетологи компании увидели, что в большей степени на удержание читателей влияют головоломки, а не сценарии, когда пользователь загружает приложение газеты или подписывается на новостную рассылку по электронной почте.

Самый популярный пробный тариф WSJ — $12 за 12 недель. Для увеличения конверсии из пробной версии в полную подписку, компания изменила процесс онбординга так, чтобы за 12 недель показать все возможности продукта, в том числе и головоломки.

Опыт The Guardian

The Guardian, по словам автора, заметил, что чем больше функций использует новый подписчик, тем ниже риск его отписки.

Для удержания пользователей издание также использует механики геймификации. В том числе — отдельное платное приложение The Guardian Puzzles с кроссвордами и другими головоломками.

​The Guardian Puzzles

Стоимость подписки составляет £3,49 в месяц, цель издания — привлечь 2 млн подписчиков к 2022 году. Ежедневно в приложении появляется новый судоку, а в неделю выходит 15 свежих кроссвордов в качестве бонуса к 15 тысячам «архивных».

Опыт The New York Times

Старший менеджер по аналитике новостных продуктов The New York Time Ева Росс советует издателям проводить как можно больше тестов, чтобы понять, какой тип взаимодействия влияет на поведение читателя и конвертирует его в подписчика. Например, какие действия совершали пользователи перед тем, как подписались или отписались от издания.

Издание также использует кроссворды, чтобы вовлечь читателей, но при этом применяет социальные механики. С одной стороны — игрок может отслеживать свою статистику в приложении: сколько дней подряд их решал, сколько времени тратил на отгадывание и так далее (при этом некоторые делятся своими результатами на Reddit).

С другой — издание использует свой юмористический Twitter-аккаунт Wordplay, в котором взаимодействует с пользователями и рассказывает о своих кроссвордах. Сейчас у профиля более 23 тысяч подписчиков.