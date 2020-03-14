Теперь правительство упрекает компанию за невозможность конкурировать с Netflix. Конспект материала Wired.

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В феврале 2020 года британский секретарь по вопросам культуры Ники Морган выступала на заседании в Вестминстере. В докладе она упрекнула BBC: по её мнению, если компания не станет похожа на Netflix и не изменит бизнес-модель, она повторит судьбу Blockbuster. Сеть проката DVD разорилась, когда Netflix перешла на стриминг видео.

Сейчас один из основных источников финансирования BBC — лицензионный сбор для зрителей, который составляет 154,5 фунта с семьи в год.

В ответ представитель BBC заявил: ещё десять лет назад, когда Netflix рассылала диски по почте, власти не позволили BBC запустить собственный стриминговый сервис.

В 2007 году Эшли Хайфилд, сидя в пабе, размышлял над дерзким планом. Хайфилд работал директором по технологиям и новым медиа на BBC и только что запустил iPlayer — онлайн-сервис для трансляций «вслед за эфиром».

Теперь он хотел попробовать создать коммерческий продукт, который бы зарабатывал больше. Потому он и встретился в пабе с Беном Макоуэном-Уилсоном, который в то время руководил стратегией телекомпании ITV.

Они наметили план стримингового сервиса для цифрового телевидения. Его назвали Kangaroo. Задумка была проста: собрать лучшее из того, что выпустили BBC, ITV и Channel 4, добавить голливудских фильмов и работать над проектом вместе.

Kangaroo был своеобразным прототипом Britbox, потокового сервиса, который британские телекомпании всё же запустили в 2017 году. По словам Хайфилда, Kangaroo был бы лучше за счёт более разнообразного выбора.

«Крупные игроки отчаянно хотели, чтобы их не застало врасплох ни появление компаний вроде Hulu, ни растущее доминирование Sky в этом сегменте рынка», — подмечает Хайфилд. К тому же ходили слухи о других стриминговых платформах, которые могли перетянуть аудиторию.

iPlayer тоже появился не без труда, делится источник Wired в BBC: «Проект столкнулся с огромным сопротивлением со стороны телеиндустрии». Онлайн считался «странным братом» ТВ и радио, игроки в традиционном вещании беспокоились, что цифровые сервисы «съедят» их аудиторию. Они будто застряли в 20 веке и не могли сообразить, чем так хороша модель просмотра по запросу, пишет Wired.

«Многие не понимали, зачем кому-то смотреть дорогую ТВ-передачу на ноутбуке», — продолжает тот же источник. Цифровое эфирное телевидение только начало развиваться, ноутбуки с хорошими мониторами были далеко не у всех.

Но ситуация с Kangaroo отличалась. iPlayer от BBC превзошёл ожидания и быстро стал лидером на новом онлайн-рынке. Кроме того, ITV и Channel 4 не могли создать конкурента сервису. Поэтому они решили не бороться с BBC, а присоединились к ней.

Задумку с Kangaroo, генеральным директором которого стал Хайфилд, вещатели встретили с энтузиазмом. За основу взяли инфраструктуру iPlayer и расширили её. «Мы многому научились, разрабатывая iPlayer, — вспоминает Хайфилд. — Получились впечатляющий интерфейс, система в целом».

Команда уже тестировала готовый продукт и закрывала юридические вопросы, связанные с правами на контент. «Мы были практически готовы к запуску, как вдруг они нас закрыли», — вспоминает Хайфилд. «Они» — Комиссия по вопросам конкуренции.

Комиссия расследует сделки по слиянию и организацию компаний, которые могут занять слишком большую долю рынка. Антимонопольное управление Великобритании (OFT), прежний орган по защите прав потребителей, попросило Комиссию изучить роль Kangaroo на рынке.

«В OFT верно заметили, что система довольно сложная, и направили запрос в Комиссию для оценки потенциального влияния на рынок», — объясняет Патрик Барвайз, профессор менеджмента в Лондонской школе бизнеса.

Комиссия занялась расследованием в июне 2008 года. Её попросили проверить, не займёт ли Kangaroo слишком большую долю в новой индустрии — видео по запросу. Экспертная группа без опыта в медиа и технологиях запретила создание совместного предприятия в феврале 2009 года.

«Оно станет угрозой конкуренции на развивающемся рынке и должно быть закрыто», — посчитал Питер Фриман, юрист в области конкурентного права, который возглавлял группу.

«Я был разбит, — признаётся Хайфилд, — и после этого ушёл из BBC. Проект занимал все мои мысли. Нам удалось заставить ITV, Channel 4 и BBC работать вместе, уже огромное достижение».

Хайфилд считает, что Комиссия допустила большую ошибку и решение пролоббировали потенциальные конкуренты, в том числе канал Sky (и это подтвердили СМИ). Но на вердикт больше повлияло другое.

«Мы много общались с членами комиссии, — говорит Хайфилд, — и они просто не понимали и не могли понять силу Apple, силу онлайн-компаний и относительную слабость традиционных вещателей, их долю рынка. Они просто сравнили сервис с эфирным ТВ и сказали, что доля рынка и влияние слишком велики».

Хайфилд ушёл с заседания с мыслью, что комиссия, похоже, не осознавала: ITV, Channel 4 и BBC — сильные традиционные телекомпании, но в цифровом мире их будто и не было.

Источник в BBC считает, что позиционирование Kangaroo также сыграло роль в закрытии проекта: «Возможно, сервис посчитали слишком коммерческим, а не полезным для общества».

«Суть конкуренции — в понимании рынка, а для этого необходимо понимать поведение потребителей на нём. У Комиссии не было экспертов в этой области», — замечает Патрик Барвайз. В исследование не включили ни прямые эфиры, ни сдвинутую сетку вещания, ни кино, ни короткие видео, как на YouTube, ни DVD, ни Netflix.

«Если так узко определять рынок, доля новой компании будет большой, — заключает Барвайз. — Не могу представить себе эксперта, который бы столько изучал, как люди смотрят телевизор, и допустил бы такую ошибку».

Когда Kangaroo закрыли, Хайфилд потерял работу, и британскому телевидению ещё почти десять лет пришлось ждать собственного стримингового сервиса — Britbox. Wired задаётся вопросом: что бы произошло, если бы Kangaroo запустился.

«Netflix ни за что бы не занял такую долю рынка в Великобритании, которую он занимает сейчас, — утверждает источник в BBC. — У всех местных крупных игроков была бы доля на рынке потокового видео и продукт, способный к росту».

Барвайз не уверен в исходе. В краткосрочной перспективе выход Kangaroo на рынок не стал бы событием, считает он, потому что такие платформы требуют времени на развитие. Но с постепенным укреплением стриминговых платформ отсутствие Kangaroo плохо сказалось не только на BBC, ITV и Channel 4, но и на Sky.

«У Netflix и Amazon не было конкурентов, и это стало ударом для всех компаний в индустрии», — утверждает Барвайз. Kangaroo мог бы хорошо повлиять и на аудиторию: уровень «утомления подписками», когда пользователей раздражает их большое количество, и связанные издержки могли бы оказаться ниже.

Автор Kangaroo тоже не уверен. «Кто знает? — задумывается Хайфилд. — Может, у нас бы и не получилось. Не хватило бы денег на отчисления правообладателям». Тем не менее он считает: определённого успеха Kangaroo смог бы добиться и ответ BBC Нике Морган отчасти справедлив.