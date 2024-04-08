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Полина Лааксо

Spotify протестирует создание плейлистов по текстовому запросу Статьи редакции

Бета-версию функции представили подписчикам Premium из Великобритании и Австралии.

  • С помощью AI Playlist можно «превратить идеи в плейлисты», используя в промптах названия мест и животных, имена киногероев, цвета, занятия и смайлики. Об обновлении рассказали TechCrunch и The Verge. Когда оно появится в других странах — неизвестно. Сначала его будут тестировать.
  • Чтобы начать, нужно открыть раздел «Моя медиатека» и нажать на значок «+» в правом верхнем углу. Запросы с оскорблениями, отсылками на «текущие события» (возможно, речь о политике — vc.ru) или названиями брендов создавать нельзя.
  • В остальном можно просить что угодно: «биты для махача с зомби», «серенады для кошки», «песни, чтобы зажечь танцпол», «заполнить тишину фоновой музыкой из кофеен», «вообразить себя охотником на вампиров из "Блэйда"». Сработают также запросы на «подборку инди-фолка, звучание которого заключит мозг в объятье» и «электроники для концентрации над рабочими задачами».
  • Если идеи в голову не приходят, сервис может сгенерировать случайный промпт для вдохновения. Spotify отмечает: результат будет релевантнее, если указать жанр, настроение, музыкантов или любимые десятилетия.
  • Если получившийся плейлист не понравится, можно его доработать — например, попросить алгоритмы «добавить побольше расслабляющего R&B», «сделать его попсовее», «веселее» или «грустнее». Неугодные песни можно удалить.
  • Сервис использует большие языковые модели, чтобы понимать запрос, и данные алгоритмов персонализации, чтобы адаптировать подборку под уже известные системе вкусы пользователя.
Проморолик
  • В 2023 году Spotify добавил автоматическую расшифровку подкастов и оглавления для них, а также автоматический ИИ-перевод подкастов на разные языки. Ещё у сервиса есть функция AI DJ: алгоритмы создают плейлисты на основе всей истории прослушивания.

#новости #spotify

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20 комментариев
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 Вася Ефреев

Ага, жалко только для нас как всегда плюшки недоступны.

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Тушёнка

почему?) прямо сейчас слушаю музыку через нейро-диджея в спотике

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Вадим Фирсов

А Spotify разве работает в россии?

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Последний Шанс

Аккаунт другой страны нужен. Тогда работает. У меня американский аккаунт

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местный житель

Включи то что я не слушал и так чтобы мне ещё и понравились эти песни

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Sophia Kononova

Я думала такие мысли может озвучивать только состоявшаяся женщина😂

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местный житель

Писал комментарий в костюме горничной и под музыку k-pop

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Вадим Д.
Запросы с оскорблениями, отсылками на «текущие события» создавать нельзя

И на кой тогда было это городить?! (-:

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Станислав

Ну нужно быть нежней. К примеру плейлисты про кошечек создавать. Хотя транслировать их вроде нельзя, так какая разница, что мне в голову пришло.
Была такая песня "Убили негра", как ее там найти по ихнему ?

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Amanda Ramirez

ну мне кажется именно этой функции спотифай и не хватало

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Альвар

Чем хуже Яндекс музыка?

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Риэлтор (не) нужен!

Ничем кроме 2 вещей
- очень плохими рекомендациями (когда подборка джаз, на 30 минуте начинается чуть ли не хип-хоп)
- отсутствие новых поступления из поганой Европы и не менее поганой Америки.

А так ничем не отличается. Все у Я музыки отлично.

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drapeg

Тем, что там нет музыки

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Роман Чивилёв

Наконец-то достойное применение ИИ) Идея агонь

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Денис Буйлов
Бета-версию функции представили подписчикам Premium

опять все плюшки достаются тем , у кого премиум

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Риэлтор (не) нужен!

А как вы без Premium собираетесь слушать Spotify?
Они планомерно урезают бесплатную версию, чтобы быстрее подписывались на Premium

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Запопу Кусь

Скоро ИИ прикончит эту контору 😼
Музыка должна быть бесплатной!
Всё должно быть бесплатным! 🙋‍♀️

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Альвар

Не повторимый оригинал

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Виктор Якушкин

промпты сгенерировали для запроса прикольные ,как говорится проси все что хочешь

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Риэлтор (не) нужен!

Главное, чтобы ответ был релевантным )).

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