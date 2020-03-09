Сервис будет стоить как «Яндекс.Музыка».
- Источники Forbes рассказали, что Spotify ещё в декабре 2019 года снял офис в коворкинге WeWork в бизнес-центре «Белая площадь». В нём работают не больше 10 человек.
- Собеседник издания в музыкальном мейджоре сказал, что команда из его компании работает со Spotify уже несколько месяцев. По его словам, сервис наметил запуск на второй квартал 2020 года, а его стоимость составит 169 рублей в месяц.
- Spotify может быть интересен пользователям удобными приложениями для разных платформ и своей системой рекомендаций музыки. Сервис пытался выйти в Россию в 2015 году, но отказался из-за экономического кризиса, политической ситуации и новых законов о запрете хранить данные российских пользователей вне страны, которые потребовали бы слишком много ресурсов для быстрой адаптации.
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Vladimir Mirolubow
Мне влом рерайтить свой пост, но надеюсь, что продакты Спотифая переведут и прочитают его.
Есть одно НО, которое может некисло затруднить выход их сервиса на наш рынок.
Я плотно и ежедневно юзал Spotify с 2015 года, платил по американской подписке и даже был членом филипинского семейного плана.
Но кое-что почему-то всегда тормозило использовать этот сервис чаще и, похоже, я все таки понял, что это.
А именно - отсутствие “живой” музыки.
Я умышленно беру ее в кавычки, подразумевая, что живая музыка это та, которая мне нравится, которую я еще не слушал, но услышу по рекомендации кого-либо (и я не про новые релизы). Кто-бы что не говорил про рекомендации или artist radio, мне кажется, что это всё… не то.
Как вы в реальной жизни узнаете о новинках? Или слышите офигенные старые треки? Вам о них рассказывают люди/радио.
Думаю, что главный конкурент Spotify в РФ это не обезличенные Я.Музыка или Apple Music, это… музыкальные ВК-паблики (и их приложение BOOM), на которые многие из нас подписаны.
Их контент генерируют люди, а не псевдо-ИИ и мне кажется, что он более “живой” и более релевантный и более подходит под время и настроение и, что самое главное - он более разнообразен, причем это разнообразие также сделано человеческими руками.
В Вконтакте ты скролишь ленту, видишь посты от разных музыкальных пабликов с разными жанрами, читаешь описание поста, которое написал человек, реально любящий этот жанр и разбирающийся в нем, в котором вложена музыка, узнаешь мнение того, кто рекомендует тебе музыку, читаешь комментарии слушателей и проникаешься атмосферой этого исполнителя.
Примерно те же эмоции, что ты испытываешь, когда находишься на концерте.
И всего этого нет в Спотифае.
И лично мне, даже самый простенький user generated post с плейлистом в ВК в разы ближе и теплее, чем рекомендации внутри музыкальных сервисов.
Странно, что в Spotify не понимают, что каждый трек/альбом это истории и эмоции, а не просто послушать музыку.
Pavel DoroninVladimir
Владимир, скажу вам два слова: «кураторские. плейлисты.».
Музыкальные журналисты, лейблы, сообщества, просто гики ведут свои регулярно обновляемые плейлисты на Спотифай. То, что их на самой платформе непросто найти, это, наверное, недостаток, но в целом с человеческими рекомендациями там всё в порядке.
Vladimir MirolubowPavel
Всё так, кроме:
То, что их на самой платформе непросто найти, это, наверное, недостаток,
≠
там всё в порядке.
Имхо, но наверное именно эта UI/UX-деталь и не раскрывает весь человеческих вклад в Спотифай.
Никита КозловPavel
ну вот именно, что Споти и Эппл кураторские плейлисты засунули в абсолютно недосягаемые места.
В этом плане только Я.Музыка заморочились и сделали отдельную вкладку с ними, взяв в качестве кураторов топовые музыкальные паблики из ВК + устроив постоянную работу редакции самой Я.Музыки над свежими плейлистами. Сразу +100 к живости и желанию узнать «А что там нового насобирали?»
Но при этом в ЯМе нет простейших штук типа «добавить трек в очередь», почему так - не ясно
Alexander ZhikhVladimir
Что-то в ваших словах есть, но с другой стороны, я очень часто сталкиваюсь с тем, что где-то нашёл ugc плейлист, а половины треков в Яндекс музыке нет. Например тот же coub, сколько он мне хорошей музыки подкинул.
Vladimir MirolubowAlexander
Ну это уже вопросы с сервисам и их дружбе с лейблами и правообладателями на такие треки.
Alexander ZhikhVladimir
И именно поэтому я рад приходу спотифая. И тут вопрос даже не в лейблах, что-то крупное появляется, но я часто слушаю ребятишек у которых и на YouTube по 1-2к подписчиков.
SemyonVladimir
Зачем я прочитал эти многобукв?!
В спотифае есть плейлисты как с автоматически составленной музыкой по годам, так и составленный кем-то плейлист. Отлично ностальгирую там.
Vladimir MirolubowSemyon
Зачем я прочитал эти многобукв?!
я не знаю, зачем вы прочитали много букв и спрашиваете об этом.
Nesterov IgorVladimir
"и даже был членом филипинского семейного плана."
Звучит как угроза. Хорошо что не клана сицилийской мафии
Vladimir MirolubowNesterov
Там просто самый дешевый тариф в мире был, если не изменяет память ))
Alexander Mitryashkin
А че они теперь то решились? Что изменилось? Раньше они не хотели из-за кризиса, политической ситуации и из-за хранения персональных данных. Сейчас в принципе ничего не изменилось.
Ivan BoldyrevAlexander
Им понадобилось время, чтобы понять, что деньги нужнее.
Алексей Иванов
Сервис пытался выйти в Россию в 2015 году, но отказался из-за экономического кризиса::: отличный тайминг!
Alexander Marfitsin
Пока не увижу приложение в российском App Store, все эти новости ничего не стоят
Michael Ivonin
Давайте смотреть правде в глаза. Какие реальные преимущества есть у Spotify перед массой официально работающих в РФ конкурентов (Apple, Google, Yandex, Deezer, BOOM и проч.)? Обыватель выберет то, что дешевле и уже стоит в его смартфоне; аудиофилы выберут Deezer Hifi или через турецкий аккаунт купят за 250 рублей Tidal. Раньше была отдельная категория - бегуны с часами Garmin, туда и правда можно было заливать только Spotify. Но уже год с лишним там поселился и Deezer. Утверждение адептов о том, что у Spotify самая умная система рекомендаций — слишком субъективный критерий, чтобы стать killer feature.
Павел
Apple Music все равно уже откусила слишком большой кусок пирога) Spotify опоздали с выходом на российский рынок, мне так кажется )
Anton SaltanovПавел
И Deezer, и я Ya.music, и google music, и youtube.music, да и вообще на столе слишком много пирогов, вот только у Спотифая слишком сочная начинка, от которой просто так сложно отказаться.
Ivan IllynAnton
На их стороне — технологическое превосходство по ряду моментов (gapless, проинтегрированное управление с мобилы воспроизведением на третьих устройствах, api), но репертуар сервисам диктуют лейблы, а не сервисы. Вы про эту начинку? Про коллекцию? Лейблы лицензируют записи в разрезе "страны", а не "сервиса". Поэтому ваш американский аккаунт в Spotify имеет иной каталог, чем ваш, условно, российский Spotify. И каталоги российских дизеров, спотифаев, яндекс.музык и так далее — должны весьма-весьма плотно совпасть (а, вот, у видеостримингов это не так, там каждый имеет уникальный каталог фильмов-сериалов, а не равный каталогу конкурентов).
Максим КрасуцкийIvan
Правильно ли я понял, что даже по окончанию подписки в американской семье мне может иметь смысл продлиться там же потому что российский каталог запустившегося Спотфая может разочаровпть?
МишанскиПавел
мне так кажется
тебе кажется.