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Лиана Липанова
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Telecom Daily: выручка Netflix в России превысила 1 млрд рублей в 2019 году Материал редакции

Netflix занял 4% российского рынка онлайн-видеосервисов, примерно столько же у «Кинопоиска».

9 комментариев
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Онлайн-сервис потокового видео Netflix в 2019 году занял 4% российского рынка онлайн-видеосервисов по выручке, сообщает аналитическое агентство Telecom Daily в своём ежегодном отчёте.

Общая выручка видеосервисов по итогам года превысила 27 млрд рублей. На долю Netflix приходится 1,082 млрд рублей, подсчитало агентство. К концу 2019 года сервис насчитывал 140 тысяч подписчиков в России. Средний доход от одного активного пользователя (ARPU) Netflix составил 700 рублей в месяц.

Меньше, чем Netflix, заработали TVzavr, Rutube, Start, Premier и сервисы «СТС Медиа». iTunes занял 5% рынка. «Кинопоиск» занял ту же долю рынка, что и Netflix. При этом у «Кинопоиска» ARPU в 2,5 раза меньше — около 270 рублей в месяц, а аудитория — 370 тысяч. По данным «Ведомостей», у «Кинопоиска» более 1 млн подписчиков.

Netflix предлагает российским пользователям три тарифа: базовый, стандартный (с HD) и премиальный (с UHD) стоимостью €8-12.

Аналитики подсчитали доходы Netflix на основе данных зарубежных экспертов, имеющих доступ к внутренней информации сервиса, а также на основе опроса россиян и информации банков о платежах в пользу видеосервисов, объяснил «Ведомостям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

В январе 2020 года Netflix сообщил, что количество платных подписчиков сервиса во всём мире превысило 167 млн. За последние три месяца 2019 года прибавилось 8,76 млн подписчиков.

В 2019 году подписка впервые стала основным источником доходов российских онлайн-кинотеатров, сообщала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». По данным «ТМТ консалтинг», общая выручка видеосервисов в России за год достигла 17,1 млрд рублей, 10,2 млрд рублей из которых российские онлайн-кинотеатры получили от подписки.

#новость #netflix #онлайнкинотеатр #видеосервисы

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9 комментариев
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Максим Оганов

5

И всё никак при этом не могут локализовать интерфейс сервиса

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Sht_Anton

Максим
2

вот когда достигнет 10 млрд, тогда и поговорим

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Марк Шайн

Sht_Anton
0

Да либо поделятся на верх, либо как likedin причины прям выше написал тупо найдут)))

Ответить

Lena Avem

Максим
1

Да им и так неплохо так капает с русских, зачем париться и адаптировать цены?

Ответить

Roman Trifonov

3

Это еще не считая пользователей, которые выбрали подписку другой страны, где она стоит дешевле. 

Ответить

Ware Wow

Roman
1

какие это страны?
контент тот же?

Ответить

Олег Нечаев

3

Все хорошо в таких сервисах, кроме одного - разный контент в разных сервисах. Стану клиентом одного агрегатов всех видеосервисов. Пусть чуть дороже, но в одном, блин, месте!

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Марк Шайн

1

Ну что скоро прикроют, там откровенная пропаганда однополых отношений и наркотиков иногда это уже неприятно видеть уменя дети и целующиеся дяди ну это фейл ...

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alex twit

Марк
1

задача ограждать детей от хуйни лежит целиком на родителях. не уверен - не смотри при них, и все дела. лишь бы запретить, твою мать

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