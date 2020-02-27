Оператор не смог согласовать условия с «дочкой» «Газпром-медиа».
- С 1 марта 2020 года «Триколор» прекратит вещание 33 телеканалов «Ред медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»), говорится в заявлении оператора. Среди каналов, которые перестанет показывать «Триколор», — «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», «Родное кино» и другие.
- «Триколор» не смог договориться с правообладателем о вещании только спортивных каналов без оплаты других. Часть каналов дублирует по тематике предложение «Триколора», ещё часть показывала слабую заинтересованность аудитории, пояснили в компании. Поэтому оператор хотел оставить только спортивные каналы.
- Общая доля просмотров тематических каналов «Ред медиа» составила 3% в 2019 году, а их стоимость — более 50% от стоимости контракта, отметили в «Триколоре». Сейчас оператор ведёт переговоры с другими компаниями о запуске новых спортивных телеканалов.
- В «Ред медиа» заявили, что изменение пакета привело бы к созданию преференций «Триколору» по отношению к другим операторам, пишет ТАСС. Предложение компании не предусматривало значительного увеличения суммы договора, которое могло бы отразиться на стоимости для абонентов, отметили в «Ред медиа».
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0442\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"],
"comments": 1,
"likes": 2,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "media",
"id": 109529,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 27 Feb 2020 20:11:22 +0300",
"is_special": false }
Vl Al
"«Триколор» ... «Матч»" - Обое. Максимы померли и писька с ними.