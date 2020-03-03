Судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.
- Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении BBC World News. По версии ведомства, телеканал нарушил требования законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об обязательном экземпляре документов», сообщили vc.ru в пресс-службе регулятора.
- За отсутствие возрастной маркировки BBC World News грозит штраф до 200 тысяч рублей, а за нарушение сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК — до 20 тысяч рублей.
- Судебное заседание состоится 12 марта 2020 года. Ранее британский регулятор Ofcom оштрафовал держателя лицензии канала «НТВ-Мир Балтия», напоминает ТАСС. Тогда Роскомнадзор пообещал предпринять зеркальные меры, пишет агентство.
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Serj Koss
щас борцунов набежит... а что если исполнять закон своей страны (адекватный закон, к слову) - это нормально?
или для вас только постановления конгресса США обязательны и непререкаемы?
pit chernoffSerj
РКН неадекватен. В этом проблема.
Serj Kosspit
неадекватен чему?
да, котавасия с телегой смехотворна, а здесь-то вам чем не угодило, святые бибиси обижают?
pit chernoffSerj
Неадекватен всему. Почуяли вкус власти и безнаказанности. И катавасия с телегой вовсе не смехотворна, учитывая сотни исков от бизнеса, сайты которых заблокировали просто от большой дури.
Пластиковое ОкноSerj
Родителям плевать на возрастной рейтинг, как и детям. Это касается и фильмов, и игр. Даже в кинотеатры всех подряд пускают. Про музыку я вообще молчу, её вообще на улице через портативные колонки все слышат.
Nick Sidorov
И вялым по губам получат.
PS. 18+
Артём Баженов
Andy Lenty
Весна, шизойды активизировались.
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер
новости за 200. за 220 если точнее
Вася Пражкин
Новости про Роскомнадзор выглядят как сообщения из дурки. А ведь эти люди из РКНа ходят по улицам и ездят на машинах. Было бы неплохо их как-то изолировать.
NameВася
у нас вообще маловато адекватных новостей в последнее время.
voland
Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!
pit chernoff
Олег, голос.
pit chernoffpit
Молчит. Батарейки сели?