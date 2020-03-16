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Netflix занял 4% российского рынка онлайн-видеосервисов, примерно столько же у «Кинопоиска».
Онлайн-сервис потокового видео Netflix в 2019 году занял 4% российского рынка онлайн-видеосервисов по выручке, сообщает аналитическое агентство Telecom Daily в своём ежегодном отчёте.
Общая выручка видеосервисов по итогам года превысила 27 млрд рублей. На долю Netflix приходится 1,082 млрд рублей, подсчитало агентство. К концу 2019 года сервис насчитывал 140 тысяч подписчиков в России. Средний доход от одного активного пользователя (ARPU) Netflix составил 700 рублей в месяц.
Меньше, чем Netflix, заработали TVzavr, Rutube, Start, Premier и сервисы «СТС Медиа». iTunes занял 5% рынка. «Кинопоиск» занял ту же долю рынка, что и Netflix. При этом у «Кинопоиска» ARPU в 2,5 раза меньше — около 270 рублей в месяц, а аудитория — 370 тысяч. По данным «Ведомостей», у «Кинопоиска» более 1 млн подписчиков.
Netflix предлагает российским пользователям три тарифа: базовый, стандартный (с HD) и премиальный (с UHD) стоимостью €8-12.
Аналитики подсчитали доходы Netflix на основе данных зарубежных экспертов, имеющих доступ к внутренней информации сервиса, а также на основе опроса россиян и информации банков о платежах в пользу видеосервисов, объяснил «Ведомостям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
В январе 2020 года Netflix сообщил, что количество платных подписчиков сервиса во всём мире превысило 167 млн. За последние три месяца 2019 года прибавилось 8,76 млн подписчиков.
В 2019 году подписка впервые стала основным источником доходов российских онлайн-кинотеатров, сообщала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». По данным «ТМТ консалтинг», общая выручка видеосервисов в России за год достигла 17,1 млрд рублей, 10,2 млрд рублей из которых российские онлайн-кинотеатры получили от подписки.
И всё никак при этом не могут локализовать интерфейс сервиса
Это еще не считая пользователей, которые выбрали подписку другой страны, где она стоит дешевле.
Все хорошо в таких сервисах, кроме одного - разный контент в разных сервисах. Стану клиентом одного агрегатов всех видеосервисов. Пусть чуть дороже, но в одном, блин, месте!
Ну что скоро прикроют, там откровенная пропаганда однополых отношений и наркотиков иногда это уже неприятно видеть уменя дети и целующиеся дяди ну это фейл ...
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