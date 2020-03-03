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Лиана Липанова
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Роскомнадзор подал в суд на BBC World News из-за отсутствия возрастной маркировки в программах Материал редакции

Судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.

  • Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении BBC World News. По версии ведомства, телеканал нарушил требования законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об обязательном экземпляре документов», сообщили vc.ru в пресс-службе регулятора.
  • За отсутствие возрастной маркировки BBC World News грозит штраф до 200 тысяч рублей, а за нарушение сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК — до 20 тысяч рублей.
  • Судебное заседание состоится 12 марта 2020 года. Ранее британский регулятор Ofcom оштрафовал держателя лицензии канала «НТВ-Мир Балтия», напоминает ТАСС. Тогда Роскомнадзор пообещал предпринять зеркальные меры, пишет агентство.

#новость #роскомнадзор #bbc

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14 комментариев
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Serj Koss

–1

щас борцунов набежит... а что если исполнять закон своей страны (адекватный закон, к слову) - это нормально?

или для вас только постановления конгресса США обязательны и непререкаемы?

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pit chernoff

Serj
0

РКН неадекватен. В этом проблема.

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Serj Koss

pit
0

неадекватен чему?
да, котавасия с телегой смехотворна, а здесь-то вам чем не угодило, святые бибиси обижают?

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pit chernoff

Serj
0

Неадекватен всему. Почуяли вкус власти и безнаказанности. И катавасия с телегой вовсе не смехотворна, учитывая сотни исков от бизнеса, сайты которых заблокировали просто от большой дури.

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Пластиковое Окно

Serj
0

Родителям плевать на возрастной рейтинг, как и детям. Это касается и фильмов, и игр. Даже в кинотеатры всех подряд пускают. Про музыку я вообще молчу, её вообще на улице через портативные колонки все слышат. 

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Nick Sidorov

0

И вялым по губам получат. 
PS. 18+

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Артём Баженов

0
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Andy Lenty

0

Весна, шизойды активизировались.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

0

новости за 200. за 220 если точнее

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Вася Пражкин

0

Новости про Роскомнадзор выглядят как сообщения из дурки. А ведь эти люди из РКНа ходят по улицам и ездят на машинах. Было бы неплохо их как-то изолировать.

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Name

Вася
0

у нас вообще маловато адекватных новостей в последнее время.

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voland

0

Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!

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pit chernoff

–1

Олег, голос.

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pit chernoff

pit
–1

Молчит. Батарейки сели?

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