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Полина Лааксо

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала отрасль отказаться от «теневого» проката с 18 апреля по 12 мая 2024 года Статьи редакции

Чтобы поддержать новые фильмы российского производства.

  • Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) со ссылкой на ассоциацию. Акцию уже поддержала кинопрокатная «Атмосфера кино» — она отвечала за дистрибуцию «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в 2024 году.
  • Компания уведомила кинотеатры, что в обозначенный период будет выдавать ключи на свои проекты только тем, кто на время откажется от «предсеансового обслуживания». Новостей о других сторонниках акции пока нет.
  • С 18 апреля по 12 мая 2024 года в прокат должны выйти фантастические фильмы «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко и «Блиндаж» Марка Горобеца, приключенческие картины «Суворовец 1944» Дениса Казанцева и «Северный полюс» Александра Котта, военная лента «Семь чёрных бумаг» Анатолия Колиева и ряд комедий и мелодрам.
  • 25 апреля на экранах также должен был появиться приключенческий боевик Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», в котором действие разворачивается во время Второй мировой войны, но фильм не получил прокатное удостоверение от Минкульта России. Картина в итоге выйдет на «Кинопоиске» (дата релиза неизвестна).
  • Ведомство уточнило: причина отказа в том, что документы не отвечали требованиям одного из пунктов утверждённых правительством правил. Как пояснили в БК, на основании упомянутого подпункта Минкульт может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату выдал разрешение другой картине схожих тематики или жанра или рассчитанной на ту же целевую аудиторию.
  • В отрасли полагают, что таким образом Минкульт хочет привлечь больше внимания к российской военной фантастике «Блиндаж». Медиаэксперт Ксения Болецкая, в свою очередь, напомнила, что ведомство и раньше практиковало «зачистку майских праздников от иностранных релизов».
  • Аналогичная ситуация сложилась, например, в 2023 году: тогда с 20 апреля часть кинотеатров приостановила «серый» прокат зарубежных фильмов, потому что на экраны вышел «Вызов» Клима Шипенко.
Кадр из «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи
«Блиндаж» Марка Горобеца
  • Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов — на 12,4%. Залы тогда простаивали в том числе из-за недостатка контента, который сократился на фоне ухода правообладателей из страны. Из-за этого некоторые объекты начали перепрофилировать.
  • Летом того же года в российских кинотеатрах появилось «предсеансовое обслуживание». «Теневой» прокат обеспечил компаниям треть от общих сборов за первое полугодие 2023-го. Среди картин, которые показывали без удостоверения: «Бэтмен», «Аватар», «Барби», «Оппенгеймер» и другие.
  • В июне 2023 года президент сети «Каро» Ольга Зинякова предупредила: размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц в прокат должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей.
Медиа
Полина Лааксо
Цифра: за 1-7 января 2024 года кассовые сборы российских кинотеатров составили рекордные за всю историю 5,8 млрд рублей Статьи редакции

5,5 млрд рублей принёс прокат фильмов российского производства.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024 год

#кинотеатры #новости

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42 комментария
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 Андрей

Они думают, что люди будут больше смотреть отечественное кино, если убрать из проката западное? Только отрасль добьют окончательно.

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Станислав

Да, будут. Большая часть людей ходит в кино ни на какой-то конкретный фильм, а просто от скуки. А майские праздники как раз такое время.
И 80% проката, и до всех событий, был абсолютно проходным, но люди всё равно ходили.

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Андрей

Безусловно, кто-то будет ходить. Но открытая статистика о посещаемости кинотеатров за 2018-2023 годы наглядно говорит о том, что происходит со спросом.

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Станислав

Ну с триминги тоже не дремлют, перетягивают часть аудитории. В том же США, тоже кинотеатры страдают.

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Император Нолимоций

Чего на майские в городе делать-то? Дача сама на себе шашлык не пожарит.

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Jon Rembo

Интересная теория, но я не знаю ни одного человека который в кино ходил от скуки, а не на конкретный фильм, вы из этого числа? Почему бы не сходить в цирк тогда?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Прогрев патриотов перед майским «с парада на фронт»

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Запопу Кусь

Западное кино не лучше 😡
Я недавно ходила на Дюну 2.
3 часа нудятины про какую-то пустыню.
Я там чуть не умерла 🤧

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Антон Гайдук

Тож не понимаю какой в этом смысл. Хотя может часть людей просто любит ходить в кино и пойдут на то, что показывают. Может такая логика

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Alex

Ну да, пичкать людей только отечественными помоями. Кассу нужно брать.

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Andrey Norin

Как всегда, одни принуждения. Фильм должен привлекать внимание исходя из своих качественных характеристик, а не потому что у него не осталось "конкурентов"!

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Alex

Так это привычка уже выработалась. Отсутствие конкурентов…

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Генератор Мемов

Поддержим автоваз, поддержим отечественное кино, поддержим местные процессоры.....

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Император Нолимоций

«Запад хотел поставить Россию на колени, но Россия продолжает мужественно валяться и нечленораздельно мычать».

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Егор Павлов

Ахахаха. Давайте воровать, но не в эти дни. Это так мило )

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Карина Герина

Кто вообще сейчас ходит в кинотеатры?

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Soviet Pooh

Ходил на Дюну 2, чтобы посмотреть отечественный фильм Улыбка. Улыбки не было, пришлось смотреть Дюну 2

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Невероятный Блондин

Должен сказать, что новый Мастер и Маргарита оказался проходной.
Плохо и скучно снят, плохая игра актеров, слабая графика, фальшивые накладные недвигающиеся пластиковые сиськи, характеры не раскрыты, много несуразиц и дисгармоний.
Разочарован.

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Директор Интернетов

Держи в курсе!

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Невероятный Блондин

Иду какать.
Update:
Я покакал

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Вася Пражкин

Ну необязательно какать на VC. Для этого есть специальные места - Пикабу, например.

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Невероятный Блондин

Там срут. А я аккуратно какаю. Это большая разница, друг.
Да и куда я с родного виси денусь.

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Илларион Колесников

Слышал противоположное мнение и все так противоречиво... Хоть иди и смотри

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Невероятный Блондин

Сериал лучше. Да и игра актеров там на другом уровне.

Здесь плохо играют.
На удивление 😕

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Vlad

А не теневой, он есть вообще?

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Fred Han

Про параллельный импорт слышал?

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Vlad

Это про параллельные миры и контрабандный товар?

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Юрий

Просто величие

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Запопу Кусь

Я недавно ходила на Дюну 2 😒
Нифига не поняла. 3 часа нудятины про какую-то пустыню.
Еле высидела, чуть не умерла там 🤧

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xsignes

Ох уж это западное кино, снимают унылость с геями и пустынями, то-то вот наше, отечественное!

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Fred Han

А что-то выходит?

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Алексей Анатольев

Конечно составили такой рекорд, в кино ведь только Российское кино в основном, людям же тоже хочется что то смотреть, вот и ходят на наше. Все наши фильмы как будто под одну шарманку, переснятые старые мультики. Ничего интересного. Печально(

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Rus Lan

Сами себе палки в колёса вставляют

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Денис М.

А с чего вдруг резко появилась мода на военное кино, народ требовал? Нет! Так мало того, они еще и втюхивают свои фильмы, надеюсь, в кино не окупится, давайте устроим бунт!

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Император Нолимоций

Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. Классика. Добровольно-принудительная поддержка отечественного производителя.

Вместо попкорна хоть семки будут, а вместо пепси — квас, я надеюсь?

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Vlad

Вместо кваса- злая кола!

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Zoro

Видел трейлер «Сто лет тому вперед» во время последнего похода в кино на предсеансный фильм. Честно признаюсь, собираюсь дать ему шанс.

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Полина Лааксо
Автор

на какой фильм ходили?

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Евгений Гончаренко

Дай бог здоровье тем кто открыл кинотеатр перед пандемией.

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Polina M

Ну не п… ли? Никто не пойдет на их унылое вместо Гая Риччи)

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Руссиано Цикорини

Пойдут, ещё как. Пушкинская карта не просто так придумана.

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Илларион Колесников

А они не боятся что кинотеатры будут простаивать? Они больше сделают на попкорне и кофе со смузи )

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39 комментариев
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