Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Алина Окунева
10

«Мог стать угрозой конкуренции»: BBC хотела запустить «свой Netflix» в 2009 году, но британские власти закрыли проект Материал редакции

Теперь правительство упрекает компанию за невозможность конкурировать с Netflix. Конспект материала Wired.

0 Обсудить
В закладки

В феврале 2020 года британский секретарь по вопросам культуры Ники Морган выступала на заседании в Вестминстере. В докладе она упрекнула BBC: по её мнению, если компания не станет похожа на Netflix и не изменит бизнес-модель, она повторит судьбу Blockbuster. Сеть проката DVD разорилась, когда Netflix перешла на стриминг видео.

Сейчас один из основных источников финансирования BBC — лицензионный сбор для зрителей, который составляет 154,5 фунта с семьи в год.

В ответ представитель BBC заявил: ещё десять лет назад, когда Netflix рассылала диски по почте, власти не позволили BBC запустить собственный стриминговый сервис.

В 2007 году Эшли Хайфилд, сидя в пабе, размышлял над дерзким планом. Хайфилд работал директором по технологиям и новым медиа на BBC и только что запустил iPlayer — онлайн-сервис для трансляций «вслед за эфиром».

Теперь он хотел попробовать создать коммерческий продукт, который бы зарабатывал больше. Потому он и встретился в пабе с Беном Макоуэном-Уилсоном, который в то время руководил стратегией телекомпании ITV.

Они наметили план стримингового сервиса для цифрового телевидения. Его назвали Kangaroo. Задумка была проста: собрать лучшее из того, что выпустили BBC, ITV и Channel 4, добавить голливудских фильмов и работать над проектом вместе.

Kangaroo был своеобразным прототипом Britbox, потокового сервиса, который британские телекомпании всё же запустили в 2017 году. По словам Хайфилда, Kangaroo был бы лучше за счёт более разнообразного выбора.

«Крупные игроки отчаянно хотели, чтобы их не застало врасплох ни появление компаний вроде Hulu, ни растущее доминирование Sky в этом сегменте рынка», — подмечает Хайфилд. К тому же ходили слухи о других стриминговых платформах, которые могли перетянуть аудиторию.

iPlayer тоже появился не без труда, делится источник Wired в BBC: «Проект столкнулся с огромным сопротивлением со стороны телеиндустрии». Онлайн считался «странным братом» ТВ и радио, игроки в традиционном вещании беспокоились, что цифровые сервисы «съедят» их аудиторию. Они будто застряли в 20 веке и не могли сообразить, чем так хороша модель просмотра по запросу, пишет Wired.

«Многие не понимали, зачем кому-то смотреть дорогую ТВ-передачу на ноутбуке», — продолжает тот же источник. Цифровое эфирное телевидение только начало развиваться, ноутбуки с хорошими мониторами были далеко не у всех.

Но ситуация с Kangaroo отличалась. iPlayer от BBC превзошёл ожидания и быстро стал лидером на новом онлайн-рынке. Кроме того, ITV и Channel 4 не могли создать конкурента сервису. Поэтому они решили не бороться с BBC, а присоединились к ней.

Задумку с Kangaroo, генеральным директором которого стал Хайфилд, вещатели встретили с энтузиазмом. За основу взяли инфраструктуру iPlayer и расширили её. «Мы многому научились, разрабатывая iPlayer, — вспоминает Хайфилд. — Получились впечатляющий интерфейс, система в целом».

Команда уже тестировала готовый продукт и закрывала юридические вопросы, связанные с правами на контент. «Мы были практически готовы к запуску, как вдруг они нас закрыли», — вспоминает Хайфилд. «Они» — Комиссия по вопросам конкуренции.

Комиссия расследует сделки по слиянию и организацию компаний, которые могут занять слишком большую долю рынка. Антимонопольное управление Великобритании (OFT), прежний орган по защите прав потребителей, попросило Комиссию изучить роль Kangaroo на рынке.

«В OFT верно заметили, что система довольно сложная, и направили запрос в Комиссию для оценки потенциального влияния на рынок», — объясняет Патрик Барвайз, профессор менеджмента в Лондонской школе бизнеса.

Комиссия занялась расследованием в июне 2008 года. Её попросили проверить, не займёт ли Kangaroo слишком большую долю в новой индустрии — видео по запросу. Экспертная группа без опыта в медиа и технологиях запретила создание совместного предприятия в феврале 2009 года.

«Оно станет угрозой конкуренции на развивающемся рынке и должно быть закрыто», — посчитал Питер Фриман, юрист в области конкурентного права, который возглавлял группу.

«Я был разбит, — признаётся Хайфилд, — и после этого ушёл из BBC. Проект занимал все мои мысли. Нам удалось заставить ITV, Channel 4 и BBC работать вместе, уже огромное достижение».

Хайфилд считает, что Комиссия допустила большую ошибку и решение пролоббировали потенциальные конкуренты, в том числе канал Sky (и это подтвердили СМИ). Но на вердикт больше повлияло другое.

«Мы много общались с членами комиссии, — говорит Хайфилд, — и они просто не понимали и не могли понять силу Apple, силу онлайн-компаний и относительную слабость традиционных вещателей, их долю рынка. Они просто сравнили сервис с эфирным ТВ и сказали, что доля рынка и влияние слишком велики».

Хайфилд ушёл с заседания с мыслью, что комиссия, похоже, не осознавала: ITV, Channel 4 и BBC — сильные традиционные телекомпании, но в цифровом мире их будто и не было.

Источник в BBC считает, что позиционирование Kangaroo также сыграло роль в закрытии проекта: «Возможно, сервис посчитали слишком коммерческим, а не полезным для общества».

«Суть конкуренции — в понимании рынка, а для этого необходимо понимать поведение потребителей на нём. У Комиссии не было экспертов в этой области», — замечает Патрик Барвайз. В исследование не включили ни прямые эфиры, ни сдвинутую сетку вещания, ни кино, ни короткие видео, как на YouTube, ни DVD, ни Netflix.

«Если так узко определять рынок, доля новой компании будет большой, — заключает Барвайз. — Не могу представить себе эксперта, который бы столько изучал, как люди смотрят телевизор, и допустил бы такую ошибку».

Когда Kangaroo закрыли, Хайфилд потерял работу, и британскому телевидению ещё почти десять лет пришлось ждать собственного стримингового сервиса — Britbox. Wired задаётся вопросом: что бы произошло, если бы Kangaroo запустился.

«Netflix ни за что бы не занял такую долю рынка в Великобритании, которую он занимает сейчас, — утверждает источник в BBC. — У всех местных крупных игроков была бы доля на рынке потокового видео и продукт, способный к росту».

Барвайз не уверен в исходе. В краткосрочной перспективе выход Kangaroo на рынок не стал бы событием, считает он, потому что такие платформы требуют времени на развитие. Но с постепенным укреплением стриминговых платформ отсутствие Kangaroo плохо сказалось не только на BBC, ITV и Channel 4, но и на Sky.

«У Netflix и Amazon не было конкурентов, и это стало ударом для всех компаний в индустрии», — утверждает Барвайз. Kangaroo мог бы хорошо повлиять и на аудиторию: уровень «утомления подписками», когда пользователей раздражает их большое количество, и связанные издержки могли бы оказаться ниже.

Автор Kangaroo тоже не уверен. «Кто знает? — задумывается Хайфилд. — Может, у нас бы и не получилось. Не хватило бы денег на отчисления правообладателям». Тем не менее он считает: определённого успеха Kangaroo смог бы добиться и ответ BBC Нике Морган отчасти справедлив.

«Не думаю, что Kangaroo помешал бы расти другим, — заключает он. — Но у британцев был бы выбор и сервис, подходящий под их вкусы и желания».

#телевидение #netflix #bbc

Медиа
Подписан
Отписаться
Стартап Quibi обещает революцию в мобильном видео и до запуска собрал $1,75 млрд от крупнейших студий: чем он интересен
Quibi поддерживают голливудские киностудии, а сама компания обещает бюджеты «Игры престолов» для десятиминутных видео. Но в марте 2020 года её обвинили в краже технологий.
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Алина Окунева", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435","netflix","bbc"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 111610, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 14 Mar 2020 15:06:36 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офлайн
Декоративный бетон для всего: экс-финансист придумал конкурента для керамогранита и продаёт его на миллионы рублей в год
Илья Валовик потратил три года на создание своего материала Omniton, из которого теперь делает наливные полы…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111610, "author_id": 258318, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111610\/get","add":"\/comments\/111610\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111610"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199130, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TUI
Подписан
Отписаться
Опыт TUI: как работать с клиентами в период паники из-за коронавируса
Алсу Юдина, и.о. директора по маркетингу рассказала, что делает компания, чтобы её клиенты не поддавались панике и не о…
2
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Андрей Тян: Как работать с гипотезами?
Привет, меня зовут Андрей Тян, я основатель и СЕО “Fasttrack”. Я работал с командами в качестве ведущего трекера в Аксе…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
Arthur Niazyan
за неделю
Осталось спросить у народа, как он воспринимает политиков, депутатов, президента в конце концов. Так и живём.
Владимир Путин о малом бизнесе в России в трёх предложениях
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alex Petrov

Как похудеть без спорта в…

Инокентий Смирнов

Apple из-за коронавируса…

Александр Жеребцов

Пять правил, следуя которым вы…

Рамиль Газетдинов

«Я/мы жулики»: сервис для…

Вера Гагарина

Пять правил, следуя которым вы…

Рамиль Газетдинов

«Я/мы жулики»: сервис для…

Владислав…

«Я/мы жулики»: сервис для…

Alex Petrov

Apple из-за коронавируса…

Инокентий Смирнов

Apple из-за коронавируса…

Владимир Легкий

«Тинькофф Инвестиции…

Инокентий Смирнов

Apple из-за коронавируса…

Sergei Timofeyev

Как похудеть без спорта в…

Help lawyer

«Я/мы жулики»: сервис для…

Dmitriy

«Тинькофф Инвестиции…

Кирилл Макеев

Глава «Тинькофф» Оливер Хьюз…

Олег Нечаев

Глава «Тинькофф» Оливер Хьюз…

Рамиль Газетдинов

Владимир Путин о малом бизнесе…

Evil Pechenka

Как похудеть без спорта в…

Sergei Timofeyev

Как похудеть без спорта в…

Evil Pechenka

Как похудеть без спорта в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "81061469" } { "page_type": "default" }