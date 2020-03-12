Владельцы издания утверждают, что обсуждают продажу актива с разными людьми и договорённостей пока нет.

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Медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его партнёры Владимир Воронов и Мартин Помпадур нашли потенциальных покупателей газеты «Ведомости», пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

11 марта, по информации «Медузы», было заключено соглашение о намерениях продать газету. Новыми владельцами «Ведомостей» могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков, рассказали изданию источники.

Финальная сумма сделки неизвестна: она будет зависеть от финансовых показателей газеты, курсов валют и других условий, сообщает «Медуза». В апреле 2019 года «Коммерсантъ» писал, что актив может оцениваться в €15 млн — примерно столько Демьян Кудрявцев заплатил за газету в 2015 году с учётом долга и журнального бизнеса.

Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов отрицают заключение соглашения о продаже «Ведомостей», пишет «Медуза». Воронов ни подтвердил, ни опроверг факт переговоров с Зятьковым и Голубовичем. Он добавил, что владельцы издания обсуждают продажу с разными людьми.

Голубович не ответил на звонок издания. В интервью «Коммерсанту» в апреле 2019 года он говорил, что развивал издательский бизнес в России до 1993 года, а сейчас «не настолько уверен в перспективах газетного рынка».