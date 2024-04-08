Spotify протестирует создание плейлистов по текстовому запросу Статьи редакции
Бета-версию функции представили подписчикам Premium из Великобритании и Австралии.
- С помощью AI Playlist можно «превратить идеи в плейлисты», используя в промптах названия мест и животных, имена киногероев, цвета, занятия и смайлики. Об обновлении рассказали TechCrunch и The Verge. Когда оно появится в других странах — неизвестно. Сначала его будут тестировать.
- Чтобы начать, нужно открыть раздел «Моя медиатека» и нажать на значок «+» в правом верхнем углу. Запросы с оскорблениями, отсылками на «текущие события» (возможно, речь о политике — vc.ru) или названиями брендов создавать нельзя.
- В остальном можно просить что угодно: «биты для махача с зомби», «серенады для кошки», «песни, чтобы зажечь танцпол», «заполнить тишину фоновой музыкой из кофеен», «вообразить себя охотником на вампиров из "Блэйда"». Сработают также запросы на «подборку инди-фолка, звучание которого заключит мозг в объятье» и «электроники для концентрации над рабочими задачами».
- Если идеи в голову не приходят, сервис может сгенерировать случайный промпт для вдохновения. Spotify отмечает: результат будет релевантнее, если указать жанр, настроение, музыкантов или любимые десятилетия.
- Если получившийся плейлист не понравится, можно его доработать — например, попросить алгоритмы «добавить побольше расслабляющего R&B», «сделать его попсовее», «веселее» или «грустнее». Неугодные песни можно удалить.
- Сервис использует большие языковые модели, чтобы понимать запрос, и данные алгоритмов персонализации, чтобы адаптировать подборку под уже известные системе вкусы пользователя.
- В 2023 году Spotify добавил автоматическую расшифровку подкастов и оглавления для них, а также автоматический ИИ-перевод подкастов на разные языки. Ещё у сервиса есть функция AI DJ: алгоритмы создают плейлисты на основе всей истории прослушивания.
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Ага, жалко только для нас как всегда плюшки недоступны.
почему?) прямо сейчас слушаю музыку через нейро-диджея в спотике
А Spotify разве работает в россии?
Аккаунт другой страны нужен. Тогда работает. У меня американский аккаунт
Включи то что я не слушал и так чтобы мне ещё и понравились эти песни
Я думала такие мысли может озвучивать только состоявшаяся женщина😂
Писал комментарий в костюме горничной и под музыку k-pop
И на кой тогда было это городить?! (-:
Ну нужно быть нежней. К примеру плейлисты про кошечек создавать. Хотя транслировать их вроде нельзя, так какая разница, что мне в голову пришло.
Была такая песня "Убили негра", как ее там найти по ихнему ?
ну мне кажется именно этой функции спотифай и не хватало
Чем хуже Яндекс музыка?
Ничем кроме 2 вещей
- очень плохими рекомендациями (когда подборка джаз, на 30 минуте начинается чуть ли не хип-хоп)
- отсутствие новых поступления из поганой Европы и не менее поганой Америки.
А так ничем не отличается. Все у Я музыки отлично.
Тем, что там нет музыки
Наконец-то достойное применение ИИ) Идея агонь
опять все плюшки достаются тем , у кого премиум
А как вы без Premium собираетесь слушать Spotify?
Они планомерно урезают бесплатную версию, чтобы быстрее подписывались на Premium
Скоро ИИ прикончит эту контору 😼
Музыка должна быть бесплатной!
Всё должно быть бесплатным! 🙋♀️
Не повторимый оригинал
промпты сгенерировали для запроса прикольные ,как говорится проси все что хочешь
Главное, чтобы ответ был релевантным )).