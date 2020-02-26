Его место займёт топ-менеджер, отвечавший за развитие парков Disney.

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Гендиректор Disney Боб Айгер покинул свой пост, объявила компания в ночь на 26 февраля. Руководителем одной из крупнейших медиаимперий в мире стал Боб Чапек, отвечавший за развитие парков и продуктов Disney.

Айгер останется исполнительным председателем совета директоров как минимум до конца 2021 года. По словам Айгера, запуск бизнеса по прямой доставке контента пользователям прошёл успешно, а интеграция с 21st Century Fox идёт хорошо, поэтому для Disney наступило оптимальное время для появления нового гендиректора.

При этом Айгер отметил, что не собирается уходить из компании. Он сказал инвесторам, что хочет сконцентрироваться на креативной части работы, а реализацию уже утверждённой стратегии оставить преемнику.

Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+, который уже набрал 26,5 млн платящих подписчиков.