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Quibi поддерживают голливудские киностудии, а сама компания обещает бюджеты «Игры престолов» для десятиминутных видео. Но в марте 2020 года её обвинили в краже технологий.
6 апреля 2020 года запустится новый стриминговый сервис Quibi для мобильных устройств. Его особенность — фильмы и сериалы, эпизоды которых длятся не больше 10 минут. Их можно смотреть на ходу, причём как в горизонтальном, так и в вертикальном формате, видео адаптируется автоматически.
Каждый эпизод называют «быстрым перекусом», откуда и пошло название сервиса (quick bites — QuiBi).
Quibi создан бывшим руководителем Walt Disney Studios и сооснователем Dreamworks Джеффри Катценбергом и Маргарет Уитмен, она возглавляла HP и eBay. По мнению основателей, вместо того, чтобы конкурировать с Netflix, Disney+ и другими платными видеосервисами, которые «борются за место в телевизоре», Quibi будет противостоять TikTok, Instagram, YouTube и другим соцсетям.
Они заявляют, что бесплатные сервисы отнимают время пользователей смартфонов и не понимают, как делать качественный контент. Тогда как Quibi, считает Катценберг, — это союз между Голливудом и Кремниевой долиной.
Катценберг называет Quibi «третьим поколением киноповествования» (после телевидения и YouTube) и обещает высокобюджетные фильмы голливудского качества, но в новом формате мобильного видео.
Для запуска Quibi привлекла $1,75 млрд от Disney, Sony Pictures, Warner Bros, Lionsgate, MGM, NBCUniversal, BBC Studios, а также Alibaba, венчурной компании Madstone Capital Partners, банков Goldman Sachs, JPMorgan и других.
Ежемесячная подписка стоит $5 за версию с рекламой и $8 без рекламы. Первым зрителям Quibi предлагает 90-дневную бесплатную пробную версию, для этого нужно зарегистрироваться на сайте до официального запуска 6 апреля. Пользователи из России могут оставить почту для регистрации, но приложение пока недоступно в российском App Store на iOS.
По словам Катценберга, пользователей смартфонов — миллиарды, и они всё чаще смотрят на них видео. Поэтому Quibi разрабатывался с нуля как сервис только для мобильных устройств.
Фильмы платформы оптимизированы для просмотра на ходу: шоу и сериалы отображаются как в альбомном, так и портретном режимах. Видео не обрезается при повороте экрана: либо адаптируется к ориентации, либо меняет формат происходящего на экране.
Во время просмотра фильма в горизонтальном режиме зритель увидит картину общим планом или со стороны, а при повороте экрана эпизод переключится на вид от первого лица. В автошоу в горизонтальном формате показан пролёт камеры над трассой, а в вертикальном — вид из кабины гонщика.
Шоу и рекламные ролики снимаются и монтируются в обоих форматах: Quibi хранит сразу два видеофайла и аудио, которые синхронизируются и одновременно передаются на смартфон, поэтому видео переключается при повороте устройства.
Оптимизация позволяет загружать «альтернативный» видеоканал в меньшем разрешении и автоматически переключаться на максимальное качество при повороте экрана. Таким образом, Quibi обрабатывает лишь на 20% больше данных, чем при загрузке одинаковых потоков. В офлайн-режиме общий объём двух файлов будет меньше, чем если бы они загружались по отдельности.
Наработки Quibi объединены общим названием Turnstyle; они оставляют основу патентного портфеля компании, заявляет технический директор Роб Пост, бывший вице-президент по технологиям Hulu.
Quibi вписывает возможности Turnstyle и мобильных устройств в свои шоу. К примеру, хоррор-сериал Стивена Спилберга After Dark проверяет геолокацию пользователя, чтобы убедиться, что сериал смотрят после наступления темноты.
На запуске будут три категории видео: флагманские фильмы-«маяки», короткометражки и документальные ролики и Daily Essentials — новостные репортажи из «надёжных источников» и другие ежедневные материалы вроде гороскопов.
Новости будут публиковать каждый день, давая зрителям «качественную подборку событий», чтобы сформировать привычку часто запускать приложение.
«Маяки» — фильмы, разбитые на главы, которые выходят раз в неделю. Двухчасовая картина может занять до 12 глав. После выхода последнего эпизода фильм будет доступен целиком.
По мнению Катценберга, «маяки» станут популярными и обсуждаемыми, в том числе за счёт бюджета и привлечённых актёров. Quibi заключила сделки с Идрисом Эльбой, Кристианом Бейлом, 50 Cent, Заком Эфроном, Софи Тёрнер, Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Гильермо дель Торо, Стивеном Содербергом, режиссёрами «Мстителей» братьями Руссо.
Стоимость минуты «маяка» доходит до $125 тысяч — около $7,5 млн за серию, что сравнимо с ранними эпизодами «Игры престолов». Короткометражка стоит $20–50 тысяч за минуту, а новостные программы — $5–10 тысяч за минуту.
Суммы сопоставимы с затратами профессиональных киностудий и телепроизводств, отмечает The Verge. Катценберг считает, что премиум-контент позволит Quibi занять место рядом с YouTube и Instagram, так как он создан для просмотра на ходу, но при этом качественнее.
В будни Quibi планирует публиковать три часа новых роликов, чтобы сделать просмотр ежедневной привычкой. По данным The Verge, сервис выпустит более 175 шоу и 8500 эпизодов-«перекусов» в течение года.
В основе бизнес-модели Quibi — партнёрство, а не конкуренция с поставщиками контента. В отличие от Netflix, Apple TV+ и других стриминговых сервисов, Quibi не занимается собственным производством, а лицензирует шоу у других студий.
Главных технологическим партнёром Quibi станет Google: с оптимизацией видео помогают инженеры из Google Pixel и Google Cloud.
Зарабатывать Quibi будет на рекламе и подписках. Сервис уже заключил соглашения на первый год работы с десятью компаниями на общую сумму $150 млн. Партнёрами стали Progressive, Discover, General Mills, Procter & Gamble, AB InBev, Taco Bell, Pepsi, T-Mobile, Google и Walmart.
Для привлечения зрителей рекламодатели могут использовать технологию Turnstyle. Им доступны те же инструменты, что и создателям контента, включая доступ к экспертам сервиса для создания «стилизованной рекламы».
По словам Уитмен, компания ожидает, что большинство подписчиков выберет базовый вариант с рекламой. Это накладывает на Quibi большую ответственность за качество рекламных роликов. Поэтому Уитмен отказалась от политической рекламы.
Главным партнёром по дистрибуции Quibi будет оператор T-Mobile. Абоненты станут первыми подписчиками сервиса и помогут набрать аудиторию. Сейчас у оператора 68 млн клиентов.
9 марта 2020 года компания по созданию интерактивных видео Eko подала на Quibi в суд. Она обвинила стартап в нарушении патентов на Turnstyle, основную технологию сервиса.
В заявлении Eko указано, что разработчики Quibi использовали идеи и запатентованные разработки для создания собственной версии технологии. На горизонтально-вертикальное видео Eko получила патент в октябре 2019 года, подав заявку ещё в 2015-м.
При этом в марте 2017 года, ещё до основания Quibi, гендиректор Eko Йони Блох встретился с Катценбергом и обсудил инвестиции в Eko, пишет The Wall Street Journal. Издание получило доступ к переписке гендиректоров и судебным документам.
По данным WSJ, Блох показал Катценбергу работу Eko, включая функцию, похожую на Turnstyle. Форматы также переключались в реальном времени при повороте телефона, видео транслировалось в сжатом виде.
В иске Блох заявляет, что в течение нескольких месяцев в 2017 и 2018 годах встречался с сотрудниками Snapchat, чтобы обсудить потенциальную интеграцию Eko в соцсеть. Он показывал демоверсии приложения и его исходный код, а сотрудники Snap подписали соглашение о неразглашении.
В конечном счёте функциональность Eko не появилась в Snapchat. В октябре 2018 года двое разработчиков Snap стали сотрудниками Quibi, третий перешёл в Quibi весной 2019-го.
К тому времени, по заявлениям Eko, технология Turnstyle ещё не была готова, её впервые показали в январе 2020 года на CES. При этом заявка на патент отправлена в мае 2019 года и получена 4 февраля 2020 года, в патенте Quibi изобретателями указаны двое бывших сотрудников Snap.
Eko подчёркивает, что сначала пыталась заключить с Quibi соглашение, а после демонстрации Turnstyle на CES отправила письмо с претензиями о нарушении интеллектуальной собственности. Письмо проигнорировали, и компания подала в суд, назвав технологию Quibi «практически полной копией».
Представители Quibi отрицают обвинения и считают, что технология Turnstyle разработана и запатентована инженерами компании, а требования безосновательны. Quibi подала ответный иск, утверждая: Eko устроила кампанию угроз и преследований в её адрес.
Уитмен считает, что Quibi станет прибыльным в ближайшие несколько лет. В компании подготовили бизнес-план, который откорректировали инвесторы, для получения прибыли в недалёком будущем: «Меньше, чем через десять лет, но чуть больше, чем через два года».
По её словам, показателем успеха Quibi будет количество подписчиков. Точных цифр она не называла.
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