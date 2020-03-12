Quibi поддерживают голливудские киностудии, а сама компания обещает бюджеты «Игры престолов» для десятиминутных видео. Но в марте 2020 года её обвинили в краже технологий.

В закладки

6 апреля 2020 года запустится новый стриминговый сервис Quibi для мобильных устройств. Его особенность — фильмы и сериалы, эпизоды которых длятся не больше 10 минут. Их можно смотреть на ходу, причём как в горизонтальном, так и в вертикальном формате, видео адаптируется автоматически.

Каждый эпизод называют «быстрым перекусом», откуда и пошло название сервиса (quick bites — QuiBi).

Quibi создан бывшим руководителем Walt Disney Studios и сооснователем Dreamworks Джеффри Катценбергом и Маргарет Уитмен, она возглавляла HP и eBay. По мнению основателей, вместо того, чтобы конкурировать с Netflix, Disney+ и другими платными видеосервисами, которые «борются за место в телевизоре», Quibi будет противостоять TikTok, Instagram, YouTube и другим соцсетям.

Они заявляют, что бесплатные сервисы отнимают время пользователей смартфонов и не понимают, как делать качественный контент. Тогда как Quibi, считает Катценберг, — это союз между Голливудом и Кремниевой долиной.

Катценберг называет Quibi «третьим поколением киноповествования» (после телевидения и YouTube) и обещает высокобюджетные фильмы голливудского качества, но в новом формате мобильного видео.

​Джеффри Катценберг и Маргарет Уитмен Flickr

Для запуска Quibi привлекла $1,75 млрд от Disney, Sony Pictures, Warner Bros, Lionsgate, MGM, NBCUniversal, BBC Studios, а также Alibaba, венчурной компании Madstone Capital Partners, банков Goldman Sachs, JPMorgan и других.

Ежемесячная подписка стоит $5 за версию с рекламой и $8 без рекламы. Первым зрителям Quibi предлагает 90-дневную бесплатную пробную версию, для этого нужно зарегистрироваться на сайте до официального запуска 6 апреля. Пользователи из России могут оставить почту для регистрации, но приложение пока недоступно в российском App Store на iOS.

Как работает Quibi: двойной видеоформат Turnstyle

По словам Катценберга, пользователей смартфонов — миллиарды, и они всё чаще смотрят на них видео. Поэтому Quibi разрабатывался с нуля как сервис только для мобильных устройств.

Фильмы платформы оптимизированы для просмотра на ходу: шоу и сериалы отображаются как в альбомном, так и портретном режимах. Видео не обрезается при повороте экрана: либо адаптируется к ориентации, либо меняет формат происходящего на экране.

Во время просмотра фильма в горизонтальном режиме зритель увидит картину общим планом или со стороны, а при повороте экрана эпизод переключится на вид от первого лица. В автошоу в горизонтальном формате показан пролёт камеры над трассой, а в вертикальном — вид из кабины гонщика.

Шоу и рекламные ролики снимаются и монтируются в обоих форматах: Quibi хранит сразу два видеофайла и аудио, которые синхронизируются и одновременно передаются на смартфон, поэтому видео переключается при повороте устройства.

Оптимизация позволяет загружать «альтернативный» видеоканал в меньшем разрешении и автоматически переключаться на максимальное качество при повороте экрана. Таким образом, Quibi обрабатывает лишь на 20% больше данных, чем при загрузке одинаковых потоков. В офлайн-режиме общий объём двух файлов будет меньше, чем если бы они загружались по отдельности.

Наработки Quibi объединены общим названием Turnstyle; они оставляют основу патентного портфеля компании, заявляет технический директор Роб Пост, бывший вице-президент по технологиям Hulu.

Quibi вписывает возможности Turnstyle и мобильных устройств в свои шоу. К примеру, хоррор-сериал Стивена Спилберга After Dark проверяет геолокацию пользователя, чтобы убедиться, что сериал смотрят после наступления темноты.

Quibi @Quibi

Hold the phone horizontally = Cinematic perspective.

Hold the phone vertically = The character’s phone takes over your phone.

#QuibiCES https://t.co/mANwJJKsGU One show. One screen. Two perspectives.Hold the phone horizontally = Cinematic perspective.Hold the phone vertically = The character’s phone takes over your phone. В некоторых сценах сериала Wireless смартфон пользователя в вертикальном режиме «превращается» в смартфон главного героя

Голливудские звёзды и бюджет «Игры престолов»: что предлагает Quibi

На запуске будут три категории видео: флагманские фильмы-«маяки», короткометражки и документальные ролики и Daily Essentials — новостные репортажи из «надёжных источников» и другие ежедневные материалы вроде гороскопов.

Новости будут публиковать каждый день, давая зрителям «качественную подборку событий», чтобы сформировать привычку часто запускать приложение.

«Маяки» — фильмы, разбитые на главы, которые выходят раз в неделю. Двухчасовая картина может занять до 12 глав. После выхода последнего эпизода фильм будет доступен целиком.

По мнению Катценберга, «маяки» станут популярными и обсуждаемыми, в том числе за счёт бюджета и привлечённых актёров. Quibi заключила сделки с Идрисом Эльбой, Кристианом Бейлом, 50 Cent, Заком Эфроном, Софи Тёрнер, Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Гильермо дель Торо, Стивеном Содербергом, режиссёрами «Мстителей» братьями Руссо.

«Эльба против Блока»

Стоимость минуты «маяка» доходит до $125 тысяч — около $7,5 млн за серию, что сравнимо с ранними эпизодами «Игры престолов». Короткометражка стоит $20–50 тысяч за минуту, а новостные программы — $5–10 тысяч за минуту.

Суммы сопоставимы с затратами профессиональных киностудий и телепроизводств, отмечает The Verge. Катценберг считает, что премиум-контент позволит Quibi занять место рядом с YouTube и Instagram, так как он создан для просмотра на ходу, но при этом качественнее.

HBO появилась в начале 1990-х годов, когда широковещательное телевидение достигло пика, и заявила: «Мы не телевидение, мы HBO». Компания изменила форму и формат, не ограничивалась стандартами телевидения и тратила столько, сколько не могли себе позволить телевизионные каналы. Точно так же, как HBO отличалась от ТВ-сетей, мы отличаемся от социальных сетей. Они создают материалы по $100 за минуту. Мы делаем контент стоимостью $100 тысяч за минуту.

Джеффри Катценберг сооснователь Quibi

«Самая опасная игра»

В будни Quibi планирует публиковать три часа новых роликов, чтобы сделать просмотр ежедневной привычкой. По данным The Verge, сервис выпустит более 175 шоу и 8500 эпизодов-«перекусов» в течение года.

Бизнес-модель и монетизация

В основе бизнес-модели Quibi — партнёрство, а не конкуренция с поставщиками контента. В отличие от Netflix, Apple TV+ и других стриминговых сервисов, Quibi не занимается собственным производством, а лицензирует шоу у других студий.

Посмотрите, какую работу нужно проделать, чтобы создать уникальный по качеству контент. Но при этом нам нужно и количество. И единственный способ достичь объёма — получить ресурсы и поддержку больших студий. С первого дня работы Quibi было необходимо, чтобы студии поддержали нас. Поэтому мы создали лицензионную модель, которая очень для них привлекательна. Маргарет Уитмен соосновательница Quibi

Главных технологическим партнёром Quibi станет Google: с оптимизацией видео помогают инженеры из Google Pixel и Google Cloud.

Зарабатывать Quibi будет на рекламе и подписках. Сервис уже заключил соглашения на первый год работы с десятью компаниями на общую сумму $150 млн. Партнёрами стали Progressive, Discover, General Mills, Procter & Gamble, AB InBev, Taco Bell, Pepsi, T-Mobile, Google и Walmart.

На запуске Quibi будет показывать рекламу более 25 брендов, включая Lay’s, Doritos, Tide, Cheerios, Pepsi, Mountain Dew, Charmin, Budweiser.

Число партнёров не будет расширяться в течение года, но они могут предоставить новые бренды для рекламы. Google, к примеру, может рекламировать YouTube или Waymo.

Quibi пообещала рекламодателям эксклюзивность в своей нише: так как сервис будет рекламировать Lay’s, рекламы Pringles не появится.

Рекламодатели могут показывать рекламные прероллы по 6, 10 или 15 секунд до начала шоу. Каждый бренд становится эксклюзивным спонсором эпизода, рекламных вставок или баннеров на Quibi не будет.

Продолжительность рекламы зависит от длины видео. В общей сложности Quibi будет показывать две с половиной минуты рекламы на час видео. Рекламная нагрузка ниже, чем в телевизионном формате (16 минут рекламы в час), и больше похожа на рекламу в соцсетях.

Рекламу нельзя пропустить.

Для привлечения зрителей рекламодатели могут использовать технологию Turnstyle. Им доступны те же инструменты, что и создателям контента, включая доступ к экспертам сервиса для создания «стилизованной рекламы».

По словам Уитмен, компания ожидает, что большинство подписчиков выберет базовый вариант с рекламой. Это накладывает на Quibi большую ответственность за качество рекламных роликов. Поэтому Уитмен отказалась от политической рекламы.

Главным партнёром по дистрибуции Quibi будет оператор T-Mobile. Абоненты станут первыми подписчиками сервиса и помогут набрать аудиторию. Сейчас у оператора 68 млн клиентов.

Суд из-за технологии

9 марта 2020 года компания по созданию интерактивных видео Eko подала на Quibi в суд. Она обвинила стартап в нарушении патентов на Turnstyle, основную технологию сервиса.

В заявлении Eko указано, что разработчики Quibi использовали идеи и запатентованные разработки для создания собственной версии технологии. На горизонтально-вертикальное видео Eko получила патент в октябре 2019 года, подав заявку ещё в 2015-м.

При этом в марте 2017 года, ещё до основания Quibi, гендиректор Eko Йони Блох встретился с Катценбергом и обсудил инвестиции в Eko, пишет The Wall Street Journal. Издание получило доступ к переписке гендиректоров и судебным документам.

По данным WSJ, Блох показал Катценбергу работу Eko, включая функцию, похожую на Turnstyle. Форматы также переключались в реальном времени при повороте телефона, видео транслировалось в сжатом виде.

В иске Блох заявляет, что в течение нескольких месяцев в 2017 и 2018 годах встречался с сотрудниками Snapchat, чтобы обсудить потенциальную интеграцию Eko в соцсеть. Он показывал демоверсии приложения и его исходный код, а сотрудники Snap подписали соглашение о неразглашении.

В конечном счёте функциональность Eko не появилась в Snapchat. В октябре 2018 года двое разработчиков Snap стали сотрудниками Quibi, третий перешёл в Quibi весной 2019-го.

К тому времени, по заявлениям Eko, технология Turnstyle ещё не была готова, её впервые показали в январе 2020 года на CES. При этом заявка на патент отправлена в мае 2019 года и получена 4 февраля 2020 года, в патенте Quibi изобретателями указаны двое бывших сотрудников Snap.

Сверху — патент Eko, снизу — Quibi Wall Street Journal

Eko подчёркивает, что сначала пыталась заключить с Quibi соглашение, а после демонстрации Turnstyle на CES отправила письмо с претензиями о нарушении интеллектуальной собственности. Письмо проигнорировали, и компания подала в суд, назвав технологию Quibi «практически полной копией».

Представители Quibi отрицают обвинения и считают, что технология Turnstyle разработана и запатентована инженерами компании, а требования безосновательны. Quibi подала ответный иск, утверждая: Eko устроила кампанию угроз и преследований в её адрес.

Уитмен считает, что Quibi станет прибыльным в ближайшие несколько лет. В компании подготовили бизнес-план, который откорректировали инвесторы, для получения прибыли в недалёком будущем: «Меньше, чем через десять лет, но чуть больше, чем через два года».

По её словам, показателем успеха Quibi будет количество подписчиков. Точных цифр она не называла.