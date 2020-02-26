Как за 10 лет в России изменилось потребление видеоконтента

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DVD-диски становятся раритетом, умные телевизоры заменяют традиционное ТВ, наступает эра расцвета онлайн-кинотеатров.
Специально к 10-летию ivi, онлайн-кинотеатра №1 в России, мы проведём экскурс в минувшее десятилетие и расскажем о том, как люди привыкали платить за контент во времена бешеной популярности торрентов и расцвета пиратов.
Примерно десять лет назад рынок DVD пошёл на убыль. Эксперты прогнозировали, что пользователи совсем откажутся от дисков и будут потреблять контент онлайн. А ещё, по данным Ассоциации DVD-издателей, 75-80% российских дисков были пиратскими. Нелегальную продукцию старались конфисковать и показательно давили катком.
Согласно исследованию компании «Невафильм Research», пользователи рунета смотрели фильмы дома в 2,5 раза чаще, чем посетители кинотеатров. Основным источником контента для них стали пиратские сайты, обычно с торрентами. В 2009 году объём интернет-рынка пиратского кино в России составил 220 млн долларов.
При этом, в десятых на российском рынке появились первые площадки с легальным контентом. В 2010 году запустились онлайн-кинотеатры ivi и tvzavr.ru, в 2011 — Megogo и Okko.
Тогда большинство онлайн-кинотеатров работало по рекламной модели. Люди смотрели фильмы бесплатно, а сервисы зарабатывали на показе рекламы. В статье мы расскажем о том, как за последние десять лет изменилось поведение пользователей и рынок видеоконтента.
В начале десятых годов на рынок пришло «умное телевидение» — Smart TV. Для просмотра фильмов стали не нужны диски или другие внешние носители, только телевизор с доступом в интернет. Уже в 2011 году в России было продано около 500 тысяч таких устройств.
В 2019 году «умные» устройства заняли половину рынка телевизоров в России по количеству продаж. Эксперты группы «М.Видео – Эльдорадо» тоже связывают популярность Smart TV и онлайн-кинотеатров. В комплекте с телевизором многие сразу покупают подписку на онлайн-кинотеатр.
Ещё одно важное изменение — большой рост мобильного интернета. В 2010 году им пользовались только 12% россиян, в 2019 — уже 61%. Всё больше людей заходят в сеть с телефона и не пользуются десктопом.
Развитие технологий сильно ударило по рынку DVD. Сами производители отходят от этого формата — количество релизов на DVD-дисках сократилось в шесть раз. Кроме того, многие стационарные компьютеры и ноутбуки выпускают без встроенного дисковода.
За десять лет изменились стандарты качества изображения. Разрешение DVD-фильмов составляет всего 720×576 пикселей. При таком низком качестве они занимают достаточно много памяти — 4,7 Гб. Современные технологии помогут сжать такой фильм до 1,5 Гб — на одном DVD поместится три фильма.
В 2007 году появился формат Full HD с разрешение 1920×1080 точек. В 2012 — 4К с шириной кадра в 4096 пикселей.
В 2012 году в Россию пришёл iTunes, который в первую очередь позиционирует себя как музыкальный магазин. Но здесь же пользователи могут купить фильм или взять его напрокат.
Контент в российском iTunes был дешевле, чем в США и Европе. Минимальная стоимость проката фильма — 69 рублей, а покупки — 99 рублей. Низкие цены и сейчас способствуют продвижению платного контента — в этом мнении сходятся и глава Пиратской партии России Антон Ершов, и глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Пользователи больше не хотят зависеть от внешнего носителя. В компании фильмы смотрят по телевизору, а перед сном — с телефона. Поэтому современные онлайн-кинотеатры придерживаются кросс-платформенного подхода — в аккаунт можно зайти с любого устройства, Smart TV, ноутбука, игровой приставки или смартфона. Можно начать смотреть фильм на одном устройстве, а продолжить на другом.
С ростом популярности онлайн-кинотеатров повышается интерес правообладателей к этим площадкам. Во времена расцвета DVD фильм по сути приносил им деньги трижды — с премьерой на большом экране, показом по телевизору и выходом диска. Выпуск DVD сопровождался особым риском — после него достаточно быстро появлялись пиратские копии. Все этапы были разделены по времени так, чтобы принести максимальную выручку. И первое время с онлайном пытались работать по той же схеме.
Представители онлайн-кинотеатров считают, что история просмотров и рекомендации также мотивируют людей платить за легальный продукт. Алгоритм анализирует поведение пользователя на сайте, частоту визитов, выбор контента и старается предугадать его интересы. Персонализация делает сервис более личным и придаёт ему эмоциональную ценность.
Ещё одна причина, по которой люди стали платить за контент — пиратскую продукцию стало тяжелее найти.
С контрафактными DVD помогал бороться закон об авторском праве и интеллектуальной собственности. Но в начале десятилетия никто не знал, что делать с пиратством в интернете.
В 2013 году был принят знаменитый антипиратский закон — теперь по требованию правообладателей можно заблокировать сайт с нелицензионным контентом. Первая редакция вызвала споры среди юристов. Говорили о рисках для легальных сервисов, например, социальных сетей, где контент выкладывают сами пользователи. Все вопросы решались через иск в Мосгорсуд, и процедура была довольно сложной для правообладателей.
В 2015 году в силу вступили поправки. Появился пункт о «вечной блокировке»: если Мосгорсуд дважды признает ресурс виновным в распространении нелегального контента, Роскомнадзор внесет его в список запрещенных сайтов и заблокирует навсегда.
При этом, более эффективным методом представители Роскомнадзора считают принятый в 2019 году меморандум. Это соглашение между крупнейшими правообладателями и интернет-компаниями, по которому поисковики должны удалять из выдачи ссылки на нелегальный контент. Действует так: производитель сериала или фильма отправляет ссылки на найденные им пиратские копии в специальный реестр. Интернет-компании следят за обновлениями реестра и оперативно блокируют ссылки.
Развитие технологий сильно ударило по рынку DVD. Сами производители отходят от этого формата.
В России и сейчас потребляют много пиратского контента. По результатам опроса Mediascope, 63% респондентов согласны с утверждением «зачем платить, если в интернете всё можно найти бесплатно». При этом, два года назад так ответили в 1,5 раза больше людей. Среди опрошенных 61% готовы смотреть рекламу ради бесплатного контента. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.
У онлайн-кинотеатров существует три основные модели предоставления контента. И то, в каком разделе представлен фильм, зависит от договоренностей с правообладателем.
Онлайн-кинотеатр либо покупает права за фиксированное вознаграждение, либо выплачивает правообладателю роялти — часть вознаграждения с каждого рекламного показа. Встречается комбинированный вариант — кинотеатр платит правообладателю минимальную гарантию или аванс. После того, как сервис окупает эту сумму, он выплачивает роялти.
Покупка или аренда фильма. Стоимость зависит от качества изображения — SD, Full HD или 4К. Чем лучше качество, тем дороже. Онлайн-кинотеатры покупают фильмы по разным ценам, всё зависит от контракта. Пользователям контент продают по унифицированной цене, чтобы не создавать путаницы.
Доступ ко всему каталогу. Цена для пользователя формируется так: к стоимости прав добавляется минимальная маржинальность. В среднем подписка стоит 400 рублей. Если оплатить доступ на несколько месяцев сразу, получится дешевле.
Все игроки хотят стать российским Netflix и снимать собственные успешные сериалы. Продюсирование контента помогает платформе получить эксклюзивный продукт. Сейчас на рынке большая конкуренция, поэтому игрокам важно выделиться и привлечь новых пользователей.
В 2018 году открылся новый сервис «ТНТ-Premier». В онлайн-кинотеатре был выложен первый сериал собственного производства — «Домашний арест» Семёна Слепакова. Популярность проекта помогла новому игроку собрать аудиторию в 2 млн уникальных посетителей за первый месяц работы.
Позже на «ТНТ-Premier» состоялась премьера сериала «Звоните ДиКаприо» режиссёра Жоры Крыжовникова, который критики назвали лучшим российским сериалом года.
Ещё одна история успеха — российский фантастический сериал «Лучше, чем люди» онлайн-кинотеатра START. В 2019 году Netflix купил права на него за 1 млн долларов.
Съёмки собственных сериалов — не единственный способ получить эксклюзивный контент. Онлайн-кинотеатр ivi — партнёр картин «Один вдох», «Трое» с Константином Хабенским и комедии «Спасите Колю» с Дмитрием Нагиевым. Подписчики платформы первыми увидят эти фильмы после показа в кинотеатрах.
В начале нулевых российские онлайн-кинотеатры рассчитывали, что будут зарабатывать деньги по рекламной модели. Но уже в 2014 году платная модель ivi начала расти быстрее рекламной. В первой половине 2019 года доходы легальных видеосервисов выросли на 44,3% и достигли 10,6 млрд рублей. Платежи за контент увеличились в 1,7 раза до 7,3 млрд руб.
Впервые за пять лет снизились доходы пиратских сервисов. Это связано с несколькими победами легального рынка. В Нидерландах остановили работу серверов, на которых проигрывал видео плеер Moonwalk. Его использовали в 80% российских пиратских онлайн-кинотеатров. Борьба Федеральной налоговой службы с онлайн-казино и букмекерами привела к тому, что пираты потеряли главных рекламодателей.
Онлайн-кинотеатры захватывают новые области. В 2020 году Okko вёл трансляцию премии «Оскар», а ivi стал показывать футбольные матчи Российской Премьер-Лиги и лиги УЕФА.
Напишите в комментариях, какой фильм ассоциируется у вас с эпохой десятых годов и почему. Автор лучшего сравнения получит годовую подписку на онлайн-кинотеатр ivi, а все участники — на месяц.
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Итоги подведём здесь же через неделю, 4 марта.
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Только подписка не дает доступ ко всему контенту, куча фильмов доступна только за отдельные ( плюс к подписке) деньги — ситуация, которой нет на нетфликсе. А система авторизации, которая не может спарсить почту из фейсбучного аккаунта и при каждом логине просит ввести ее, плюс невозможность пропустить интро, а также корявая версия для ПС4. Короче, я к чему — не стесняйтесь воровать хорошие идеи у нетфликса
Ну вот-было так красиво а вы все испортили... Просто копирасты хотят много денег
При всём уважении к стараниям лицензированных сервисов, они никогда не понимали потребности потребителя. Еще со времен DVD дисков пираты, на удивление, делали качественные паки коллекционных изданий, чего производители лицензии дать не могли. Вспомнив даже издания производства КиноМании: коллекционные издания "Матрицы", "Терминатор", "Чужой", "Назад в будущее", "Властелин колец" давали пользователю и альтернативные аудиодорожки и превосходное качество и допсцены и допматериалы и качественную полиграфию.
Почему этого всего до сих пор нет у лицензированных сервисов? Почему до сих пор нет возможности выбирать альтернативные аудиодороджки и смотреть допсцены, сцены со съемок? Что мешает стилизовать страницы культовых фильмов, разбавив их допматериалами? В этом плане пираты делали в первую очередь для людей.
Так же вопросы по звуку DTS и систем 5.1: даже на Apple TV не все сервисы поддерживают такие стандарты.
Хорошая попытка, ivi, но нет
Никак не изменилось.Как 10 лет назад качал с торренов FullHD так и до сих пор качаю.
«Джанго освобожденный» 2012 год.
На самом деле, фильмов за это время было много. Но лучший для меня это шедевр Тарантино «Джанго освобожденный». Глоток свежого воздуха, начиная от картинки заканчивая диалогами.
Все круто начиная с трейлера, который моментально тебя погружает в события. Интересная ситуация, повороты сюжета, актеры, музыка. Я не часто это вижу, но в конце фильма зал апплодировал, рили. Ладно я вру, это был первый фильм на котором зал апплодировал.
Для меня это 8 черных гераклов из 10
Меня в таких проектах волнует два вопроса ...
Первый. Думаю многие о нем думали. Взяли вы кино за плату. Фильм откровенный шлак ... Через десять минут выключили ... А деньги вам уже не вернут.
Второе. Кто даст гарантию, что завтра цены не сделают конскими ... Сегодня как то пираты ценообразование регулируют. А если их не будет на рынке...
Почему вас это волнует? Просто не пользуйтесь такими сервисами
Я бы ими не пользовался , если бы кто то не портил нейтралитет сети. Убивая ссылки на доступный контент.
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