Его место займёт управляющий директор сервиса Яна Бардинцева.

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Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий на своей странице в Facebook сообщил, что покидает компанию. В Okko подтвердили vc.ru уход Гродецкого, но не прокомментировали причины такого решения.

Страница Ивана Гродецкого в Facebook

На момент публикации заметки Гродецкий не ответил на запрос vc.ru о причинах ухода из Okko. В своём сообщении он поблагодарил коллег и партнёров за работу и пожелал «феерических успехов».

Должность гендиректора с 7 марта 2020 года займёт Яна Бардинцева, управляющий директор мультимедийного сервиса Okko (онлайн-кинотеатр Okko и проект «Okko Спорт») и Okko Entertainment (Okko Studios, Okko Distribution, «Okko Театр»). Бардинцева работает в Rambler Group с октября 2018 года на должности директора по маркетингу и развитию бизнеса. До этого она работала коммерческим директором в «Связной банк», директором департамента развития отношений с клиентами в «Сбербанке» и так далее.

Гродецкий пришёл в компанию «Скартел» (бренд Yota) в 2009 году на позицию менеджера по развитию бизнеса. В том же году основатели Yota Сергей Адоньев и Альберт Авдолян запустили Okko. Гродецкий стал руководителем отдела лицензирования контента в сервисе, а в 2010 году — коммерческим директором. Должность гендиректора Okko он занял в 2015 году.