И пообещала подумать над собственным сервисом международной аудитории.
- На YouTube-канале Российской Премьер-лиги появилась возможность купить доступ к трансляциям матчей вне России. Подписка работает через функцию «Спонсорство» на YouTube.
- За $2,99 в месяц можно получить доступ к двум матчам каждого тура с англоязычным комментарием, за $4,99 — ко всем матчам с русским и английским комментированием. По правилам «Спонсорства», пользователь получает 70% от всех взносов после вычета местных налогов.
- Лига думает о запуске собственного сервиса для трансляции матчей за рубежом или партнёрстве с уже существующим проектом. С помощью платной подписки на YouTube лига поймёт предпочтения аудитории и её чувствительность к цене, а также уровень конверсии, сказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.
- С марте 2019 года Лига транслировала матчи на YouTube для зрителей вне России бесплатно.
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Semyon Efimov
Наш футбол и так находится в состоянии агонии, так они его еще и добивать продолжают, браво
Сослан СакшинSemyon
иностранный зритель спасет русфутбол, ага)
с паршивой овцы хоть клок