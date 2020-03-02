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Андрей Фролов
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Российская Премьер-лига сделала платными YouTube-трансляции футбольных матчей вне России Материал редакции

И пообещала подумать над собственным сервисом международной аудитории.

  • На YouTube-канале Российской Премьер-лиги появилась возможность купить доступ к трансляциям матчей вне России. Подписка работает через функцию «Спонсорство» на YouTube.
  • За $2,99 в месяц можно получить доступ к двум матчам каждого тура с англоязычным комментарием, за $4,99 — ко всем матчам с русским и английским комментированием. По правилам «Спонсорства», пользователь получает 70% от всех взносов после вычета местных налогов.
  • Лига думает о запуске собственного сервиса для трансляции матчей за рубежом или партнёрстве с уже существующим проектом. С помощью платной подписки на YouTube лига поймёт предпочтения аудитории и её чувствительность к цене, а также уровень конверсии, сказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.
  • С марте 2019 года Лига транслировала матчи на YouTube для зрителей вне России бесплатно.

#рпл #футбол

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2 комментария
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Semyon Efimov

0

Наш футбол и так находится в состоянии агонии, так они его еще и добивать продолжают, браво

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Сослан Сакшин

Semyon
0

иностранный зритель спасет русфутбол, ага)

с паршивой овцы хоть клок

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