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Медиа
Татьяна Боброва
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«Триколор» прекратит трансляцию спортивных каналов под брендом «Матч» с 1 марта 2020 года Материал редакции

Оператор не смог согласовать условия с «дочкой» «Газпром-медиа».

  • С 1 марта 2020 года «Триколор» прекратит вещание 33 телеканалов «Ред медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»), говорится в заявлении оператора. Среди каналов, которые перестанет показывать «Триколор», — «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», «Родное кино» и другие.
  • «Триколор» не смог договориться с правообладателем о вещании только спортивных каналов без оплаты других. Часть каналов дублирует по тематике предложение «Триколора», ещё часть показывала слабую заинтересованность аудитории, пояснили в компании. Поэтому оператор хотел оставить только спортивные каналы.
  • Общая доля просмотров тематических каналов «Ред медиа» составила 3% в 2019 году, а их стоимость — более 50% от стоимости контракта, отметили в «Триколоре». Сейчас оператор ведёт переговоры с другими компаниями о запуске новых спортивных телеканалов.
  • В «Ред медиа» заявили, что изменение пакета привело бы к созданию преференций «Триколору» по отношению к другим операторам, пишет ТАСС. Предложение компании не предусматривало значительного увеличения суммы договора, которое могло бы отразиться на стоимости для абонентов, отметили в «Ред медиа».

#новость #газпроммедиа #триколор

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Vl Al

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"«Триколор» ... «Матч»" - Обое. Максимы померли и писька с ними.

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