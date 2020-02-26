Как за 10 лет в России изменилось потребление видеоконтента

DVD-диски становятся раритетом, умные телевизоры заменяют традиционное ТВ, наступает эра расцвета онлайн-кинотеатров.

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Специально к 10-летию ivi, онлайн-кинотеатра №1 в России, мы проведём экскурс в минувшее десятилетие и расскажем о том, как люди привыкали платить за контент во времена бешеной популярности торрентов и расцвета пиратов.

Примерно десять лет назад рынок DVD пошёл на убыль. Эксперты прогнозировали, что пользователи совсем откажутся от дисков и будут потреблять контент онлайн. А ещё, по данным Ассоциации DVD-издателей, 75-80% российских дисков были пиратскими. Нелегальную продукцию старались конфисковать и показательно давили катком.

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Согласно исследованию компании «Невафильм Research», пользователи рунета смотрели фильмы дома в 2,5 раза чаще, чем посетители кинотеатров. Основным источником контента для них стали пиратские сайты, обычно с торрентами. В 2009 году объём интернет-рынка пиратского кино в России составил 220 млн долларов.

При этом, в десятых на российском рынке появились первые площадки с легальным контентом. В 2010 году запустились онлайн-кинотеатры ivi и tvzavr.ru, в 2011 — Megogo и Okko.

Тогда большинство онлайн-кинотеатров работало по рекламной модели. Люди смотрели фильмы бесплатно, а сервисы зарабатывали на показе рекламы. В статье мы расскажем о том, как за последние десять лет изменилось поведение пользователей и рынок видеоконтента.

Появление Smart TV и отказ от дисков

В начале десятых годов на рынок пришло «умное телевидение» — Smart TV. Для просмотра фильмов стали не нужны диски или другие внешние носители, только телевизор с доступом в интернет. Уже в 2011 году в России было продано около 500 тысяч таких устройств.

Распространение легальных сервисов напрямую связано с развитием технологии Smart TV. Люди стали смотреть кино на больших экранах дома и чаще выбирать онлайн-кинотеатры. Удобство и высокое качество изображения у онлайн-кинотеатров стали побеждать пиратские новинки в формате «экранок». Технологии стали драйвером привычки платить за контент. Ирина Грандель специалист ivi по платной модели

В 2019 году «умные» устройства заняли половину рынка телевизоров в России по количеству продаж. Эксперты группы «М.Видео – Эльдорадо» тоже связывают популярность Smart TV и онлайн-кинотеатров. В комплекте с телевизором многие сразу покупают подписку на онлайн-кинотеатр.

​На экране телевизора открыто меню с приложениями

Ещё одно важное изменение — большой рост мобильного интернета. В 2010 году им пользовались только 12% россиян, в 2019 — уже 61%. Всё больше людей заходят в сеть с телефона и не пользуются десктопом.

Треть россиян выходит в интернет только со смартфона.

Развитие технологий сильно ударило по рынку DVD. Сами производители отходят от этого формата — количество релизов на DVD-дисках сократилось в шесть раз. Кроме того, многие стационарные компьютеры и ноутбуки выпускают без встроенного дисковода.

За десять лет изменились стандарты качества изображения. Разрешение DVD-фильмов составляет всего 720×576 пикселей. При таком низком качестве они занимают достаточно много памяти — 4,7 Гб. Современные технологии помогут сжать такой фильм до 1,5 Гб — на одном DVD поместится три фильма.

В 2007 году появился формат Full HD с разрешение 1920×1080 точек. В 2012 — 4К с шириной кадра в 4096 пикселей.

Появление легальных площадок

В 2012 году в Россию пришёл iTunes, который в первую очередь позиционирует себя как музыкальный магазин. Но здесь же пользователи могут купить фильм или взять его напрокат.

В первые годы после запуска ivi работал только по рекламной модели, пользователи смотрели видеоконтент бесплатно. Тогда было невозможно представить, что в России будут платить за контент — всё можно было очень легко найти. Платную модель нам пришлось добавить в 2012 году, когда мы первые подписали контракты со всеми голливудскими студиями: Disney, Sony, Paramount Pictures, Warner Bros., Universal Pictures и Fox. Они были против распространения их контента по рекламной модели. Примерно в то же время на российский рынок пришёл iTunes, который добавил пользователям понимания, что платить за легальный и качественный контент — нормально.

Ирина Грандель специалист ivi по платной модели

Контент в российском iTunes был дешевле, чем в США и Европе. Минимальная стоимость проката фильма — 69 рублей, а покупки — 99 рублей. Низкие цены и сейчас способствуют продвижению платного контента — в этом мнении сходятся и глава Пиратской партии России Антон Ершов, и глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Пользователи больше не хотят зависеть от внешнего носителя. В компании фильмы смотрят по телевизору, а перед сном — с телефона. Поэтому современные онлайн-кинотеатры придерживаются кросс-платформенного подхода — в аккаунт можно зайти с любого устройства, Smart TV, ноутбука, игровой приставки или смартфона. Можно начать смотреть фильм на одном устройстве, а продолжить на другом.

​Онлайн-кинотеатр ivi доступен на различных устройствах

С ростом популярности онлайн-кинотеатров повышается интерес правообладателей к этим площадкам. Во времена расцвета DVD фильм по сути приносил им деньги трижды — с премьерой на большом экране, показом по телевизору и выходом диска. Выпуск DVD сопровождался особым риском — после него достаточно быстро появлялись пиратские копии. Все этапы были разделены по времени так, чтобы принести максимальную выручку. И первое время с онлайном пытались работать по той же схеме.

Раньше от кинотеатрального релиза до легального появления фильма в онлайне могло пройти полгода. Правообладатели боялись пиратства и не хотели отдавать кино. Более того, раньше доход от онлайн-кинотеатров занимал лишь небольшую долю в общей выручке правообладателей. Мы объясняли, что дата релиза сильно влияет на доходы. Чем раньше фильм появится на сервисе, тем острее к нему интерес, и тем больше он принесёт денег. Сейчас ситуация изменилась. Картины достаточно быстро попадают в каталог онлайн-кинотеатров. Михаил Платов заместитель генерального директора ivi по правовым вопросам

Представители онлайн-кинотеатров считают, что история просмотров и рекомендации также мотивируют людей платить за легальный продукт. Алгоритм анализирует поведение пользователя на сайте, частоту визитов, выбор контента и старается предугадать его интересы. Персонализация делает сервис более личным и придаёт ему эмоциональную ценность.

Мы раньше других стали развивать собственную систему рекомендаций и запустили детское приложение. В ivi kids встроен родительский контроль для защиты от случайных покупок. Ещё у нас первых и единственных появилась отдельная кнопка на пульте LG Smart TV. Олег Туманов генеральный директор ivi

​Пульт LG с отдельной кнопкой ivi

Борьба с интернет-пиратством

Ещё одна причина, по которой люди стали платить за контент — пиратскую продукцию стало тяжелее найти.

Главные враги пиратов — это удобство и доступность. Если фильм можно запустить одним кликом вместо десяти, я выберу этот вариант. Но стоимость услуги тоже важна. Когда цена кажется неоправданной, люди снова пользуются торрентами. Евгений Баженов видеоблогер BadComedian

С контрафактными DVD помогал бороться закон об авторском праве и интеллектуальной собственности. Но в начале десятилетия никто не знал, что делать с пиратством в интернете.

Практика привлечения к ответственности интернет-пиратов или хостинг-провайдеров только формировалась. Мы запустили сервис среди огромного количества сайтов с нелегальным контентом. И не представляли, насколько сильной будет конкуренция с пиратами. Было сложно выявить нарушителей. Многие в то время скептически относились к открытию легального сервиса и не верили в наш успех. По сути пиратский рынок — это тот же рынок профессионального контента. Они инвестируют в оборудование, озвучку, рекламу. Это огромный теневой бизнес и неравная конкуренция: мы соблюдаем закон и платим налоги, которые не платят пираты. Михаил Платов заместитель генерального директора ivi по правовым вопросам

В 2013 году был принят знаменитый антипиратский закон — теперь по требованию правообладателей можно заблокировать сайт с нелицензионным контентом. Первая редакция вызвала споры среди юристов. Говорили о рисках для легальных сервисов, например, социальных сетей, где контент выкладывают сами пользователи. Все вопросы решались через иск в Мосгорсуд, и процедура была довольно сложной для правообладателей.

В 2015 году в силу вступили поправки. Появился пункт о «вечной блокировке»: если Мосгорсуд дважды признает ресурс виновным в распространении нелегального контента, Роскомнадзор внесет его в список запрещенных сайтов и заблокирует навсегда.

При этом, более эффективным методом представители Роскомнадзора считают принятый в 2019 году меморандум. Это соглашение между крупнейшими правообладателями и интернет-компаниями, по которому поисковики должны удалять из выдачи ссылки на нелегальный контент. Действует так: производитель сериала или фильма отправляет ссылки на найденные им пиратские копии в специальный реестр. Интернет-компании следят за обновлениями реестра и оперативно блокируют ссылки.

Развитие технологий сильно ударило по рынку DVD. Сами производители отходят от этого формата.

Точка входа на пиратские ресурсы — это поисковые системы. В США давно был принят акт, по которому Google чистил выдачу по запросам правообладателя. Мы создали аналог этого соглашения. Другой вопрос, что еще в 2013 году можно было посмотреть на американское регулирование и добиться зачистки поисковой выдачи от пиратских ссылок. Это помогло бы нашему рынку развиваться быстрее. О сокращении пиратского потребления контента можно судить по косвенным данным. Мы видим приток людей на легальные сервисы в режиме реального времени. Например, так было с выходом финального сезона «Игры престолов». Благодаря меморандуму ссылки на пиратские ресурсы были вычищены. И в результате «Амедиатека» получила фантастический трафик. При снижении доступности пиратских копий люди рано или поздно решаются на подписку или покупку фильма. Теперь нужно потратить больше времени, чтобы найти пиратский ресурс, что-то скачать, посмотреть безумное количество глупой рекламы. Поэтому люди начинают выбирать комфорт и легальный контент. Алексей Бырдин глава ассоциации «Интернет-видео»

В России и сейчас потребляют много пиратского контента. По результатам опроса Mediascope, 63% респондентов согласны с утверждением «зачем платить, если в интернете всё можно найти бесплатно». При этом, два года назад так ответили в 1,5 раза больше людей. Среди опрошенных 61% готовы смотреть рекламу ради бесплатного контента. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

Бесплатный просмотр, покупка и подписка

У онлайн-кинотеатров существует три основные модели предоставления контента. И то, в каком разделе представлен фильм, зависит от договоренностей с правообладателем.

1. Рекламная модель

Онлайн-кинотеатр либо покупает права за фиксированное вознаграждение, либо выплачивает правообладателю роялти — часть вознаграждения с каждого рекламного показа. Встречается комбинированный вариант — кинотеатр платит правообладателю минимальную гарантию или аванс. После того, как сервис окупает эту сумму, он выплачивает роялти.

В 65,3% случаев пользователи онлайн-кинотеатров выбирают рекламную модель

2. Транзакционная модель

Покупка или аренда фильма. Стоимость зависит от качества изображения — SD, Full HD или 4К. Чем лучше качество, тем дороже. Онлайн-кинотеатры покупают фильмы по разным ценам, всё зависит от контракта. Пользователям контент продают по унифицированной цене, чтобы не создавать путаницы.

3. Подписка

Доступ ко всему каталогу. Цена для пользователя формируется так: к стоимости прав добавляется минимальная маржинальность. В среднем подписка стоит 400 рублей. Если оплатить доступ на несколько месяцев сразу, получится дешевле.

Сейчас три четверти наших доходов составляют платежи от пользователей. На запуске мы могли об этом только мечтать. Олег Туманов генеральный директор ivi

Выпуск эксклюзивного контента

Все игроки хотят стать российским Netflix и снимать собственные успешные сериалы. Продюсирование контента помогает платформе получить эксклюзивный продукт. Сейчас на рынке большая конкуренция, поэтому игрокам важно выделиться и привлечь новых пользователей.

В 2018 году открылся новый сервис «ТНТ-Premier». В онлайн-кинотеатре был выложен первый сериал собственного производства — «Домашний арест» Семёна Слепакова. Популярность проекта помогла новому игроку собрать аудиторию в 2 млн уникальных посетителей за первый месяц работы.

Позже на «ТНТ-Premier» состоялась премьера сериала «Звоните ДиКаприо» режиссёра Жоры Крыжовникова, который критики назвали лучшим российским сериалом года.

Ещё одна история успеха — российский фантастический сериал «Лучше, чем люди» онлайн-кинотеатра START. В 2019 году Netflix купил права на него за 1 млн долларов.

В этом году впервые за 10 лет у нас появятся фильмы и сериалы полностью собственного производства — ivi originals. Это не просто сделанные на заказ проекты, а продюсерский центр: мы сами пишем сценарии, у нас есть свой продакшн. Осенью мы представим порядка 15 премьер. Это будут сериалы и полный метр, а также веб-сериалы, которые мы снимаем специально для мобильных платформ. Давид Кочаров генеральный продюсер ivi

Съёмки собственных сериалов — не единственный способ получить эксклюзивный контент. Онлайн-кинотеатр ivi — партнёр картин «Один вдох», «Трое» с Константином Хабенским и комедии «Спасите Колю» с Дмитрием Нагиевым. Подписчики платформы первыми увидят эти фильмы после показа в кинотеатрах.

Онлайн-кинотеатр ivi — партнёр фильма Елены Хазановой

Онлайн-кинотеатры сегодня

В первый день работы сайт ivi посетили более 180 тысяч человек.

В начале нулевых российские онлайн-кинотеатры рассчитывали, что будут зарабатывать деньги по рекламной модели. Но уже в 2014 году платная модель ivi начала расти быстрее рекламной. В первой половине 2019 года доходы легальных видеосервисов выросли на 44,3% и достигли 10,6 млрд рублей. Платежи за контент увеличились в 1,7 раза до 7,3 млрд руб.

По данным TelecomDaily, в 2019 году ivi вновь стал крупнейшим российским онлайн-кинотеатром — его доля на рынке составила 26,4%.

Впервые за пять лет снизились доходы пиратских сервисов. Это связано с несколькими победами легального рынка. В Нидерландах остановили работу серверов, на которых проигрывал видео плеер Moonwalk. Его использовали в 80% российских пиратских онлайн-кинотеатров. Борьба Федеральной налоговой службы с онлайн-казино и букмекерами привела к тому, что пираты потеряли главных рекламодателей.

Общая длительность просмотров в онлайн-кинотеатре ivi в 2019 достигла 1 млрд часов в месяц.



Онлайн-кинотеатры захватывают новые области. В 2020 году Okko вёл трансляцию премии «Оскар», а ivi стал показывать футбольные матчи Российской Премьер-Лиги и лиги УЕФА.

Конкурс: бесплатная месячная подписка на ivi — за воспоминания о фильмах 2010-х

Напишите в комментариях, какой фильм ассоциируется у вас с эпохой десятых годов и почему. Автор лучшего сравнения получит годовую подписку на онлайн-кинотеатр ivi, а все участники — на месяц.

Условия:

Напишите название фильма или сериала и год выпуска.

Аргументируйте.

Подкрепите афишей или скриншотами — по желанию.

Призы достанутся авторам тех комментариев, которые соответствуют условиям конкурса, а победителя определим по количеству плюсов.

Итоги подведём здесь же через неделю, 4 марта.