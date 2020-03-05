«ТМТ консалтинг»: подписка впервые стала основным источником доходов российских онлайн-кинотеатров в 2019 году
Материал редакции
Общая выручка видеосервисов за год выросла на 50% — до 17,1 млрд рублей.
По итогам 2019 года выручка российских онлайн-кинотеатров выросла на 50% и составила 17,1 млрд рублей, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг», которые приводят «Ведомости». Годом ранее рост составил 48%, до 11,4 млрд рублей по РСБУ, без НДС.
Доходы онлайн-кинотеатров от рекламы выросли на 13% (до 4,2 млрд рублей), а платежи за контент (подписка и покупка фильмов) — на 68%, до 12,9 млрд рублей. При этом подписка впервые стала основным источником доходов: благодаря ей видеосервисы получили 10,2 млрд рублей (+68% год к году).
Такой же показатель по доле доходов от подписки у Okko (входит в Rambler Group), Megogo подписка принесла около половины доходов а «Амедиатеке» — 99% выручки, рассказали газете в компаниях. Выручка платной модели в 2019 году составила 76% в общей выручке ivi, рассказали vc.ru в сервисе. Однако Tvzavr продолжает делать ставку на рекламную модель, которая приносит около 90% доходов, сообщили в компании «Ведомостям».
По данным «ТМТ консалтинг», в 2019 году за сериалы и фильмы в России хотя бы один раз заплатили 5,6 млн человек — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
Сергей Иванов
Мегаго - есть функция запись вещания на 24 часа крутая вещь, когда по какой-то причине не успел посмотреть нужный контент, можно в удобное время посмотреть.
Saucedo Puetz
У меня такое впечатление что идет какая-то заказуха от онлайн-кинотеатров, каждые 3 дня статья о том что их выручка растет до небес... Вы и вправда в это верите?