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Андрей Фролов
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Forbes: Spotify запустится в России во втором квартале 2020 года, компания уже нашла офис в Москве Материал редакции

Сервис будет стоить как «Яндекс.Музыка».

  • Источники Forbes рассказали, что Spotify ещё в декабре 2019 года снял офис в коворкинге WeWork в бизнес-центре «Белая площадь». В нём работают не больше 10 человек.
  • Собеседник издания в музыкальном мейджоре сказал, что команда из его компании работает со Spotify уже несколько месяцев. По его словам, сервис наметил запуск на второй квартал 2020 года, а его стоимость составит 169 рублей в месяц.
  • Spotify может быть интересен пользователям удобными приложениями для разных платформ и своей системой рекомендаций музыки. Сервис пытался выйти в Россию в 2015 году, но отказался из-за экономического кризиса, политической ситуации и новых законов о запрете хранить данные российских пользователей вне страны, которые потребовали бы слишком много ресурсов для быстрой адаптации.

#новость #spotify

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21 комментарий
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Vladimir Mirolubow

4

Мне влом рерайтить свой пост, но надеюсь, что продакты Спотифая переведут и прочитают его.

Есть одно НО, которое может некисло затруднить выход их сервиса на наш рынок.

Я плотно и ежедневно юзал Spotify с 2015 года, платил по американской подписке и даже был членом филипинского семейного плана.

Но кое-что почему-то всегда тормозило использовать этот сервис чаще и, похоже, я все таки понял, что это.

А именно - отсутствие “живой” музыки. 

Я умышленно беру ее в кавычки, подразумевая, что живая музыка это та, которая мне нравится, которую я еще не слушал, но услышу по рекомендации кого-либо (и я не про новые релизы). Кто-бы что не говорил про рекомендации или artist radio, мне кажется, что это всё… не то. 

 Как вы в реальной жизни узнаете о новинках? Или слышите офигенные старые треки? Вам о них рассказывают люди/радио.

Думаю, что главный конкурент Spotify в РФ это не обезличенные Я.Музыка или Apple Music, это… музыкальные ВК-паблики (и их приложение BOOM), на которые многие из нас подписаны. 

 Их контент генерируют люди, а не псевдо-ИИ и мне кажется, что он более “живой” и более релевантный и более подходит под время и настроение и, что самое главное - он более разнообразен, причем это разнообразие также сделано человеческими руками. 

В Вконтакте ты скролишь ленту, видишь посты от разных музыкальных пабликов с разными жанрами, читаешь описание поста, которое написал человек, реально любящий этот жанр и разбирающийся в нем, в котором вложена музыка, узнаешь мнение того, кто рекомендует тебе музыку, читаешь комментарии слушателей и проникаешься атмосферой этого исполнителя. 

Примерно те же эмоции, что ты испытываешь, когда находишься на концерте.

И всего этого нет в Спотифае.

И лично мне, даже самый простенький user generated post с плейлистом в ВК в разы ближе и теплее, чем рекомендации внутри музыкальных сервисов.

Странно, что в Spotify не понимают, что каждый трек/альбом это истории и эмоции, а не просто послушать музыку.

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Pavel Doronin

Vladimir
2

Владимир, скажу вам два слова: «кураторские. плейлисты.».
Музыкальные журналисты, лейблы, сообщества, просто гики ведут свои регулярно обновляемые плейлисты на Спотифай. То, что их на самой платформе непросто найти, это, наверное, недостаток, но в целом с человеческими рекомендациями там всё в порядке.

Ответить

Vladimir Mirolubow

Pavel
1

Всё так, кроме:

То, что их на самой платформе непросто найти, это, наверное, недостаток, 


там всё в порядке.

Имхо, но наверное именно эта UI/UX-деталь и не раскрывает весь человеческих вклад в Спотифай.

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Никита Козлов

Pavel
1

ну вот именно, что Споти и Эппл кураторские плейлисты засунули в абсолютно недосягаемые места.

 В этом плане только Я.Музыка заморочились и сделали отдельную вкладку с ними, взяв в качестве кураторов топовые музыкальные паблики из ВК +  устроив постоянную работу редакции самой Я.Музыки над свежими плейлистами. Сразу +100 к живости и желанию узнать «А что там нового насобирали?»

Но при этом в ЯМе нет простейших штук типа «добавить трек в очередь», почему так - не ясно 

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Alexander Zhikh

Vladimir
1

Что-то в ваших словах есть, но с другой стороны, я очень часто сталкиваюсь с тем, что где-то нашёл ugc плейлист, а половины треков в Яндекс музыке нет. Например тот же coub, сколько он мне хорошей музыки подкинул.

Ответить

Vladimir Mirolubow

Alexander
1

Ну это уже вопросы с сервисам и их дружбе с лейблами и правообладателями на такие треки. 

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Alexander Zhikh

Vladimir
1

И именно поэтому я рад приходу спотифая. И тут вопрос даже не в лейблах, что-то крупное появляется, но я часто слушаю ребятишек у которых и на YouTube по 1-2к подписчиков.

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Semyon

Vladimir
0

Зачем я прочитал эти многобукв?! 
В спотифае есть плейлисты как с автоматически составленной музыкой по годам, так и составленный кем-то плейлист. Отлично ностальгирую там. 

Ответить

Vladimir Mirolubow

Semyon
0

Зачем я прочитал эти многобукв?! 

я не знаю, зачем вы прочитали много букв и спрашиваете об этом.

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Nesterov Igor

Vladimir
0

"и даже был членом филипинского семейного плана."
Звучит как угроза. Хорошо что не клана сицилийской мафии

Ответить

Vladimir Mirolubow

Nesterov
0

Там просто самый дешевый тариф в мире был, если не изменяет память ))

Ответить

Alexander Mitryashkin

1

А че они теперь то решились? Что изменилось? Раньше они не хотели из-за кризиса, политической ситуации и из-за хранения персональных данных. Сейчас в принципе ничего не изменилось.

Ответить

Ivan Boldyrev

Alexander
5

Им понадобилось время, чтобы понять, что деньги нужнее. 

Ответить

Алексей Иванов

2

Сервис пытался выйти в Россию в 2015 году, но отказался из-за экономического кризиса:::  отличный тайминг!

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Alexander Marfitsin

1

Пока не увижу приложение в российском App Store, все эти новости ничего не стоят 

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Michael Ivonin

–2

Давайте смотреть правде в глаза. Какие реальные преимущества есть у Spotify перед массой официально работающих в РФ конкурентов (Apple, Google, Yandex, Deezer, BOOM и проч.)? Обыватель выберет то, что дешевле и уже стоит в его смартфоне; аудиофилы выберут Deezer Hifi или через турецкий аккаунт купят за 250 рублей Tidal. Раньше была отдельная категория - бегуны с часами Garmin, туда и правда можно было заливать только Spotify. Но уже год с лишним там поселился и Deezer. Утверждение адептов о том, что у Spotify самая умная система рекомендаций — слишком субъективный критерий, чтобы стать killer feature.

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Павел

–3

Apple Music все равно уже откусила слишком большой кусок пирога) Spotify опоздали с выходом на российский рынок, мне так кажется )

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Anton Saltanov

Павел
0

И Deezer, и я Ya.music, и google music, и youtube.music, да и вообще на столе слишком много пирогов, вот только у Спотифая слишком сочная начинка, от которой просто так сложно отказаться.

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Ivan Illyn

Anton
1

На их стороне — технологическое превосходство по ряду моментов (gapless, проинтегрированное управление с мобилы воспроизведением на третьих устройствах, api), но репертуар сервисам диктуют лейблы, а не сервисы. Вы про эту начинку? Про коллекцию? Лейблы лицензируют записи в разрезе "страны", а не "сервиса". Поэтому ваш американский аккаунт в Spotify имеет иной каталог, чем ваш, условно, российский Spotify. И каталоги российских дизеров, спотифаев, яндекс.музык и так далее — должны весьма-весьма плотно совпасть (а, вот, у видеостримингов это не так, там каждый имеет уникальный каталог фильмов-сериалов, а не равный каталогу конкурентов).

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Максим Красуцкий

Ivan
0

Правильно ли я понял, что даже по окончанию подписки в американской семье мне может иметь смысл продлиться там же потому что российский каталог запустившегося Спотфая может разочаровпть?

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Мишански

Павел
0

мне так кажется

тебе кажется.

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