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Владельцы издания утверждают, что обсуждают продажу актива с разными людьми и договорённостей пока нет.
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его партнёры Владимир Воронов и Мартин Помпадур нашли потенциальных покупателей газеты «Ведомости», пишет «Медуза» со ссылкой на источники.
11 марта, по информации «Медузы», было заключено соглашение о намерениях продать газету. Новыми владельцами «Ведомостей» могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков, рассказали изданию источники.
Финальная сумма сделки неизвестна: она будет зависеть от финансовых показателей газеты, курсов валют и других условий, сообщает «Медуза». В апреле 2019 года «Коммерсантъ» писал, что актив может оцениваться в €15 млн — примерно столько Демьян Кудрявцев заплатил за газету в 2015 году с учётом долга и журнального бизнеса.
Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов отрицают заключение соглашения о продаже «Ведомостей», пишет «Медуза». Воронов ни подтвердил, ни опроверг факт переговоров с Зятьковым и Голубовичем. Он добавил, что владельцы издания обсуждают продажу с разными людьми.
Голубович не ответил на звонок издания. В интервью «Коммерсанту» в апреле 2019 года он говорил, что развивал издательский бизнес в России до 1993 года, а сейчас «не настолько уверен в перспективах газетного рынка».
В феврале 2020 года Демьян Кудрявцев рассказал, что уже более года не является совладельцем «Ведомостей». Он уточнил, что его супруга продала акции издания. Новым собственником газеты медиаменеджер назвал Владимира Воронова. Кудрявцев остался в совете директоров.
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